Дуже смачний суп з часником — відео рецепт

Часниковий суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Не потрібно їхати до Чехії, щоб спробувати цей чудовий чеський національний суп. Як і наш рідний борщ, цей суп має безліч варіантів. Це простий базовий рецепт приготування часникового супу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

1,5 літра м'ясного бульйону;

500 г копчених свинячих ребер;

1 невелика головка часнику;

2-3 картоплини;

1 яйце;

1 ч. л. майорану;

сіль, перець.

Для подачі:

грінки;

50 г твердого сиру.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати копчені ребра та відділити м'ясо.

Копчені ребра. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На дрібній терці натерти часник. Нарізати картоплю на середні кубики.

Копчене м'ясо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

До бульйону додати м'ясо та картоплю, довести до кипіння.

Тертий часник. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім додати тертий часник. Варити до готовності картоплі.

Куряче яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Збити одне куряче яйце та додати тонким струмком.

Куряче яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Подавати суп з тертим сиром та грінками.

Часниковий суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.