Супер закуска зі свинячих вух — відео рецепт

Свинячі вуха. Фото: Freepik

Така закуска зі свинячих вух готується дуже просто. Вона ідеально підійде до пива або інших напоїв. Бюджетна закуска, якої вийде багато та вистачить на велику компанію.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

свинячі вуха;

сіль;

перець;

лавровий лист;

рослинна олія;

часник.

Спосіб приготування

Свинячі вуха потрібно очистити від бруду та зварити (не більше 1,5 години).

Свинячі вуха. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потім додати 3 ст. л. солі, лавровий лист та перець горошком.

Варені свинячі вуха. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Готові вуха дістати та нарізати соломкою

Нарізані свинячі вуха. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додайте подрібнений часник і трохи солі, якщо вуха недостатньо просолилися.

Рослинна олія, сіль та часник. Фото: YouTube @pani_sosnytska

На застелений пергаментом лист викласти вуха й запікати в духовці протягом 30 хвилин при 180°С.

Свинячі вуха на деко. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Дістати вуха, злити жир і перекласи в тарілку.

Запечені свинячі вуха. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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