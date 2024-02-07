Простий і швидкий сніданок з яєць.

Французька омлет. Фото: Freepik

Французький омлет готується швидко і виходить дуже ніжним. Начинку з грибів можна замінити на будь-яку іншу. Обов'язково спробуйте приготувати цей варіант сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачного Борщу і до борщу.

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Вам знадобиться:

курячі яйця 2-3 шт;

зелень;

вершкове масло для сковороди;

гриби 200-300 г;

цибуля 1 шт;

олія 2-3 ст.л;

сіль;

перець чорний мелений;

часник;

базилік;

горіх мускатний.

Спосіб приготування

Гриби почистити та порізати. Цибулю порізати і пасирувати на олії 2 хвилини.

Гриби та цибуля. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Додати гриби, змішати та тушкувати 15-20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

Курячі яйця та зелень. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Через 10 хвилин тушкування додати сіль, часник та спеції.

Гриби та яйця. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Яйця посолити і добре збовтати. Вилити на добре розігріту сковороду змащену вершковим маслом.

Приготування омлету. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Зачекати середньої готовності омлету, покласти на серединну омлету тушковані гриби і згорнути рулет.

Омлет із грибами. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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