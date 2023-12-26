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Рецепт ідеальної лазаньї до святкового столу

26 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт лазаньї на Новий рік.
Святкова лазіння. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таку лазанью можна приготувати як зі свининою, так і з яловичиною, і з індичкою. Страва виходить досить ситна і не важка для шлунка. А готується все набагато простіше, ніж може здатися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • розмір форми для запікання 20 х 30 см;
  • листи лазаньї (сухі) 12 шт;
  • сир пармезан 200г

Для соусу "Болоньєзе":

  • фарш курячий або індичий 600-700 г;
  • 5-6 стиглих помідорів або 400 г очищених томатів у власному соку;
  • біле сухе вино 100мл;
  • цибуля ріпчаста 1 шт;
  • часник 3-4 зубчики;
  • олія вершкове 20 г;
  • олія 3 ст.л;
  • зелень петрушки чи базиліка;
  • свіжомелений перець;
  • італійські трави;
  • сіль за смаком.

Для соусу "Бешамель":

  • молоко 1 л;
  • вершкове масло|мастило| 80 г;
  • борошно 80 г;
  • горіх мускатний 1 ч. л;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Готуємо соус "Болоньєзе". Цибулю та часник очистити і дрібно нарізати. Зелень вимити та нарізати. У сотейнику або глибокій сковороді розігріти вершкове масло разом із рослинним, викласти цибулю, приправити та обсмажити до м'якості.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @evadaren

Додати часник та обсмажити ще 1 хвилину. Викласти фарш і обсмажити на середньому вогні 5 хвилин, розминаючи дерев'яною лопаткою, щоб розбити великі грудки.

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Додавання фаршу. Фото: YouTube @evadaren

До фаршу додати помідори (якщо використовуєте свіжі, їх потрібно бланшувати, зняти шкірку та подрібнити), перемішати.

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Додавання зелені. Фото: YouTube @evadaren

Влити вино та тушкувати під кришкою 15 хвилин. Зняти сотейник із соусом з вогню, додати рубану зелень, перемішати. Соус накрити кришкою і відставити убік.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @evadaren

Готуємо соус "Бешамель". У каструлі, на маленькому вогні, розтопити вершкове масло. Всипати борошно і перемішати, продовжуючи нагрівати масляно-борошняну суміш не більше пари хвилин, щоб не пригоріло.

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Приготування соусу. Фото: YouTube @evadaren

Невеликими порціями влити 300 мл холодного молока, помішуючи постійно до однорідності. Потроху влити молоко і добре перемішати.

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Приготування лазаньї. Фото: YouTube @evadaren

Приправити "Бешамель" сіллю та мускатним горіхом, за смаком. Довести соус до кипіння, помішуючи, і проварити 5 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. Порада. Кількість молока залежить від бажаної густоти соусу. Також, слід враховувати, що після остигання соус загусне. Збираємо лазанню.

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Приготування лазаньї. Фото: YouTube @evadaren

На дно форми для запікання викласти трохи соусу "Бешамель". Зверху на соус викласти листи лазаньї. Потім викласти 1/3 соусу "Болоньєзе" і рівномірно розподілити у формі.

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Приготування лазаньї. Фото: YouTube @evadaren

Зверху викласти частину соусу "Бешамель" і рівномірно розподілити соус у формі. Укласти листи лазаньї. Таким чином, чергувати шари, доки не буде заповнена форма. 

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Готова лазіння. Фото: YouTube @evadaren

Останнім шаром викласти листи лазаньї та покрити соусом "Бешамель". Зверху присипати тертим сиром. Запікати лазанням 40-50 хвилин при температурі 180 ° C до золотистої скоринки. Готову лазанню вийняти з|із| духовки, дати постояти 10-15 хвилин|мінути|, розрізати на порції і подавати.

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