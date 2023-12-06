Супер рецепт святкової випічки

Випічка з листкового тіста. Фото: YouTube @evadaren

Така випічка дуже проста в приготуванні, при цьому виглядає ефектно. Прекрасний рецепт для приготування разом із дітьми.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

листкове тісто — 400 г;

шоколадна паста (близько 100 г);

цукрова пудра для присипки;

дерев'яні шпажки.

Спосіб приготування

Тісто розділити на дві частини та розкатати в однакові прямокутники.

Листкове тісто та шоколадна паста. Фото: YouTube @evadaren

Один шар тіста змастити шоколадною пастою, накрити другим і трохи притиснути.

Шар шоколадної пасти. Фото: YouTube @evadaren

Нарізати на смужки та сформувати ялинки.

Смужки на тісті. Фото: YouTube @evadaren

Продіти шпажки, залишаючи 3-4 см зверху для зірки, оскільки тісто підніметься. Залишити шматочок тіста, з якого сформувати зірочки.

Ялинка на шапці. Фото: YouTube @evadaren

Укласти всі заготовки на лист, застеляний пергаментом, і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Готова випічка. Фото: YouTube @evadaren

На готові ялинки додати зірки і притрусити цукровою пудрою.

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