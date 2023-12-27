Пиріг, смачніше, ніж шарлотка — відео рецепт

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт приготування домашньої випічки. У цьому пирозі дуже багато соковитої яблучної начинки та мало тіста. Він виходить кисло-солодким із дуже насиченим яблучним смаком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 24 див.

Для начинки:

яблука кислі та соковиті 1,5 кг;

цукор 140 г;

вершкове масло|мастило| 50 г.

Для тесту:

борошно пшеничне 90 г;

яйця 3 шт.;

цукор 65 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль 1 щіпка;

розпушувач 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Яблука очистити від серединок і порізати на четвертинки.

Нарізане яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму для запікання вистелити пергаментом. Покласти шматочки вершкового масла, злегка присипати цукром, акуратно викласти четвертинки яблук.

Яблука у формі для запікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Знову посипати цукром, викласти решту четвертинок, пересипаючи їх цукром. Запікати орієнтовно 40 хвилин при 180°С до повної м'якості яблук. Якщо вони дуже швидко рум'яняться, то можна прикрити пергаментом або фольгою.

Запечені яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запечені яблука дістати з духовки, трохи утрамбувати їх виделкою.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для тіста збити яйця з цукром, ванільним цукром, щіпкою солі до дуже світлої пишної маси близько 5 хвилин.

Тісто та яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно змішати з розпушувачем і просіяти до яєчно-цукрової суміші. Акуратно перемішати лопаткою. Залити тістом запечені яблука.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 30-35 хвилин|мінути| в заздалегідь духовці, прогрітій до 180°С. Дати пирогу повністю охолонути. Можна подавати із вершками або морозивом.

Яблучний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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