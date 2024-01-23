Ідеальний низькокалорійний рецепт пирога — відео

Рецепт яблучного пирога без борошна та масла — можна їсти на ніч
У приготуванні цього пирога використовуються лише корисні інгредієнти, жодного цукру та борошна. При цьому він виходить дуже смачним та ніжним. Така випічка нагадує м'яке вівсяне печиво з яблуками, з незабутнім ароматом кориці та меду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яблука 350-400 г;
- кефір 50 мл (можна замінити йогуртом чи сметаною);
- яйця 3 шт.;
- сир 100 г;
- вівсяні пластівці 150 г;
- мед 40 г (за смаком, з такою кількістю пиріг виходить не надто солодким);
- кориця 0,5 ч. л;
- розпушувач 1 ч.л.
Спосіб приготування
До сиру додати мед, кефір, корицю, збити блендером масу до однорідності.
Додати яйця, збиваючи масу до однорідності. Сир розминаємо і з'єднуємо з кефіром та медом, потім усю масу добре збиваємо блендером до повної однорідності.
Подрібнити вівсяні пластівці в блендері або кавомолці, змішати з розпушувачем.
Яблука очистити та нарізати на шматочки.
Форму вистелити пергаментом, вилити тісто, зверху викласти яблука.
Випікати в заздалегідь прогрітій до 180° С духовці 35-40 хвилин.
Можна змішати 1 ч. л. меду з 1-2 ч. л. води, додати трохи кориці, змастити цим сиропом яблука зверху, запікати ще 5-10 хвилин.
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