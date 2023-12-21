Рецепт куті, який вийде у всіх.

Рецепт ідеальної куті на Святвечір та Різдво
Сімейний рецепт куті на Святвечір та Різдво. Смачна, соковита кутя з перлової крупи із родзинками, маком, медом та волоськими горіхами. За бажанням її можна розбавити насиченим ароматним узваром.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- перловка 200 г (1 склянка 200 мл);
- мак 100 г;
- горіхи 100 г;
- родзинки 100 г;
- мед за смаком;
- сіль 1 ч.л. без гірки.
Для узвару:
- вода 1,5 л;
- сушені яблука та груші 300 г;
- чорнослив 100 г;
- родзинки 50 г;
- мед або цукор до смаку.
Спосіб приготування
Перлову крупу бажано замочити у воді на 6 годин чи ніч, попередньо добре промив.
Потім знову добре помити, залити водою у співвідношенні 1 частину крупи 2 частини води і варити 20-25 хвилин до м'якості. Після закипання посолити.
Якщо немає часу на замочування, тоді потрібно збільшити кількість води і час варіння. Зварену крупу відкинути на друшляк, щоб з неї стекла вся зайва рідина, якщо така залишилася.
Для узвару добре промити сухофрукти, залити водою та варити 30 хвилин. Дати настоятися 2-3 години. Цукор можна додавати будь-якої миті, а ось мед тільки в теплий узвар, в гарячому він втратить свої корисні властивості.
Мак залити 200 мл води та варити на помірному вогні без кипіння 20 хвилин. Якщо в маку залишилася рідина, теж відкинути його на друшляк, щоб вона шикла.
Перебити мак блендером або пропустити через м'ясорубку, або потовкти з цукром у ступці.
Родзинки запарити окропом на 10 хвилин. Обсушити паперовими рушниками. Горіхи порубати, обсмажити на сковорідці. За бажанням очистити від лушпиння, після обсмажування воно добре відходить.
У великій мисці змішати крупу, родзинки, мед та горіхи. Частину родзинок та горіхів залишити для прикраси. Додати мед або цукор до смаку. Кутью можна подавати зі узваром, а можна і без, хто як більше любить.
Радімо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.
Читайте Новини.LIVE!