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Рецепт чеського часникового супу "чеснечка"

5 лютого 2024 22:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний суп з часником — відео рецепт
Часниковий суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Не потрібно їхати до Чехії, щоб спробувати цей чудовий чеський національний суп. Як і наш рідний борщ, цей суп має безліч варіантів. Це простий базовий рецепт приготування часникового супу. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква

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Вам знадобиться: 

  • 1,5 літра м'ясного бульйону;
  • 500 г копчених свинячих ребер;
  • 1 невелика головка часнику;
  • 2-3 картоплини;
  • 1 яйце;
  • 1 ч. л. майорану;
  • сіль, перець. 

Для подачі:

  • грінки;
  • 50 г твердого сиру. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати копчені ребра та відділити м'ясо. 

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Копчені ребра. Фото: YouTube @zhovta_morkva

На дрібній терці натерти часник. Нарізати картоплю на середні кубики. 

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Копчене м'ясо. Фото: YouTube @zhovta_morkva

До бульйону додати м'ясо та картоплю, довести до кипіння. 

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Тертий часник. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім додати тертий часник. Варити до готовності картоплі. 

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Куряче яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Збити одне куряче яйце та додати тонким струмком. 

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Куряче яйце. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Подавати суп з тертим сиром та грінками. 

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Часниковий суп. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишилися після свят.

Ще ми писали про антипохмільний курячий суп "кучерявий" за рецептом мами. 

Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.

їжа
рецепти
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часник
суп

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