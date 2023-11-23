Ідеальний рецепт чізкейка з гарбуза — відео рецепт

Рецепт гарбузового чізкейку з грушами в сиропі
Рецепт, який вартий уваги у будь-яку пору року. Цей торт виходить надзвичайно смачним, ніжним, а виглядає дуже ефектно. Переконайтеся у цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Інгредієнти для груш у сиропі:
- листопадові груші 5 шт;
- біле напівсолодке вино 350мл;
- цукор 190 г;
- зірочки бадьяна 3 шт;
- сік 1/2 лимона.
Інгредієнти для основи:
- борошно 125 г;
- цукор 100 г;
- какао порошок 25 г;
- розпушувач 5 г;
- сіль;
- яблучний оцет 1 год.
- екстракт ванілі (або ванільний цукор) 1 ч.л;
- рослинна олія (будь-яка без запаху) 80 мл;
- холодна вода чи молоко 160 мл;
- роз'ємна форма 19 см.
Інгредієнти для чізкейку:
- крем сир (або відважена сметана) 250 г;
- гарбузове пюре 150 г;
- молоко 200 мл;
- цукор 50 г;
- сік лимона 2 ст.л;
- агар-агар 8 г;
- кориця;
- куркума;
- мускатний горіх по 1/4 ч. л.
Інгредієнти для оформлення:
- смажені мигдалеві пелюстки 2-3 ст.л;
- шоколадний соус розтопити на водяній бані плитка чорного шоколаду з молоком. Кількість залежить від бажаної консистенції (близько 100 мл).
Спосіб приготування
Приготування груш у сиропі. Очистити груші. Налити в невелику каструлю вино, додатти в нього цукор, сік лимона і бадьян. Довести до слабенького кипіння.
Покласти у соус груші. Вони повинні поринути в рідину практично повністю, якщо цього не сталося, можна додати трохи води або покласти їх бочком і в процесі варіння періодично перевертати.
Варити до готовності, періодично перевертаючи, 15-20 хвилин. М'якуш не повинен сильно розм'якшитися.
Приготування основи. У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти.
Додати рідкі інгредієнти. Інтенсивно перемішати разом.
Змастити форму застелену пергаментом олією. Викласти тісто, розрівняти та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готову основу остудити.
Молоко змішати з агар-агаром, цукром, лимонним соком та спеціями.
Проварити 2-3 хвилини, постійно помішуючи, до однорідного крему.
Не гаючи часу, з'єднати з крем сиром і гарбузовим пюре.
Отриману масу відразу виливаємо на основу, розрівнюємо та відправляємо у холодильник на кілька годин, в ідеалі на ніч.
Дістаємо торт із форми, поливаємо шоколадним соусом, зверху ставимо груші та посипаємо смаженими пелюстками мигдалю.
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