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Рецепт чаю для підвищення імунітету — зимовий напій

9 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати імунний чай — відео рецепт
Чай з лимоном та спеціями. Фото: YouTube @realualife
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий чай чудово буде зігрівати в холодні дні. Він відмінно сприятиме підвищенню імунітету та стане профілактичним засобом у простудних захворюваннях. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Реальне життя

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Вам знадобиться: 

  • апельсин; 
  • лимон;
  • свіжий імбир;
  • гвоздика;
  • мед; 
  • гаряча вода.

Спосіб приготування 

Для цього чаю знадобиться апельсин, лимон, свіжий імбир, гвоздика та мед. 

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Інгредієнти для чаю. Фото: YouTube @realualife

Спочатку потрібно вичавити сік лимона та додати в склянку. 

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Сік лимона. Фото: YouTube @realualife

Потім нам знадобиться сік свіжого апельсина. 

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Сік апельсина. Фото: YouTube @realualife

Такж в склянку потрібно додати натертий імбир. 

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Приготування чаю. Фото: YouTube @realualife

Додати гвоздику та залити окропом. В кінці додати мед. 

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Додавання меду. Фото: YouTube @realualife

Раніше ми писали про дивовижні корисні властивості калини.

Радимо ознайомитися з інформацією, чим корисні лимони та чи безпечно їсти шкірку.

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