Печиво на 14 лютого — покроковий рецепт з фото

Печиво із джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Печиво з джемом у вигляді серця. Воно виходить дуже смачне, м'яке та розсипчасте. Ідеально підходить на День Святого Валентина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 90 г;

цукор — 40 г;

ванільний цукор — 1 ч.л.;

сіль;

борошно — 140 г;

жовток — 1 шт.;

джем.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно взяти вершкове масло кімнатної температури, додати щіпку солі, цукор, чайну ложку ванільного цукру та збити. Можна перемішати лопаткою.

Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо один жовток та 150 г борошна. Все ретельно перемішати та вимісити тісто.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто поділяємо на квадритики, з яких робитимемо печиво.

Тісто для печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З кожного шматочка тіста робимо печиво круглої форми, за допомогою ножа формуємо заглиблення у формі серця.

Пісочне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У заглиблення наливаємо трохи джему і все розподіляємо.

Джем для печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 200 ºC протягом 10-12 хвилин, вони повинні трохи підрум'янитися.

Печиво в духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати охолонути печиву й можна подавати.

Готове печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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