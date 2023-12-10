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Рецепт яблучного штруделя з готового тіста

10 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіша і найсмачніша випічка з яблуками — відео рецепт
Яблучний штрудель. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо вам потрібний експрес-рецепт випічки, це саме він. Готується швидко і просто, а в результаті ви отримуєте розкішний десерт, який навіть не хочеться називати "ледачим".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • тісто філо — 400 г;
  • яблука — 4-5 шт.;
  • горіхи смажені (у цьому рецепті фундук) — 100 г;
  • цукор — 50 г;
  • кориця — 1 ст.л.;
  • м'яке вершкове масло — 150 г;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування

Яблука очистити та порізати кубиками. Цукор змішати з корицею та з'єднати з яблуками. Додати подрібнені горіхи і перемішати.

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Чищені яблука. Фото: YouTube @evadaren

З половини тіста (6 аркушів) сформувати перший штрудель. Розкласти листок тіста (інші краще накрити вологим рушником, щоб не засохли, або працювати досить швидко) і змастити вершковим маслом.

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Додавання горіхів. Фото: YouTube @evadaren

Повторити так із кожним листом. Потім викласти начинку так, щоб з обох боків залишилося трохи вільного місця і загорнути в рулет.

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Тісто та вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Змастити маслом і укласти на лист, застелений пергаментом, швом униз. Так само сформувати другий штрудель.

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Яблучна начинка. Фото: YouTube @evadaren

Випікати при 180 °C приблизно 40 хвилин.

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Яблучний штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Готовий штрудель присипати цукровою пудрою.

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Готовий яблучний штрудель. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт ялинки з листкового тіста із сиром до дня Святого Миколая. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому вона прикрасить новорічний стіл.

Також цікавим є рецепт сирного різдвяного штолену до дня Святого Миколая.

Радимо ознайомитися з тортом "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом. Він виходить м'який, у міру солодкий, із вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто та швидко.

Або зверніть увагу на рецепт яблучного пирога, що тане в роті, без борошна.

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