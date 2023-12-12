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Рецепт ідеального торта на закуску "суши" — гості будуть у захваті

12 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати торт суші?
Суші торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Суші торт "ліниві роли" — дуже смачний салат, за смаком такий же як роли, тільки приготувати набагато простіше. Такий варіант страви прикрасить новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • рис 300 г;
  • вода 400 г (окріп);
  • оцет яблучний 6% 2 ст.
  • цукор 1 год.
  • сіль;
  • риба червона 300 г;
  • вершковий сир 300 г;
  • огірок 1 шт;
  • норі 2 шт.;
  • кунжут.

Спосіб приготування

Відварити рис у окропі 15 хвилин. Зняти з вогню та дати настоятися 15 хвилин.

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Нарізані огірки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати до рису оцет, цукор та щіпку солі. Перемішати. Перекласти рис на тарілку та дати повністю охолонути.

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Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати огірок тонкими смужками. Центральна частина непотрібна. Рибу також нарізати.

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Зварений рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розмір форми 19 см на 21 см. Викласти один лист норі, зверху половину рису. Добре утрамбувати рис мокрими руками. Змастити половиною вершкового сиру.

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Огірки та рис. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти на сир огірок. Зверху покласти ще один лист норі, на нього половину рису, добре утрамбовуючи його. Змастити вершковим сиром і викласти шматочки риби.

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Риба та вершковий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Злегка обсмажити кунжут на сухій сковороді. Посипати торт кунжутом та подрібнені листами норі.

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Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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