Супер закуска на Новий рік за 5 хвилин з крабових паличок — відео рецепт

Закуска з крабових паличок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна та проста закуска з крабовими паличками на новорічний стіл. Вона виходить соковита, пікантна та ефектно виглядає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

крабові палички 300 г;

яйце 2 шт;

сир сирний 80-100 г;

часник 1 зубчик;

огірок 0,5 шт;

кукурудза 1 ст.

майонез 2 ст.

Спосіб приготування

Натерти яйце та часник на дрібній тертці, додати сир та майонез.

Терте яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірок на довгі тонкі смужки.

Терті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розгорнути крабові палички, змастити начинкою.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти огірок та кукурудзу. Згорнути в рулет.

Рулет із крабової палички. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Загорнути у харчову плівку. Покласти у холодильник.

Закуска з крабових паличок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна приготувати закуску наперед і нарізати перед подачею на стіл.

Готова закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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