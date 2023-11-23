Ідеальний рецепт чізкейка з гарбуза — відео рецепт

Гарбузовий чізкейк. Фото: YouTube @evadaren

Рецепт, який вартий уваги у будь-яку пору року. Цей торт виходить надзвичайно смачним, ніжним, а виглядає дуже ефектно. Переконайтеся у цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Інгредієнти для груш у сиропі:

листопадові груші 5 шт;

біле напівсолодке вино 350мл;

цукор 190 г;

зірочки бадьяна 3 шт;

сік 1/2 лимона.

Інгредієнти для основи:

борошно 125 г;

цукор 100 г;

какао порошок 25 г;

розпушувач 5 г;

сіль;

яблучний оцет 1 год.

екстракт ванілі (або ванільний цукор) 1 ч.л;

рослинна олія (будь-яка без запаху) 80 мл;

холодна вода чи молоко 160 мл;

роз'ємна форма 19 см.

Інгредієнти для чізкейку:

крем сир (або відважена сметана) 250 г;

гарбузове пюре 150 г;

молоко 200 мл;

цукор 50 г;

сік лимона 2 ст.л;

агар-агар 8 г;

кориця;

куркума;

мускатний горіх по 1/4 ч. л.

Інгредієнти для оформлення:

смажені мигдалеві пелюстки 2-3 ст.л;

шоколадний соус розтопити на водяній бані плитка чорного шоколаду з молоком. Кількість залежить від бажаної консистенції (близько 100 мл).

Спосіб приготування

Приготування груш у сиропі. Очистити груші. Налити в невелику каструлю вино, додатти в нього цукор, сік лимона і бадьян. Довести до слабенького кипіння.

Очищені груші. Фото: YouTube @evadaren

Покласти у соус груші. Вони повинні поринути в рідину практично повністю, якщо цього не сталося, можна додати трохи води або покласти їх бочком і в процесі варіння періодично перевертати.

Груші у сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Варити до готовності, періодично перевертаючи, 15-20 хвилин. М'якуш не повинен сильно розм'якшитися.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Приготування основи. У великій мисці змішати всі сухі інгредієнти.

Приготування основи. Фото: YouTube @evadaren

Додати рідкі інгредієнти. Інтенсивно перемішати разом.

Приготування основи. Фото: YouTube @evadaren

Змастити форму застелену пергаментом олією. Викласти тісто, розрівняти та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Готову основу остудити.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Молоко змішати з агар-агаром, цукром, лимонним соком та спеціями.

Приготування крему. Фото: YouTube @evadaren

Проварити 2-3 хвилини, постійно помішуючи, до однорідного крему.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @evadaren

Не гаючи часу, з'єднати з крем сиром і гарбузовим пюре.

Груші у сиропі. Фото: YouTube @evadaren

Отриману масу відразу виливаємо на основу, розрівнюємо та відправляємо у холодильник на кілька годин, в ідеалі на ніч.

Готовий чізкейк. Фото: YouTube @evadaren

Дістаємо торт із форми, поливаємо шоколадним соусом, зверху ставимо груші та посипаємо смаженими пелюстками мигдалю.

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торта "Наполеон" без випічки за 20 хвилин.