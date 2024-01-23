Ідеальний низькокалорійний рецепт пирога — відео

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У приготуванні цього пирога використовуються лише корисні інгредієнти, жодного цукру та борошна. При цьому він виходить дуже смачним та ніжним. Така випічка нагадує м'яке вівсяне печиво з яблуками, з незабутнім ароматом кориці та меду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яблука 350-400 г;

кефір 50 мл (можна замінити йогуртом чи сметаною);

яйця 3 шт.;

сир 100 г;

вівсяні пластівці 150 г;

мед 40 г (за смаком, з такою кількістю пиріг виходить не надто солодким);

кориця 0,5 ч. л;

розпушувач 1 ч.л.

Спосіб приготування

До сиру додати мед, кефір, корицю, збити блендером масу до однорідності.

Сир і мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати яйця, збиваючи масу до однорідності. Сир розминаємо і з'єднуємо з кефіром та медом, потім усю масу добре збиваємо блендером до повної однорідності.

Сир і яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити вівсяні пластівці в блендері або кавомолці, змішати з розпушувачем.

Вівсяні пластівці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблука очистити та нарізати на шматочки.

Додавання вівсяних пластівців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму вистелити пергаментом, вилити тісто, зверху викласти яблука.

Яблука та тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в заздалегідь прогрітій до 180° С духовці 35-40 хвилин.

Кориця та мед. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Можна змішати 1 ч. л. меду з 1-2 ч. л. води, додати трохи кориці, змастити цим сиропом яблука зверху, запікати ще 5-10 хвилин.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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