Простий рецепт лазаньї на Новий рік.

Рецепт ідеальної лазаньї до святкового столу
Таку лазанью можна приготувати як зі свининою, так і з яловичиною, і з індичкою. Страва виходить досить ситна і не важка для шлунка. А готується все набагато простіше, ніж може здатися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- розмір форми для запікання 20 х 30 см;
- листи лазаньї (сухі) 12 шт;
- сир пармезан 200г
Для соусу "Болоньєзе":
- фарш курячий або індичий 600-700 г;
- 5-6 стиглих помідорів або 400 г очищених томатів у власному соку;
- біле сухе вино 100мл;
- цибуля ріпчаста 1 шт;
- часник 3-4 зубчики;
- олія вершкове 20 г;
- олія 3 ст.л;
- зелень петрушки чи базиліка;
- свіжомелений перець;
- італійські трави;
- сіль за смаком.
Для соусу "Бешамель":
- молоко 1 л;
- вершкове масло|мастило| 80 г;
- борошно 80 г;
- горіх мускатний 1 ч. л;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Готуємо соус "Болоньєзе". Цибулю та часник очистити і дрібно нарізати. Зелень вимити та нарізати. У сотейнику або глибокій сковороді розігріти вершкове масло разом із рослинним, викласти цибулю, приправити та обсмажити до м'якості.
Додати часник та обсмажити ще 1 хвилину. Викласти фарш і обсмажити на середньому вогні 5 хвилин, розминаючи дерев'яною лопаткою, щоб розбити великі грудки.
До фаршу додати помідори (якщо використовуєте свіжі, їх потрібно бланшувати, зняти шкірку та подрібнити), перемішати.
Влити вино та тушкувати під кришкою 15 хвилин. Зняти сотейник із соусом з вогню, додати рубану зелень, перемішати. Соус накрити кришкою і відставити убік.
Готуємо соус "Бешамель". У каструлі, на маленькому вогні, розтопити вершкове масло. Всипати борошно і перемішати, продовжуючи нагрівати масляно-борошняну суміш не більше пари хвилин, щоб не пригоріло.
Невеликими порціями влити 300 мл холодного молока, помішуючи постійно до однорідності. Потроху влити молоко і добре перемішати.
Приправити "Бешамель" сіллю та мускатним горіхом, за смаком. Довести соус до кипіння, помішуючи, і проварити 5 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. Порада. Кількість молока залежить від бажаної густоти соусу. Також, слід враховувати, що після остигання соус загусне. Збираємо лазанню.
На дно форми для запікання викласти трохи соусу "Бешамель". Зверху на соус викласти листи лазаньї. Потім викласти 1/3 соусу "Болоньєзе" і рівномірно розподілити у формі.
Зверху викласти частину соусу "Бешамель" і рівномірно розподілити соус у формі. Укласти листи лазаньї. Таким чином, чергувати шари, доки не буде заповнена форма.
Останнім шаром викласти листи лазаньї та покрити соусом "Бешамель". Зверху присипати тертим сиром. Запікати лазанням 40-50 хвилин при температурі 180 ° C до золотистої скоринки. Готову лазанню вийняти з|із| духовки, дати постояти 10-15 хвилин|мінути|, розрізати на порції і подавати.
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