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Рецепт ідеального плову з булгура

7 січня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та корисний плов з булгуром — відео рецепт
Плов з булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Є різні варіації приготування плову, від класичного з рисом до плову зі гречки. Пропонуємо вам варіант приготування з булгуром, який виходить дуже смачним та корисним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька

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Вам знадобиться: 

  • 300-400 г м'яса (яловичина, свинина, птах);
  • 2 моркви;
  • 2 цибулини;
  • 5-6 зубчиків часнику;
  • куркума, зіра, лавровий лист, перець горошком, перець чилі, сушений розмарин;
  • родзинки або барбарис;
  • сіль за смаком;
  • булгур.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати м'ясо шматочками і обсмажити його на олії до золотистої скоринки. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Нарізати соломкою моркву та цибулю півкільцями, додати до м'яса і обсмажити до м'якості, посолити. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Коли овочі стануть м'якими, налити трохи води та тушкувати під закритою кришкою 30-40 хвилин на повільному вогні.

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Спеції для плову. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потім потрібно промити булгур, коли м'ясо приготується, додати спеції та добре перемішати. 

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Приготування плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додати промитий булгур і пропарити його під закритою кришкою 2 хвилини.

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Додавання булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додати ізюм і налити води, щоб вона покрила блюдо на 1 см.

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Готовий плов. Приготування плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Розкласти часник на поверхні. Готувати плов під закритою кришкою 20 хвилин (до готовності булгура) на повільному вогні.

Раніше ми писали чим корисний булгур і як правильно його готувати.

Також ми писали про рецепт ідеальної закуски до пива — смажені свинячі вуха

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