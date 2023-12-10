Найпростіша і найсмачніша випічка з яблуками — відео рецепт

Яблучний штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Якщо вам потрібний експрес-рецепт випічки, це саме він. Готується швидко і просто, а в результаті ви отримуєте розкішний десерт, який навіть не хочеться називати "ледачим".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

тісто філо — 400 г;

яблука — 4-5 шт.;

горіхи смажені (у цьому рецепті фундук) — 100 г;

цукор — 50 г;

кориця — 1 ст.л.;

м'яке вершкове масло — 150 г;

цукрова пудра.

Спосіб приготування

Яблука очистити та порізати кубиками. Цукор змішати з корицею та з'єднати з яблуками. Додати подрібнені горіхи і перемішати.

Чищені яблука. Фото: YouTube @evadaren

З половини тіста (6 аркушів) сформувати перший штрудель. Розкласти листок тіста (інші краще накрити вологим рушником, щоб не засохли, або працювати досить швидко) і змастити вершковим маслом.

Додавання горіхів. Фото: YouTube @evadaren

Повторити так із кожним листом. Потім викласти начинку так, щоб з обох боків залишилося трохи вільного місця і загорнути в рулет.

Тісто та вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Змастити маслом і укласти на лист, застелений пергаментом, швом униз. Так само сформувати другий штрудель.

Яблучна начинка. Фото: YouTube @evadaren

Випікати при 180 °C приблизно 40 хвилин.

Яблучний штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Готовий штрудель присипати цукровою пудрою.

Готовий яблучний штрудель. Фото: YouTube @evadaren

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