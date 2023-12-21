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Рецепт ідеальної куті на Святвечір та Різдво

21 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт куті, який вийде у всіх.
Кутя із сухофруктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сімейний рецепт куті на Святвечір та Різдво. Смачна, соковита кутя з перлової крупи із родзинками, маком, медом та волоськими горіхами. За бажанням її можна розбавити насиченим ароматним узваром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • перловка 200 г (1 склянка 200 мл);
  • мак 100 г;
  • горіхи 100 г;
  • родзинки 100 г;
  • мед за смаком;
  • сіль 1 ч.л. без гірки.

Для узвару:

  • вода 1,5 л;
  • сушені яблука та груші 300 г;
  • чорнослив 100 г;
  • родзинки 50 г;
  • мед або цукор до смаку.

Спосіб приготування

Перлову крупу бажано замочити у воді на 6 годин чи ніч, попередньо добре промив.

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Перлова крупа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім знову добре помити, залити водою у співвідношенні 1 частину крупи 2 частини води і варити 20-25 хвилин до м'якості. Після закипання посолити.

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Сухофрукти у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо немає часу на замочування, тоді потрібно збільшити кількість води і час варіння. Зварену крупу відкинути на друшляк, щоб з неї стекла вся зайва рідина, якщо така залишилася.

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Мак у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для узвару добре промити сухофрукти, залити водою та варити 30 хвилин. Дати настоятися 2-3 години. Цукор можна додавати будь-якої миті, а ось мед тільки в теплий узвар, в гарячому він втратить свої корисні властивості.

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Замочений мак. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мак залити 200 мл води та варити на помірному вогні без кипіння 20 хвилин. Якщо в маку залишилася рідина, теж відкинути його на друшляк, щоб вона шикла.

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Каша із сухофруктами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перебити мак блендером або пропустити через м'ясорубку, або потовкти з цукром у ступці.

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Додавання маку. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Родзинки запарити окропом на 10 хвилин. Обсушити паперовими рушниками. Горіхи порубати, обсмажити на сковорідці. За бажанням очистити від лушпиння, після обсмажування воно добре відходить.

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Готова кутя. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У великій мисці змішати крупу, родзинки, мед та горіхи. Частину родзинок та горіхів залишити для прикраси. Додати мед або цукор до смаку. Кутью можна подавати зі узваром, а можна і без, хто як більше любить.

Радімо ознайомитися з традиційним карпатським рецептом узвару до Різдва.

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