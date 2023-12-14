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Рецепт ідеальної закуски з крабових паличок — родзинка на святковому столі

14 грудня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер закуска на Новий рік за 5 хвилин з крабових паличок — відео рецепт
Закуска з крабових паличок. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна та проста закуска з крабовими паличками на новорічний стіл. Вона виходить соковита, пікантна та ефектно виглядає.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички 300 г;
  • яйце 2 шт;
  • сир сирний 80-100 г;
  • часник 1 зубчик;
  • огірок 0,5 шт;
  • кукурудза 1 ст.
  • майонез 2 ст.

Спосіб приготування

Натерти яйце та часник на дрібній тертці, додати сир та майонез.

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Терте яйце. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірок на довгі тонкі смужки.

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Терті яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розгорнути крабові палички, змастити начинкою.

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Свіжий огірок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти огірок та кукурудзу. Згорнути в рулет.

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Рулет із крабової палички. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Загорнути у харчову плівку. Покласти у холодильник.

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Закуска з крабових паличок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна приготувати закуску наперед і нарізати перед подачею на стіл.

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Готова закуска. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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