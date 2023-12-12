Як приготувати торт суші?

Рецепт ідеального торта на закуску "суши" — гості будуть у захваті
Суші торт "ліниві роли" — дуже смачний салат, за смаком такий же як роли, тільки приготувати набагато простіше. Такий варіант страви прикрасить новорічний стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- рис 300 г;
- вода 400 г (окріп);
- оцет яблучний 6% 2 ст.
- цукор 1 год.
- сіль;
- риба червона 300 г;
- вершковий сир 300 г;
- огірок 1 шт;
- норі 2 шт.;
- кунжут.
Спосіб приготування
Відварити рис у окропі 15 хвилин. Зняти з вогню та дати настоятися 15 хвилин.
Додати до рису оцет, цукор та щіпку солі. Перемішати. Перекласти рис на тарілку та дати повністю охолонути.
Нарізати огірок тонкими смужками. Центральна частина непотрібна. Рибу також нарізати.
Розмір форми 19 см на 21 см. Викласти один лист норі, зверху половину рису. Добре утрамбувати рис мокрими руками. Змастити половиною вершкового сиру.
Викласти на сир огірок. Зверху покласти ще один лист норі, на нього половину рису, добре утрамбовуючи його. Змастити вершковим сиром і викласти шматочки риби.
Злегка обсмажити кунжут на сухій сковороді. Посипати торт кунжутом та подрібнені листами норі.
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