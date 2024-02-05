Дуже смачний суп з часником — відео рецепт

Рецепт чеського часникового супу "чеснечка"
Не потрібно їхати до Чехії, щоб спробувати цей чудовий чеський національний суп. Як і наш рідний борщ, цей суп має безліч варіантів. Це простий базовий рецепт приготування часникового супу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- 1,5 літра м'ясного бульйону;
- 500 г копчених свинячих ребер;
- 1 невелика головка часнику;
- 2-3 картоплини;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. майорану;
- сіль, перець.
Для подачі:
- грінки;
- 50 г твердого сиру.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати копчені ребра та відділити м'ясо.
На дрібній терці натерти часник. Нарізати картоплю на середні кубики.
До бульйону додати м'ясо та картоплю, довести до кипіння.
Потім додати тертий часник. Варити до готовності картоплі.
Збити одне куряче яйце та додати тонким струмком.
Подавати суп з тертим сиром та грінками.
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Збережіть рецепт сирного супу, від якого всі в захваті.
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