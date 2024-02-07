Простий і швидкий сніданок з яєць.

Рецепт французького омлету з грибною начинкою
Французький омлет готується швидко і виходить дуже ніжним. Начинку з грибів можна замінити на будь-яку іншу. Обов'язково спробуйте приготувати цей варіант сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.
Вам знадобиться:
- курячі яйця 2-3 шт;
- зелень;
- вершкове масло для сковороди;
- гриби 200-300 г;
- цибуля 1 шт;
- олія 2-3 ст.л;
- сіль;
- перець чорний мелений;
- часник;
- базилік;
- горіх мускатний.
Спосіб приготування
Гриби почистити та порізати. Цибулю порізати і пасирувати на олії 2 хвилини.
Додати гриби, змішати та тушкувати 15-20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
Через 10 хвилин тушкування додати сіль, часник та спеції.
Яйця посолити і добре збовтати. Вилити на добре розігріту сковороду змащену вершковим маслом.
Зачекати середньої готовності омлету, покласти на серединну омлету тушковані гриби і згорнути рулет.
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