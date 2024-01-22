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Рецепт дуже смачних пиріжків з вишнями

22 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний простий рецепт пиріжків в духовці — відео
Пиріжки з вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цих пиріжків не складно повторити. Вони виходять пухкими та надзвичайно смачними. Випічка, яку оцінять всі, хто її спробує. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • молоко 160 г;
  • цукор 80 г;
  • сіль 0,5 ч.л;
  • ванільний цукор 1 ч.л;
  • яйця 1 шт;
  • дріжджі 12 г;
  • мука 420 г;
  • масло 60 г;
  • олія для змащування поверхності.

Для начинки:

  • вишні (без кісточки) 500 г;
  • цукор 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль 25 г;
  • жовток для змащування. 

Спосіб приготування 

Для початку готуємо опару. В ємність вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі,  всипаємо 1 ст.л цукру із загальної маси, все перемішуємо. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Із загальної маси додаємо 4 ст.л просіяного  борошна і знову перемішуємо, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 25 хв. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі до опари додаємо цукор, все перемішуємо, вливаємо розтоплене масло (воно має бути теплим, або кімнатної температури). Додаємо сіль, ванільний цукор, яйце, все перемішуємо. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі додаємо просіяне борошно та починаємо вимішувати тісто ( можна зробити це за допомогою міксера з насадками для тіста, або вимішати вручну). Воно має не липнути до рук, та залишитися м'яким.

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Тісто в кастрюлі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ємність змащуємо олією, кладемо тісто, накриваємо харчовою плівкою або полотенцем та залишаємо підходити на 1-1,5 години.

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Вишні без кісточки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тим часом готуємо начинку. До вишень додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль, ставимо на середній вогонь та помішуючи доводимо до кипіння, після закипання варимо 1 хвилини (не забуваємо помішувати).

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Вишні та цукор. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Пересипаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути. 

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Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Робочу поверхність трішки змащуємо олією та викладаємо тісто, формуємо кульки. 

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Кожен майбутній пиріжок обминаємо та виганяємо зайве повітря, накриваємо та залишаємо відпочити на 15 хв.

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Вишнева начинка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі розкочуємо качалкою кожен шматочок, викладаємо начинку (по 2 ч.л.) та ліпимо пиріжки.

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Приготування пиріжків. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо харчовою плівкою та рушником і залишаємо в теплому місці ще на 30 хв.

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Пиріжки з вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Змащуємо жовтком. Ставимо в розігріту духовку до 180°С 20-25 хв. до золотистості (вниз духовки можна поставити трішки води, щоб пиріжки не пригоріли знизу). 

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

рецепти
лайфхаки
десерт
випічка
вишня
пиріжки

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