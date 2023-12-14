Супер простий рецепт закуски з курки та сиру — відео

Рецепт дуже красивої закуски "новорічні кульки"
Ідея смачної та дуже ефектної закуски до святкового столу, які оформляються, як кульки на ялинку. Все дуже просто і швидко, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- куряче філе 1 шт.;
- сир 60 г;
- курага 70 г;
- в'ялені томати в олії 4-5 половинок;
- зелена цибуля;
- часник 3 зубчики;
- крем сир або жирна сметана 160-180 г;
- мелений чорний перець;
- сіль.
Для прикрас:
- чорний та білий кунжут по 2 ст.л.;
- маслини та зелену цибулю.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити, остудити та подрібнити.
Сир натерти на дрібній тертці. Курагу, в'ялені томати та зелену цибулю дрібно нарізати.
Поєднати в мисці всі інгредієнти, видавити часник і приправити. Ретельно перемішати та відставити убік.
Для формування закуски змішати злегка обсмажений кунжут.
Сформувати кульки та обваляти в кунжуті, покласти на блюдо.
Прикрасити за допомогою маслин та пір'я зеленої цибулі. Подавати на стіл можна одразу.
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