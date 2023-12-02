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Рецепт японського десерту "моті" до Нового року Дракона 2024

2 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на рік Дракона 2024 — відео рецепт
Десерт моті. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже популярного японського десерту моті. Оболонка тіста схожа на ніжну желейку, що тягнеться, її можна робити тонше або товще розкочуючи тісто за своїм бажанням. Начинка може бути будь-якою. Для приготування підійде борошно саме з клейкого рису. Тісто можна приготувати в мікрохвильовій печі або на сковороді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • клейке рисове борошно 160 г;
  • вода 190 г;
  • цукрова пудра 30 г;
  • олія без запаху 25 г;
  • порошок блакитної спіруліни 1 ч. л.

Для крему:

  • крем сир 300 г;
  • згущене молоко 70 г;
  • полуниця;
  • крохмаль 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно з'єднати борошно, цукрову пудру та порошок спіруліни, перемішати.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @evadaren

Додати воду, розмішати до однорідного стану. Влити масло і ще раз ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто вилити на сковороду та готувати помішуючи на середньому вогні близько 5 хвилин.

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Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Коли стане еластичним і почне збиратися в грудку загорнути в харчову плівку і дати трохи охолонути.

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Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Для крему необхідно змішати крем сир і згущене молоко, помістити в кондитерський мішок з насадкою або без. У полуниці зрізати хвостики.

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Тісто для десерту. Фото: YouTube @evadaren

Силіконовий килимок присипати крохмалем, викласти тісто і посипати залишком крохмалю.

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Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Недовго вимісити тісто, щоб не сильно липло до рук. Руки за бажання змастити олією.

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Тісто для десерту. Фото: YouTube @evadaren

Формувати моті можна різними способами, розкотити в пласт і вирізати кружки або сформувати ковбаску, нарізати на шматочки і розкачати качалкою.

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Приготування десерту. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Додати в центр крем, додати полуницю і защипнувши краю сформувати моті.

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Приготування десерту. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Якщо хвостик тісту великий, його можна обрізати.

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Приготування десерту. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Відправити у холодильник на 2-3 години.

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Готовий десерт. Тісто на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також ми писали, чого категорично не повинно бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

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