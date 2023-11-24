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Рецепт французької варіації салату "шуба"

24 листопада 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Легкий і свіжий салат шарами — відео рецепт
Святковий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви здивуєтеся, наскільки вдале поєднання продуктів у цьому салаті. Французький салат виходить дуже легким та смачним, а приготувати його дуже просто. Він також сподобається тим, хто любить салати на кшталт "шуби".

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • морква 1 шт. (200 г);
  • яйце 4 шт;
  • твердий сир 100 г;
  • майонез близько 100 г;
  • яблуко 1 шт. (200 г);
  • цибуля 1 шт. (100 г) за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком.

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Нарізана цибулю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно натерти сир, яйця, моркву на дрібній тертці.

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Терте яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яблуко очистити від шкіри та насіння. Натерти на великій тертці, збризкати соком лимона, щоб воно не потемніло.

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Яблука та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все необхідно викладати у такому порядку. Спочатку йде шар цибулі, потім змастити майонезом.

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Яйця та морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викласти шар із яблук, змастити майонезом. Шар із яєць та моркви можна посолити за смаком.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі викласти шар із курячих яєць і також змастити майонезом.

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Морква та майонез. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти шар моркви, промазати майонезом.

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Готовий салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Останнім шаром буде натертий сир.

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