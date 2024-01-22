Ідеальний простий рецепт пиріжків в духовці — відео

Рецепт дуже смачних пиріжків з вишнями
Рецепт цих пиріжків не складно повторити. Вони виходять пухкими та надзвичайно смачними. Випічка, яку оцінять всі, хто її спробує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- молоко 160 г;
- цукор 80 г;
- сіль 0,5 ч.л;
- ванільний цукор 1 ч.л;
- яйця 1 шт;
- дріжджі 12 г;
- мука 420 г;
- масло 60 г;
- олія для змащування поверхності.
Для начинки:
- вишні (без кісточки) 500 г;
- цукор 150 г;
- кукурудзяний крохмаль 25 г;
- жовток для змащування.
Спосіб приготування
Для початку готуємо опару. В ємність вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, всипаємо 1 ст.л цукру із загальної маси, все перемішуємо.
Із загальної маси додаємо 4 ст.л просіяного борошна і знову перемішуємо, накриваємо і залишаємо в теплому місці на 25 хв.
Далі до опари додаємо цукор, все перемішуємо, вливаємо розтоплене масло (воно має бути теплим, або кімнатної температури). Додаємо сіль, ванільний цукор, яйце, все перемішуємо.
Далі додаємо просіяне борошно та починаємо вимішувати тісто ( можна зробити це за допомогою міксера з насадками для тіста, або вимішати вручну). Воно має не липнути до рук, та залишитися м'яким.
Ємність змащуємо олією, кладемо тісто, накриваємо харчовою плівкою або полотенцем та залишаємо підходити на 1-1,5 години.
Тим часом готуємо начинку. До вишень додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль, ставимо на середній вогонь та помішуючи доводимо до кипіння, після закипання варимо 1 хвилини (не забуваємо помішувати).
Пересипаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо охолонути.
Робочу поверхність трішки змащуємо олією та викладаємо тісто, формуємо кульки.
Кожен майбутній пиріжок обминаємо та виганяємо зайве повітря, накриваємо та залишаємо відпочити на 15 хв.
Далі розкочуємо качалкою кожен шматочок, викладаємо начинку (по 2 ч.л.) та ліпимо пиріжки.
Накриваємо харчовою плівкою та рушником і залишаємо в теплому місці ще на 30 хв.
Змащуємо жовтком. Ставимо в розігріту духовку до 180°С 20-25 хв. до золотистості (вниз духовки можна поставити трішки води, щоб пиріжки не пригоріли знизу).
Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.
Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.
Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.
Читайте Новини.LIVE!