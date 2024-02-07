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Рецепт французького омлету з грибною начинкою

7 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий і швидкий сніданок з яєць.
Французька омлет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Французький омлет готується швидко і виходить дуже ніжним. Начинку з грибів можна замінити на будь-яку іншу. Обов'язково спробуйте приготувати цей варіант сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

  • курячі яйця 2-3 шт;
  • зелень;
  • вершкове масло для сковороди;
  • гриби 200-300 г;
  • цибуля 1 шт;
  • олія 2-3 ст.л;
  • сіль;
  • перець чорний мелений;
  • часник;
  • базилік;
  • горіх мускатний.

Спосіб приготування

Гриби почистити та порізати. Цибулю порізати і пасирувати на олії 2 хвилини.

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати гриби, змішати та тушкувати 15-20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

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Курячі яйця та зелень. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Через 10 хвилин тушкування додати сіль, часник та спеції.

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Гриби та яйця. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яйця посолити і добре збовтати. Вилити на добре розігріту сковороду змащену вершковим маслом.

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Приготування омлету. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Зачекати середньої готовності омлету, покласти на серединну омлету тушковані гриби і згорнути рулет.

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Омлет із грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раніше ми писали про рецепт рулету з фаршем із лаваша.

Ще ми писали чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

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