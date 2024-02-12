Печиво на 14 лютого — покроковий рецепт з фото

Рецепт ідеально смачного печива до Дня закоханих
Печиво з джемом у вигляді серця. Воно виходить дуже смачне, м'яке та розсипчасте. Ідеально підходить на День Святого Валентина.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 90 г;
- цукор — 40 г;
- ванільний цукор — 1 ч.л.;
- сіль;
- борошно — 140 г;
- жовток — 1 шт.;
- джем.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно взяти вершкове масло кімнатної температури, додати щіпку солі, цукор, чайну ложку ванільного цукру та збити. Можна перемішати лопаткою.
Далі додаємо один жовток та 150 г борошна. Все ретельно перемішати та вимісити тісто.
Тісто поділяємо на квадритики, з яких робитимемо печиво.
З кожного шматочка тіста робимо печиво круглої форми, за допомогою ножа формуємо заглиблення у формі серця.
У заглиблення наливаємо трохи джему і все розподіляємо.
Запікати при 200 ºC протягом 10-12 хвилин, вони повинні трохи підрум'янитися.
Дати охолонути печиву й можна подавати.
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