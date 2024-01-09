Як приготувати імунний чай — відео рецепт

Чай з лимоном та спеціями. Фото: YouTube @realualife

Такий чай чудово буде зігрівати в холодні дні. Він відмінно сприятиме підвищенню імунітету та стане профілактичним засобом у простудних захворюваннях.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Реальне життя.

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Вам знадобиться:

апельсин;

лимон;

свіжий імбир;

гвоздика;

мед;

гаряча вода.

Спосіб приготування

Для цього чаю знадобиться апельсин, лимон, свіжий імбир, гвоздика та мед.

Інгредієнти для чаю. Фото: YouTube @realualife

Спочатку потрібно вичавити сік лимона та додати в склянку.

Сік лимона. Фото: YouTube @realualife

Потім нам знадобиться сік свіжого апельсина.

Сік апельсина. Фото: YouTube @realualife

Такж в склянку потрібно додати натертий імбир.

Приготування чаю. Фото: YouTube @realualife

Додати гвоздику та залити окропом. В кінці додати мед.

Додавання меду. Фото: YouTube @realualife

Раніше ми писали про дивовижні корисні властивості калини.

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