Смачна бурякова юшка з м'ясом — відео рецепт

Бурякова юшка. Фото: Freepik

Така страва з буряками та м'ясом точно сподобається всім. Вона гарно поєднується з будь-яким гарніром, або її можно подавати як окрему страву. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

бульйон (курячий, яловичий, можна будь-який);

картопля;

борщова заправка (або можна приготувати засмажку з моркви, цибулі, сирого буряка, як на борщ);

томатна паста;

томатний сік;

печений або варений буряк;

сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульйон.

Приготування бульйона. Фото: YouTube @pani_sosnytska

У готовий бульйон покладіть нарізану на шматочки картоплю.

Заправка з помідорами та морквою. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для заправки потрібно обсмажити подрібнені цибулю, моркву та сирий буряк. Також можна використати готову або консервовану заправку.

Додавання заправки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Коли картопля майже звариться, покладіть заправку. Потім додати 0,5 л томатного соку (томату) та 1 ст.л. томатної пасти. Варити все на повільному вогні близько 10-15 хвилин.

Додавання буряків. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Печені буряки натерти на крупній тертці або подрібнити ножем і додати в каструлю. Все разом варіть протягом 10 хвилин.

Додати за смаком сіль, спеції та цукор (якщо буряк несолодкий).

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