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Рецепт ялинки з листкового тіста з сиром до Дня Святого Миколая

29 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на День Святого Миколая — відео рецепт
Ялинки з листкового тіста. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така випічка готується дуже просто. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому така ялинка прикрасить новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • листкове тісто 400 г;
  • твердий сир 50 г;
  • червоний песто 50 г;
  • вершкове масло 20 г;
  • чорний та білий кунжут для прикраси.

Спосіб приготування

Тісто поділити на дві частини. Кожну трохи розкотити у прямокутник, покласти один на одного і вирізати трикутник, знизу вирізавши ніжку.

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Листкове тісто. Фото: YouTube @evadaren

Намазати одну заготовку песто і посипати натертим сиром на дрібній тертці.

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Начинка для ялинки. Фото: YouTube @evadaren

Накрити другою заготовкою і трохи притиснути руками.

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Начинка та сир. Фото: YouTube @evadaren

Зробити симетричні надрізи із двох сторін. Сформувати ялинку і за бажання зробити зірочку на верхівку.

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Приготування ялинки. Фото: YouTube @evadaren

Змастити розтопленим вершковим маслом і присипати кунжутом. Випікати в розігрітій до 180 градусів у духовці 20 хв.

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Приготування ялинки. Фото: YouTube @evadaren

З обрізків можна зробити ще одну меншу ялинку.

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Готові ялинки. Фото: YouTube @evadaren

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