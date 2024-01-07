Дуже смачний та корисний плов з булгуром — відео рецепт

Рецепт ідеального плову з булгура
Є різні варіації приготування плову, від класичного з рисом до плову зі гречки. Пропонуємо вам варіант приготування з булгуром, який виходить дуже смачним та корисним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- 300-400 г м'яса (яловичина, свинина, птах);
- 2 моркви;
- 2 цибулини;
- 5-6 зубчиків часнику;
- куркума, зіра, лавровий лист, перець горошком, перець чилі, сушений розмарин;
- родзинки або барбарис;
- сіль за смаком;
- булгур.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати м'ясо шматочками і обсмажити його на олії до золотистої скоринки.
Нарізати соломкою моркву та цибулю півкільцями, додати до м'яса і обсмажити до м'якості, посолити.
Коли овочі стануть м'якими, налити трохи води та тушкувати під закритою кришкою 30-40 хвилин на повільному вогні.
Потім потрібно промити булгур, коли м'ясо приготується, додати спеції та добре перемішати.
Додати промитий булгур і пропарити його під закритою кришкою 2 хвилини.
Додати ізюм і налити води, щоб вона покрила блюдо на 1 см.
Розкласти часник на поверхні. Готувати плов під закритою кришкою 20 хвилин (до готовності булгура) на повільному вогні.
Раніше ми писали чим корисний булгур і як правильно його готувати.
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