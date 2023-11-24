Легкий і свіжий салат шарами — відео рецепт

Рецепт французької варіації салату "шуба"
Ви здивуєтеся, наскільки вдале поєднання продуктів у цьому салаті. Французький салат виходить дуже легким та смачним, а приготувати його дуже просто. Він також сподобається тим, хто любить салати на кшталт "шуби".
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- морква 1 шт. (200 г);
- яйце 4 шт;
- твердий сир 100 г;
- майонез близько 100 г;
- яблуко 1 шт. (200 г);
- цибуля 1 шт. (100 г) за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком.
Далі необхідно натерти сир, яйця, моркву на дрібній тертці.
Яблуко очистити від шкіри та насіння. Натерти на великій тертці, збризкати соком лимона, щоб воно не потемніло.
Все необхідно викладати у такому порядку. Спочатку йде шар цибулі, потім змастити майонезом.
Потім викласти шар із яблук, змастити майонезом. Шар із яєць та моркви можна посолити за смаком.
Далі викласти шар із курячих яєць і також змастити майонезом.
Викласти шар моркви, промазати майонезом.
Останнім шаром буде натертий сир.
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