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Рецепт ялинки з листкового тіста з шоколадною пастою до Миколая, Різдва чи Нового року

6 грудня 2023 09:04
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер рецепт святкової випічки
Випічка з листкового тіста. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така випічка дуже проста в приготуванні, при цьому виглядає ефектно. Прекрасний рецепт для приготування разом із дітьми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • листкове тісто — 400 г;
  • шоколадна паста (близько 100 г);
  • цукрова пудра для присипки;
  • дерев'яні шпажки.

Спосіб приготування

Тісто розділити на дві частини та розкатати в однакові прямокутники.

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Листкове тісто та шоколадна паста. Фото: YouTube @evadaren

Один шар тіста змастити шоколадною пастою, накрити другим і трохи притиснути.

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Шар шоколадної пасти. Фото: YouTube @evadaren

Нарізати на смужки та сформувати ялинки.

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Смужки на тісті. Фото: YouTube @evadaren

Продіти шпажки, залишаючи 3-4 см зверху для зірки, оскільки тісто підніметься. Залишити шматочок тіста, з якого сформувати зірочки.

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Ялинка на шапці. Фото: YouTube @evadaren

Укласти всі заготовки на лист, застеляний пергаментом, і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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Готова випічка. Фото: YouTube @evadaren

На готові ялинки додати зірки і притрусити цукровою пудрою.

Раніше ми писали про рецепт ялинки з листкового тіста із сиром до дня Святого Миколая. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому вона прикрасить новорічний стіл.

Також цікавим є рецепт сирного різдвяного штолену до дня Святого Миколая.

Радимо ознайомитися з тортом "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом. Він виходить м'який, у міру солодкий, із вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто та швидко.

Або зверніть увагу на рецепт яблучного пирога, що тане в роті, без борошна.

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