Найпростіша і найсмачніша випічка з яблуками — відео рецепт

Рецепт яблучного штруделя з готового тіста
Якщо вам потрібний експрес-рецепт випічки, це саме він. Готується швидко і просто, а в результаті ви отримуєте розкішний десерт, який навіть не хочеться називати "ледачим".
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- тісто філо — 400 г;
- яблука — 4-5 шт.;
- горіхи смажені (у цьому рецепті фундук) — 100 г;
- цукор — 50 г;
- кориця — 1 ст.л.;
- м'яке вершкове масло — 150 г;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування
Яблука очистити та порізати кубиками. Цукор змішати з корицею та з'єднати з яблуками. Додати подрібнені горіхи і перемішати.
З половини тіста (6 аркушів) сформувати перший штрудель. Розкласти листок тіста (інші краще накрити вологим рушником, щоб не засохли, або працювати досить швидко) і змастити вершковим маслом.
Повторити так із кожним листом. Потім викласти начинку так, щоб з обох боків залишилося трохи вільного місця і загорнути в рулет.
Змастити маслом і укласти на лист, застелений пергаментом, швом униз. Так само сформувати другий штрудель.
Випікати при 180 °C приблизно 40 хвилин.
Готовий штрудель присипати цукровою пудрою.
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