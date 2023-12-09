Салат з рибною консервою, рисом, яйцем та свіжим огірком.

Святковий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ви дізнаєтесь, як приготувати салат із рибними консервами "перший сніг". Цей рецепт із консервами дуже простий та швидкий. Такий яскравий святковий салат чудово підійде на новорічний стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

рис 100 г;

рибні консерви 300 г;

огірок 2 шт.;

яйця 4 шт.;

сир 100 г;

майонез 150 г;

сіль;

перець;

цибуля 1 шт.

Для маринаду цибулі:

сіль 0,5 ч. л;

цукор 3 ч. л;

оцет 30 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та замаринувати її. Для цього додаємо сіль, цукор та оцет.

Нарізану цибулю. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі нарізаємо свіжий огірок дрібним кубиком.

Рибна консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також нарізаємо дрібним кубиком курячі яйця.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо рибну консерву та викладаємо її на шар рису.

Рис та консерви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху риби наносимо майонез і викладаємо мариновану цибулю.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо шар нарізаних яєць, змащуємо майонезом.

Огірок та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Наступним шаром викладаємо нарізані огірки і змащуємо майонезом.

Тертий сир та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо тертий сир, щоб огірки трохи видніли.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можна додатково прикрасити зернами гранату та зеленню.

Раніше ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Дракона 2024 року.

Також радимо ознайомитися з рецептом салату, який побив усі рекорди за швидкістю приготування.

А ось рецепт незвичайної закуски зі звичайного оселедця до Нового року 2024 року.

І рецепт одного з найсмачніших салатів на Новий рік 2024, який з'їдять одразу.