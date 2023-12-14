Супер закуска на Новий рік за 5 хвилин з крабових паличок — відео рецепт

Рецепт ідеальної закуски з крабових паличок — родзинка на святковому столі
Дуже смачна та проста закуска з крабовими паличками на новорічний стіл. Вона виходить соковита, пікантна та ефектно виглядає.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- крабові палички 300 г;
- яйце 2 шт;
- сир сирний 80-100 г;
- часник 1 зубчик;
- огірок 0,5 шт;
- кукурудза 1 ст.
- майонез 2 ст.
Спосіб приготування
Натерти яйце та часник на дрібній тертці, додати сир та майонез.
Нарізати огірок на довгі тонкі смужки.
Розгорнути крабові палички, змастити начинкою.
Покласти огірок та кукурудзу. Згорнути в рулет.
Загорнути у харчову плівку. Покласти у холодильник.
Можна приготувати закуску наперед і нарізати перед подачею на стіл.
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