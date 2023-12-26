Простий рецепт лазаньї на Новий рік.

Святкова лазіння. Фото: YouTube @evadaren

Таку лазанью можна приготувати як зі свининою, так і з яловичиною, і з індичкою. Страва виходить досить ситна і не важка для шлунка. А готується все набагато простіше, ніж може здатися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

розмір форми для запікання 20 х 30 см;

листи лазаньї (сухі) 12 шт;

сир пармезан 200г

Для соусу "Болоньєзе":

фарш курячий або індичий 600-700 г;

5-6 стиглих помідорів або 400 г очищених томатів у власному соку;

біле сухе вино 100мл;

цибуля ріпчаста 1 шт;

часник 3-4 зубчики;

олія вершкове 20 г;

олія 3 ст.л;

зелень петрушки чи базиліка;

свіжомелений перець;

італійські трави;

сіль за смаком.

Для соусу "Бешамель":

молоко 1 л;

вершкове масло|мастило| 80 г;

борошно 80 г;

горіх мускатний 1 ч. л;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Готуємо соус "Болоньєзе". Цибулю та часник очистити і дрібно нарізати. Зелень вимити та нарізати. У сотейнику або глибокій сковороді розігріти вершкове масло разом із рослинним, викласти цибулю, приправити та обсмажити до м'якості.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @evadaren

Додати часник та обсмажити ще 1 хвилину. Викласти фарш і обсмажити на середньому вогні 5 хвилин, розминаючи дерев'яною лопаткою, щоб розбити великі грудки.

Додавання фаршу. Фото: YouTube @evadaren

До фаршу додати помідори (якщо використовуєте свіжі, їх потрібно бланшувати, зняти шкірку та подрібнити), перемішати.

Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

Влити вино та тушкувати під кришкою 15 хвилин. Зняти сотейник із соусом з вогню, додати рубану зелень, перемішати. Соус накрити кришкою і відставити убік.

Приготування соусу. Фото: YouTube @evadaren

Готуємо соус "Бешамель". У каструлі, на маленькому вогні, розтопити вершкове масло. Всипати борошно і перемішати, продовжуючи нагрівати масляно-борошняну суміш не більше пари хвилин, щоб не пригоріло.

Приготування соусу. Фото: YouTube @evadaren

Невеликими порціями влити 300 мл холодного молока, помішуючи постійно до однорідності. Потроху влити молоко і добре перемішати.

Приготування лазаньї. Фото: YouTube @evadaren

Приправити "Бешамель" сіллю та мускатним горіхом, за смаком. Довести соус до кипіння, помішуючи, і проварити 5 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. Порада. Кількість молока залежить від бажаної густоти соусу. Також, слід враховувати, що після остигання соус загусне. Збираємо лазанню.

Приготування лазаньї. Фото: YouTube @evadaren

На дно форми для запікання викласти трохи соусу "Бешамель". Зверху на соус викласти листи лазаньї. Потім викласти 1/3 соусу "Болоньєзе" і рівномірно розподілити у формі.

Приготування лазаньї. Фото: YouTube @evadaren

Зверху викласти частину соусу "Бешамель" і рівномірно розподілити соус у формі. Укласти листи лазаньї. Таким чином, чергувати шари, доки не буде заповнена форма.

Готова лазіння. Фото: YouTube @evadaren

Останнім шаром викласти листи лазаньї та покрити соусом "Бешамель". Зверху присипати тертим сиром. Запікати лазанням 40-50 хвилин при температурі 180 ° C до золотистої скоринки. Готову лазанню вийняти з|із| духовки, дати постояти 10-15 хвилин|мінути|, розрізати на порції і подавати.

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