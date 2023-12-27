Пиріг, смачніше, ніж шарлотка — відео рецепт

Рецепт яблучного бурштинового пирога, коли набридла шарлотка
Рецепт приготування домашньої випічки. У цьому пирозі дуже багато соковитої яблучної начинки та мало тіста. Він виходить кисло-солодким із дуже насиченим яблучним смаком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 24 див.
Для начинки:
- яблука кислі та соковиті 1,5 кг;
- цукор 140 г;
- вершкове масло|мастило| 50 г.
Для тесту:
- борошно пшеничне 90 г;
- яйця 3 шт.;
- цукор 65 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль 1 щіпка;
- розпушувач 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Яблука очистити від серединок і порізати на четвертинки.
Форму для запікання вистелити пергаментом. Покласти шматочки вершкового масла, злегка присипати цукром, акуратно викласти четвертинки яблук.
Знову посипати цукром, викласти решту четвертинок, пересипаючи їх цукром. Запікати орієнтовно 40 хвилин при 180°С до повної м'якості яблук. Якщо вони дуже швидко рум'яняться, то можна прикрити пергаментом або фольгою.
Запечені яблука дістати з духовки, трохи утрамбувати їх виделкою.
Для тіста збити яйця з цукром, ванільним цукром, щіпкою солі до дуже світлої пишної маси близько 5 хвилин.
Борошно змішати з розпушувачем і просіяти до яєчно-цукрової суміші. Акуратно перемішати лопаткою. Залити тістом запечені яблука.
Випікати 30-35 хвилин|мінути| в заздалегідь духовці, прогрітій до 180°С. Дати пирогу повністю охолонути. Можна подавати із вершками або морозивом.
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