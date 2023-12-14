Супер простий рецепт закуски з курки та сиру — відео

Новорічна закуска. Фото: YouTube @evadaren

Ідея смачної та дуже ефектної закуски до святкового столу, які оформляються, як кульки на ялинку. Все дуже просто і швидко, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

куряче філе 1 шт.;

сир 60 г;

курага 70 г;

в'ялені томати в олії 4-5 половинок;

зелена цибуля;

часник 3 зубчики;

крем сир або жирна сметана 160-180 г;

мелений чорний перець;

сіль.

Для прикрас:

чорний та білий кунжут по 2 ст.л.;

маслини та зелену цибулю.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити, остудити та подрібнити.

Куряче м'ясо. Фото: YouTube @evadaren

Сир натерти на дрібній тертці. Курагу, в'ялені томати та зелену цибулю дрібно нарізати.

Приготування начинки. Фото: YouTube @evadaren

Поєднати в мисці всі інгредієнти, видавити часник і приправити. Ретельно перемішати та відставити убік.

Приготування начинки. Фото: YouTube @evadaren

Для формування закуски змішати злегка обсмажений кунжут.

Приготування закуски. Фото: YouTube @evadaren

Сформувати кульки та обваляти в кунжуті, покласти на блюдо.

Новорічна закуска. Фото: YouTube @evadaren

Прикрасити за допомогою маслин та пір'я зеленої цибулі. Подавати на стіл можна одразу.

Готова закуска. Фото: YouTube @evadaren

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