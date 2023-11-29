Що приготувати на День Святого Миколая — відео рецепт

Рецепт ялинки з листкового тіста з сиром до Дня Святого Миколая
Така випічка готується дуже просто. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому така ялинка прикрасить новорічний стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- листкове тісто 400 г;
- твердий сир 50 г;
- червоний песто 50 г;
- вершкове масло 20 г;
- чорний та білий кунжут для прикраси.
Спосіб приготування
Тісто поділити на дві частини. Кожну трохи розкотити у прямокутник, покласти один на одного і вирізати трикутник, знизу вирізавши ніжку.
Намазати одну заготовку песто і посипати натертим сиром на дрібній тертці.
Накрити другою заготовкою і трохи притиснути руками.
Зробити симетричні надрізи із двох сторін. Сформувати ялинку і за бажання зробити зірочку на верхівку.
Змастити розтопленим вершковим маслом і присипати кунжутом. Випікати в розігрітій до 180 градусів у духовці 20 хв.
З обрізків можна зробити ще одну меншу ялинку.
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