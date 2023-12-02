Що приготувати на рік Дракона 2024 — відео рецепт

Десерт моті. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт дуже популярного японського десерту моті. Оболонка тіста схожа на ніжну желейку, що тягнеться, її можна робити тонше або товще розкочуючи тісто за своїм бажанням. Начинка може бути будь-якою. Для приготування підійде борошно саме з клейкого рису. Тісто можна приготувати в мікрохвильовій печі або на сковороді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

клейке рисове борошно 160 г;

вода 190 г;

цукрова пудра 30 г;

олія без запаху 25 г;

порошок блакитної спіруліни 1 ч. л.

Для крему:

крем сир 300 г;

згущене молоко 70 г;

полуниця;

крохмаль 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно з'єднати борошно, цукрову пудру та порошок спіруліни, перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Додати воду, розмішати до однорідного стану. Влити масло і ще раз ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто вилити на сковороду та готувати помішуючи на середньому вогні близько 5 хвилин.

Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Коли стане еластичним і почне збиратися в грудку загорнути в харчову плівку і дати трохи охолонути.

Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Для крему необхідно змішати крем сир і згущене молоко, помістити в кондитерський мішок з насадкою або без. У полуниці зрізати хвостики.

Тісто для десерту. Фото: YouTube @evadaren

Силіконовий килимок присипати крохмалем, викласти тісто і посипати залишком крохмалю.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Недовго вимісити тісто, щоб не сильно липло до рук. Руки за бажання змастити олією.

Тісто для десерту. Фото: YouTube @evadaren

Формувати моті можна різними способами, розкотити в пласт і вирізати кружки або сформувати ковбаску, нарізати на шматочки і розкачати качалкою.

Приготування десерту. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Додати в центр крем, додати полуницю і защипнувши краю сформувати моті.

Приготування десерту. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Якщо хвостик тісту великий, його можна обрізати.

Приготування десерту. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Відправити у холодильник на 2-3 години.

Готовий десерт. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

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