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Рецепт дуже красивої закуски "новорічні кульки"

14 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Супер простий рецепт закуски з курки та сиру — відео
Новорічна закуска. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідея смачної та дуже ефектної закуски до святкового столу, які оформляються, як кульки на ялинку. Все дуже просто і швидко, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе 1 шт.;
  • сир 60 г;
  • курага 70 г;
  • в'ялені томати в олії 4-5 половинок;
  • зелена цибуля;
  • часник 3 зубчики;
  • крем сир або жирна сметана 160-180 г;
  • мелений чорний перець;
  • сіль.

Для прикрас:

  • чорний та білий кунжут по 2 ст.л.;
  • маслини та зелену цибулю.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити, остудити та подрібнити.

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Куряче м'ясо. Фото: YouTube @evadaren

Сир натерти на дрібній тертці. Курагу, в'ялені томати та зелену цибулю дрібно нарізати.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @evadaren

Поєднати в мисці всі інгредієнти, видавити часник і приправити. Ретельно перемішати та відставити убік.

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Приготування начинки. Фото: YouTube @evadaren

Для формування закуски змішати злегка обсмажений кунжут.

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Приготування закуски. Фото: YouTube @evadaren

Сформувати кульки та обваляти в кунжуті, покласти на блюдо.

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Новорічна закуска. Фото: YouTube @evadaren

Прикрасити за допомогою маслин та пір'я зеленої цибулі. Подавати на стіл можна одразу.

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Готова закуска. Фото: YouTube @evadaren

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