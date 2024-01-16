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Рецепт бурякової юшки, як в дитячому садочку

16 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна бурякова юшка з м'ясом — відео рецепт
Бурякова юшка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва з буряками та м'ясом точно сподобається всім. Вона гарно поєднується з будь-яким гарніром, або її можно подавати як окрему страву. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться: 

  • бульйон (курячий, яловичий, можна будь-який);
  • картопля;
  • борщова заправка (або можна приготувати засмажку з моркви, цибулі, сирого буряка, як на борщ);
  • томатна паста;
  • томатний сік;
  • печений або варений буряк;
  • сіль, спеції за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити бульйон. 

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Приготування бульйона. Фото: YouTube @pani_sosnytska

У готовий бульйон покладіть нарізану на шматочки картоплю.

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Заправка з помідорами та морквою. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Для заправки потрібно обсмажити подрібнені цибулю, моркву та сирий буряк. Також можна використати готову або консервовану заправку. 

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Додавання заправки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Коли картопля майже звариться, покладіть заправку. Потім додати 0,5 л томатного соку (томату) та 1 ст.л. томатної пасти. Варити все на повільному вогні близько 10-15 хвилин.

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Додавання буряків. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Печені буряки натерти на крупній тертці або подрібнити ножем і додати в каструлю. Все разом варіть протягом 10 хвилин. 

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Додати за смаком сіль, спеції та цукор (якщо буряк несолодкий).

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