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Рецепт яблучного пирога без борошна та масла — можна їсти на ніч

23 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний низькокалорійний рецепт пирога — відео
Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У приготуванні цього пирога використовуються лише корисні інгредієнти, жодного цукру та борошна. При цьому він виходить дуже смачним та ніжним. Така випічка нагадує м'яке вівсяне печиво з яблуками, з незабутнім ароматом кориці та меду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яблука 350-400 г;
  • кефір 50 мл (можна замінити йогуртом чи сметаною);
  • яйця 3 шт.;
  • сир 100 г;
  • вівсяні пластівці 150 г;
  • мед 40 г (за смаком, з такою кількістю пиріг виходить не надто солодким);
  • кориця 0,5 ч. л;
  • розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

До сиру додати мед, кефір, корицю, збити блендером масу до однорідності.

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Сир і мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, збиваючи масу до однорідності. Сир розминаємо і з'єднуємо з кефіром та медом, потім усю масу добре збиваємо блендером до повної однорідності.

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Сир і яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити вівсяні пластівці в блендері або кавомолці, змішати з розпушувачем.

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Вівсяні пластівці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблука очистити та нарізати на шматочки.

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Додавання вівсяних пластівців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму вистелити пергаментом, вилити тісто, зверху викласти яблука.

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Яблука та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в заздалегідь прогрітій до 180° С духовці 35-40 хвилин.

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Кориця та мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна змішати 1 ч. л. меду з 1-2 ч. л. води, додати трохи кориці, змастити цим сиропом яблука зверху, запікати ще 5-10 хвилин.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про забутий український рецепт макового пирога "їжак" .

Також ми писали рецепт із Галичини найніжнішого яблучного торта "небо у роті".

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

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