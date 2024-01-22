Ідеальний простий рецепт пиріжків в духовці — відео

Пиріжки з вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецепт цих пиріжків не складно повторити. Вони виходять пухкими та надзвичайно смачними. Випічка, яку оцінять всі, хто її спробує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

молоко 160 г;

цукор 80 г;

сіль 0,5 ч.л;

ванільний цукор 1 ч.л;

яйця 1 шт;

дріжджі 12 г;

мука 420 г;

масло 60 г;

олія для змащування поверхності.

Для начинки:

вишні (без кісточки) 500 г;

цукор 150 г;

кукурудзяний крохмаль 25 г;

жовток для змащування.

Спосіб приготування

Для початку готуємо опару. В ємність вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, всипаємо 1 ст.л цукру із загальної маси, все перемішуємо.

Приготування опари. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Із загальної маси додаємо 4 ст.л просіяного борошна і знову перемішуємо, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 25 хв.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі до опари додаємо цукор, все перемішуємо, вливаємо розтоплене масло (воно має бути теплим, або кімнатної температури). Додаємо сіль, ванільний цукор, яйце, все перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі додаємо просіяне борошно та починаємо вимішувати тісто ( можна зробити це за допомогою міксера з насадками для тіста, або вимішати вручну). Воно має не липнути до рук, та залишитися м'яким.

Тісто в кастрюлі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ємність змащуємо олією, кладемо тісто, накриваємо харчовою плівкою або полотенцем та залишаємо підходити на 1-1,5 години.

Вишні без кісточки. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тим часом готуємо начинку. До вишень додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль, ставимо на середній вогонь та помішуючи доводимо до кипіння, після закипання варимо 1 хвилини (не забуваємо помішувати).

Вишні та цукор. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Пересипаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути.

Тісто для пиріжків. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Робочу поверхність трішки змащуємо олією та викладаємо тісто, формуємо кульки.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Кожен майбутній пиріжок обминаємо та виганяємо зайве повітря, накриваємо та залишаємо відпочити на 15 хв.

Вишнева начинка. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Далі розкочуємо качалкою кожен шматочок, викладаємо начинку (по 2 ч.л.) та ліпимо пиріжки.

Приготування пиріжків. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо харчовою плівкою та рушником і залишаємо в теплому місці ще на 30 хв.

Пиріжки з вишнями. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Змащуємо жовтком. Ставимо в розігріту духовку до 180°С 20-25 хв. до золотистості (вниз духовки можна поставити трішки води, щоб пиріжки не пригоріли знизу).

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