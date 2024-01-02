Супер закуска зі свинячих вух — відео рецепт

Рецепт ідеальної закуски до пива — смажені свинячі вуха
Така закуска зі свинячих вух готується дуже просто. Вона ідеально підійде до пива або інших напоїв. Бюджетна закуска, якої вийде багато та вистачить на велику компанію.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- свинячі вуха;
- сіль;
- перець;
- лавровий лист;
- рослинна олія;
- часник.
Спосіб приготування
Свинячі вуха потрібно очистити від бруду та зварити (не більше 1,5 години).
Потім додати 3 ст. л. солі, лавровий лист та перець горошком.
Готові вуха дістати та нарізати соломкою
Додайте подрібнений часник і трохи солі, якщо вуха недостатньо просолилися.
На застелений пергаментом лист викласти вуха й запікати в духовці протягом 30 хвилин при 180°С.
Дістати вуха, злити жир і перекласи в тарілку.
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