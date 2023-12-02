Що приготувати на рік Дракона 2024 — відео рецепт

Рецепт японського десерту "моті" до Нового року Дракона 2024
Рецепт дуже популярного японського десерту моті. Оболонка тіста схожа на ніжну желейку, що тягнеться, її можна робити тонше або товще розкочуючи тісто за своїм бажанням. Начинка може бути будь-якою. Для приготування підійде борошно саме з клейкого рису. Тісто можна приготувати в мікрохвильовій печі або на сковороді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- клейке рисове борошно 160 г;
- вода 190 г;
- цукрова пудра 30 г;
- олія без запаху 25 г;
- порошок блакитної спіруліни 1 ч. л.
Для крему:
- крем сир 300 г;
- згущене молоко 70 г;
- полуниця;
- крохмаль 20 г.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо тісто. Для цього потрібно з'єднати борошно, цукрову пудру та порошок спіруліни, перемішати.
Додати воду, розмішати до однорідного стану. Влити масло і ще раз ретельно перемішати.
Тісто вилити на сковороду та готувати помішуючи на середньому вогні близько 5 хвилин.
Коли стане еластичним і почне збиратися в грудку загорнути в харчову плівку і дати трохи охолонути.
Для крему необхідно змішати крем сир і згущене молоко, помістити в кондитерський мішок з насадкою або без. У полуниці зрізати хвостики.
Силіконовий килимок присипати крохмалем, викласти тісто і посипати залишком крохмалю.
Недовго вимісити тісто, щоб не сильно липло до рук. Руки за бажання змастити олією.
Формувати моті можна різними способами, розкотити в пласт і вирізати кружки або сформувати ковбаску, нарізати на шматочки і розкачати качалкою.
Додати в центр крем, додати полуницю і защипнувши краю сформувати моті.
Якщо хвостик тісту великий, його можна обрізати.
Відправити у холодильник на 2-3 години.
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