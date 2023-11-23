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Рецепт гарбузового чізкейку з грушами в сиропі

23 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт чізкейка з гарбуза — відео рецепт
Гарбузовий чізкейк. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт, який вартий уваги у будь-яку пору року. Цей торт виходить надзвичайно смачним, ніжним, а виглядає дуже ефектно. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Інгредієнти для груш у сиропі:

  • листопадові груші 5 шт;
  • біле напівсолодке вино 350мл;
  • цукор 190 г;
  • зірочки бадьяна 3 шт;
  • сік 1/2 лимона.

Інгредієнти для основи:

  • борошно 125 г;
  • цукор 100 г;
  • какао порошок 25 г;
  • розпушувач 5 г;
  • сіль;
  • яблучний оцет 1 год.
  • екстракт ванілі (або ванільний цукор) 1 ч.л;
  • рослинна олія (будь-яка без запаху) 80 мл;
  • холодна вода чи молоко 160 мл;
  • роз'ємна форма 19 см.

Інгредієнти для чізкейку:

  • крем сир (або відважена сметана) 250 г;
  • гарбузове пюре 150 г;
  • молоко 200 мл;
  • цукор 50 г;
  • сік лимона 2 ст.л;
  • агар-агар 8 г;
  • кориця;
  • куркума;
  • мускатний горіх по 1/4 ч. л.

Інгредієнти для оформлення:

  • смажені мигдалеві пелюстки 2-3 ст.л;
  • шоколадний соус розтопити на водяній бані плитка чорного шоколаду з молоком. Кількість залежить від бажаної консистенції (близько 100 мл).

Спосіб приготування

Приготування груш у сиропі. Очистити груші. Налити в невелику каструлю вино, додатти в нього цукор, сік лимона і бадьян. Довести до слабенького кипіння.

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Очищені груші. Фото: YouTube @evadaren

Покласти у соус груші. Вони повинні поринути в рідину практично повністю, якщо цього не сталося, можна додати трохи води або покласти їх бочком і в процесі варіння періодично перевертати.

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Груші у сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Варити до готовності, періодично перевертаючи, 15-20 хвилин. М'якуш не повинен сильно розм'якшитися.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Приготування основи. У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти.

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Приготування основи. Фото: YouTube @evadaren

Додати рідкі інгредієнти. Інтенсивно перемішати разом.

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Приготування основи. Фото: YouTube @evadaren

Змастити форму застелену пергаментом олією. Викласти тісто, розрівняти та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готову основу остудити.

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Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Молоко змішати з агар-агаром, цукром, лимонним соком та спеціями.

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Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Проварити 2-3 хвилини, постійно помішуючи, до однорідного крему.

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Шоколадна глазур. Фото: YouTube @evadaren

Не гаючи часу, з'єднати з крем сиром і гарбузовим пюре.

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Груші у сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Отриману масу відразу виливаємо на основу, розрівнюємо та відправляємо у холодильник на кілька годин, в ідеалі на ніч.

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Готовий чізкейк. Фото: YouTube @evadaren

Дістаємо торт із форми, поливаємо шоколадним соусом, зверху ставимо груші та посипаємо смаженими пелюстками мигдалю.

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