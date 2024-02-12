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Рецепт ідеально смачного печива до Дня закоханих

12 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Печиво на 14 лютого — покроковий рецепт з фото
Печиво із джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Печиво з джемом у вигляді серця. Воно виходить дуже смачне, м'яке та розсипчасте. Ідеально підходить на День Святого Валентина.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 90 г;
  • цукор — 40 г;
  • ванільний цукор — 1 ч.л.;
  • сіль;
  • борошно — 140 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • джем.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно взяти вершкове масло кімнатної температури, додати щіпку солі, цукор, чайну ложку ванільного цукру та збити. Можна перемішати лопаткою.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі додаємо один жовток та 150 г борошна. Все ретельно перемішати та вимісити тісто.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто поділяємо на квадритики, з яких робитимемо печиво.

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Тісто для печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З кожного шматочка тіста робимо печиво круглої форми, за допомогою ножа формуємо заглиблення у формі серця.

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Пісочне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У заглиблення наливаємо трохи джему і все розподіляємо.

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Джем для печива. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 200 ºC протягом 10-12 хвилин, вони повинні трохи підрум'янитися.

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Печиво в духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати охолонути печиву й можна подавати.

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Готове печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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рецепти
День закоханих
День Святого Валентина
випічка
печиво
14 лютого

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