Смачна бурякова юшка з м'ясом — відео рецепт

Рецепт бурякової юшки, як в дитячому садочку
Така страва з буряками та м'ясом точно сподобається всім. Вона гарно поєднується з будь-яким гарніром, або її можно подавати як окрему страву. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- бульйон (курячий, яловичий, можна будь-який);
- картопля;
- борщова заправка (або можна приготувати засмажку з моркви, цибулі, сирого буряка, як на борщ);
- томатна паста;
- томатний сік;
- печений або варений буряк;
- сіль, спеції за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульйон.
У готовий бульйон покладіть нарізану на шматочки картоплю.
Для заправки потрібно обсмажити подрібнені цибулю, моркву та сирий буряк. Також можна використати готову або консервовану заправку.
Коли картопля майже звариться, покладіть заправку. Потім додати 0,5 л томатного соку (томату) та 1 ст.л. томатної пасти. Варити все на повільному вогні близько 10-15 хвилин.
Печені буряки натерти на крупній тертці або подрібнити ножем і додати в каструлю. Все разом варіть протягом 10 хвилин.
Додати за смаком сіль, спеції та цукор (якщо буряк несолодкий).
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