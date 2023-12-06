Супер рецепт святкової випічки

Рецепт ялинки з листкового тіста з шоколадною пастою до Миколая, Різдва чи Нового року
Така випічка дуже проста в приготуванні, при цьому виглядає ефектно. Прекрасний рецепт для приготування разом із дітьми.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- листкове тісто — 400 г;
- шоколадна паста (близько 100 г);
- цукрова пудра для присипки;
- дерев'яні шпажки.
Спосіб приготування
Тісто розділити на дві частини та розкатати в однакові прямокутники.
Один шар тіста змастити шоколадною пастою, накрити другим і трохи притиснути.
Нарізати на смужки та сформувати ялинки.
Продіти шпажки, залишаючи 3-4 см зверху для зірки, оскільки тісто підніметься. Залишити шматочок тіста, з якого сформувати зірочки.
Укласти всі заготовки на лист, застеляний пергаментом, і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
На готові ялинки додати зірки і притрусити цукровою пудрою.
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