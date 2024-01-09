Як приготувати імунний чай — відео рецепт

Рецепт чаю для підвищення імунітету — зимовий напій
Такий чай чудово буде зігрівати в холодні дні. Він відмінно сприятиме підвищенню імунітету та стане профілактичним засобом у простудних захворюваннях.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Реальне життя.
Вам знадобиться:
- апельсин;
- лимон;
- свіжий імбир;
- гвоздика;
- мед;
- гаряча вода.
Спосіб приготування
Для цього чаю знадобиться апельсин, лимон, свіжий імбир, гвоздика та мед.
Спочатку потрібно вичавити сік лимона та додати в склянку.
Потім нам знадобиться сік свіжого апельсина.
Такж в склянку потрібно додати натертий імбир.
Додати гвоздику та залити окропом. В кінці додати мед.
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