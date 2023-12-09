Салат з рибною консервою, рисом, яйцем та свіжим огірком.

Рецепт бюджетного святкового салату "перший сніг" — знадобиться консерва
Ви дізнаєтесь, як приготувати салат із рибними консервами "перший сніг". Цей рецепт із консервами дуже простий та швидкий. Такий яскравий святковий салат чудово підійде на новорічний стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- рис 100 г;
- рибні консерви 300 г;
- огірок 2 шт.;
- яйця 4 шт.;
- сир 100 г;
- майонез 150 г;
- сіль;
- перець;
- цибуля 1 шт.
Для маринаду цибулі:
- сіль 0,5 ч. л;
- цукор 3 ч. л;
- оцет 30 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та замаринувати її. Для цього додаємо сіль, цукор та оцет.
Далі нарізаємо свіжий огірок дрібним кубиком.
Також нарізаємо дрібним кубиком курячі яйця.
Беремо рибну консерву та викладаємо її на шар рису.
Зверху риби наносимо майонез і викладаємо мариновану цибулю.
Зверху викладаємо шар нарізаних яєць, змащуємо майонезом.
Наступним шаром викладаємо нарізані огірки і змащуємо майонезом.
Зверху викладаємо тертий сир, щоб огірки трохи видніли.
Можна додатково прикрасити зернами гранату та зеленню.
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