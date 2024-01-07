Дуже смачний та корисний плов з булгуром — відео рецепт

Плов з булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Є різні варіації приготування плову, від класичного з рисом до плову зі гречки. Пропонуємо вам варіант приготування з булгуром, який виходить дуже смачним та корисним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

300-400 г м'яса (яловичина, свинина, птах);

2 моркви;

2 цибулини;

5-6 зубчиків часнику;

куркума, зіра, лавровий лист, перець горошком, перець чилі, сушений розмарин;

родзинки або барбарис;

сіль за смаком;

булгур.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати м'ясо шматочками і обсмажити його на олії до золотистої скоринки.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Нарізати соломкою моркву та цибулю півкільцями, додати до м'яса і обсмажити до м'якості, посолити.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Коли овочі стануть м'якими, налити трохи води та тушкувати під закритою кришкою 30-40 хвилин на повільному вогні.

Спеції для плову. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потім потрібно промити булгур, коли м'ясо приготується, додати спеції та добре перемішати.

Приготування плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додати промитий булгур і пропарити його під закритою кришкою 2 хвилини.

Додавання булгура. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додати ізюм і налити води, щоб вона покрила блюдо на 1 см.

Готовий плов. Приготування плова. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Розкласти часник на поверхні. Готувати плов під закритою кришкою 20 хвилин (до готовності булгура) на повільному вогні.

Раніше ми писали чим корисний булгур і як правильно його готувати.

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