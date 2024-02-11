Торт Червоний оксамит на 14 лютого — ідеальний рецепт приготування вдома

Торт "Червоний оксамит". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний домашній торт "Червоний оксамит". Коржі ніжні та м'які, а крем взагалі підкорить вас своїм вершковим смаком. Торт, безперечно, виглядає дуже ефектно і стане справжньою прикрасою та подарунком на будь-яке свято.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

* Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури

яйце С0 2 шт. (Вага 120 г);

вершкове мас82,5% 90 г;

вершки 10% 150 г;

какао 10 г;

сіль;

цукор 170 г;

борошно 200 г;

розпушувач 6 г;

червоний фарбник 1-2 ч.л.

Крем для торта Червоний оксамит:

маскарпоне 250 г (або інший вершковий сир);

вершки 33% 200 г;

цукрова пудра 30 г (за смаком);

ванільний цукор 1 ч.л.

Для просочення:

вершки 10% 30-100 г (залежить від того, наскільки вологі коржі ви любите);

джем або варення полуничне, малинове чи вишневе 5-6 ст.л.

Спосіб приготування

Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром і щіпкою солі, по одному додати яйця, збити до пишної однорідної маси. Влити вершки. Усі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно змішати з розпушувачем, просіяти какао, все перемішати. Частками додати сухі інгредієнти до рідких, замішуючи однорідне тісто. Довго збивати не треба.

Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати барвник до отримання бажаного кольору (барвник можна взагалі не додавати, просто колір коржів буде бежево-шоколадним).

Червоний барвник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перелити тісто у форму діаметром 18 см, випікати при 180° С 30-40 хвилин, орієнтуйтеся по своїй духовці та готовності коржа.

Червоне тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою. Готовому коржу дати охолонути у формі протягом 15-20 хвилин, потім дістати з форми, запакувати в харчову плівку і дати повністю охолонути. Можна залишити в холодильнику на 4-8 годин, щоб він дозрів.

Вершковий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вершковий сир та вершки для крему обов'язково повинні бути дуже холодними, а вершки обов'язково беріть жирністю 33%, вершки меншої жирності не зіб'ються. До вершкового сиру та вершків додати цукрову пудру за смаком і ванільний цукор.

Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Починаємо збивати на невеликій швидкості, поступово її збільшуючи. Збиваємо крем до пишноти. Не збивайте занадто довго, інакше може відокремитися сироватка і отримаємо вершкове масло.

Просочення для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли корж повністю охолонув і відлежався, зрізаємо верхівку, що утворилася, вирівнюючи таким чином корж. Сам корж можна розрізати на 2 чи 3 частини за бажанням.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожен корж просочуємо вершками, змащуємо варенням. Половину крему викладаємо на нижній корж.

Крихта з бісквіту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху укладаємо другий корж. Верх і боки торта покриваємо кремом, що залишився, ставимо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб крем схопився.

Прикрашання торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Верхівку, яку ми обрізали раніше, подрібнюємо на крихту за допомогою блендера. Прикрашаємо верх і боки торта крихтою.

Торт у розрізі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо торту просочитися щонайменше 1-2 години, а краще залишити в холодильнику на ніч, і можна насолоджуватися.

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