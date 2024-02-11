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Рецепт ароматного торта "Червоний оксамит" до Дня Св. Валентина

11 лютого 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Торт Червоний оксамит на 14 лютого — ідеальний рецепт приготування вдома
Торт "Червоний оксамит". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний домашній торт "Червоний оксамит". Коржі ніжні та м'які, а крем взагалі підкорить вас своїм вершковим смаком. Торт, безперечно, виглядає дуже ефектно і стане справжньою прикрасою та подарунком на будь-яке свято.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

* Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури

  • яйце С0 2 шт. (Вага 120 г);
  • вершкове мас82,5% 90 г;
  • вершки 10% 150 г;
  • какао 10 г;
  • сіль;
  • цукор 170 г;
  • борошно 200 г;
  • розпушувач 6 г;
  • червоний фарбник 1-2 ч.л.

Крем для торта Червоний оксамит:

  • маскарпоне 250 г (або інший вершковий сир);
  • вершки 33% 200 г;
  • цукрова пудра 30 г (за смаком);
  • ванільний цукор 1 ч.л.

Для просочення:

  • вершки 10% 30-100 г (залежить від того, наскільки вологі коржі ви любите);
  • джем або варення полуничне, малинове чи вишневе 5-6 ст.л.

Спосіб приготування

Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром і щіпкою солі, по одному додати яйця, збити до пишної однорідної маси. Влити вершки. Усі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Борошно змішати з розпушувачем, просіяти какао, все перемішати. Частками додати сухі інгредієнти до рідких, замішуючи однорідне тісто. Довго збивати не треба.

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Борошно та какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати барвник до отримання бажаного кольору (барвник можна взагалі не додавати, просто колір коржів буде бежево-шоколадним).

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Червоний барвник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перелити тісто у форму діаметром 18 см, випікати при 180° С 30-40 хвилин, орієнтуйтеся по своїй духовці та готовності коржа.

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Червоне тісто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою. Готовому коржу дати охолонути у формі протягом 15-20 хвилин, потім дістати з форми, запакувати в харчову плівку і дати повністю охолонути. Можна залишити в холодильнику на 4-8 годин, щоб він дозрів.

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Вершковий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вершковий сир та вершки для крему обов'язково повинні бути дуже холодними, а вершки обов'язково беріть жирністю 33%, вершки меншої жирності не зіб'ються. До вершкового сиру та вершків додати цукрову пудру за смаком і ванільний цукор.

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Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Починаємо збивати на невеликій швидкості, поступово її збільшуючи. Збиваємо крем до пишноти. Не збивайте занадто довго, інакше може відокремитися сироватка і отримаємо вершкове масло.

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Просочення для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли корж повністю охолонув і відлежався, зрізаємо верхівку, що утворилася, вирівнюючи таким чином корж. Сам корж можна розрізати на 2 чи 3 частини за бажанням.

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Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожен корж просочуємо вершками, змащуємо варенням. Половину крему викладаємо на нижній корж.

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Крихта з бісквіту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху укладаємо другий корж. Верх і боки торта покриваємо кремом, що залишився, ставимо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб крем схопився.

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Прикрашання торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Верхівку, яку ми обрізали раніше, подрібнюємо на крихту за допомогою блендера. Прикрашаємо верх і боки торта крихтою.

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Торт у розрізі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Даємо торту просочитися щонайменше 1-2 години, а краще залишити в холодильнику на ніч, і можна насолоджуватися.

Ще ми писали про рецепт мармурового печива "Red velvet" до Дня закоханих.

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лайфхаки
День закоханих
День Святого Валентина
десерт
торт
випічка
торт червоний оксамит

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