Легкий і свіжий салат шарами — відео рецепт

Святковий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ви здивуєтеся, наскільки вдале поєднання продуктів у цьому салаті. Французький салат виходить дуже легким та смачним, а приготувати його дуже просто. Він також сподобається тим, хто любить салати на кшталт "шуби".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

морква 1 шт. (200 г);

яйце 4 шт;

твердий сир 100 г;

майонез близько 100 г;

яблуко 1 шт. (200 г);

цибуля 1 шт. (100 г) за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком.

Нарізана цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно натерти сир, яйця, моркву на дрібній тертці.

Терте яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблуко очистити від шкіри та насіння. Натерти на великій тертці, збризкати соком лимона, щоб воно не потемніло.

Яблука та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все необхідно викладати у такому порядку. Спочатку йде шар цибулі, потім змастити майонезом.

Яйця та морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викласти шар із яблук, змастити майонезом. Шар із яєць та моркви можна посолити за смаком.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі викласти шар із курячих яєць і також змастити майонезом.

Морква та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти шар моркви, промазати майонезом.

Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Останнім шаром буде натертий сир.

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