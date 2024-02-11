Торт Червоний оксамит на 14 лютого — ідеальний рецепт приготування вдома

Рецепт ароматного торта "Червоний оксамит" до Дня Св. Валентина
Дуже смачний домашній торт "Червоний оксамит". Коржі ніжні та м'які, а крем взагалі підкорить вас своїм вершковим смаком. Торт, безперечно, виглядає дуже ефектно і стане справжньою прикрасою та подарунком на будь-яке свято.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
* Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури
- яйце С0 2 шт. (Вага 120 г);
- вершкове мас82,5% 90 г;
- вершки 10% 150 г;
- какао 10 г;
- сіль;
- цукор 170 г;
- борошно 200 г;
- розпушувач 6 г;
- червоний фарбник 1-2 ч.л.
Крем для торта Червоний оксамит:
- маскарпоне 250 г (або інший вершковий сир);
- вершки 33% 200 г;
- цукрова пудра 30 г (за смаком);
- ванільний цукор 1 ч.л.
Для просочення:
- вершки 10% 30-100 г (залежить від того, наскільки вологі коржі ви любите);
- джем або варення полуничне, малинове чи вишневе 5-6 ст.л.
Спосіб приготування
Вершкове масло кімнатної температури збити з цукром і щіпкою солі, по одному додати яйця, збити до пишної однорідної маси. Влити вершки. Усі інгредієнти обов'язково мають бути кімнатної температури.
Борошно змішати з розпушувачем, просіяти какао, все перемішати. Частками додати сухі інгредієнти до рідких, замішуючи однорідне тісто. Довго збивати не треба.
Додати барвник до отримання бажаного кольору (барвник можна взагалі не додавати, просто колір коржів буде бежево-шоколадним).
Перелити тісто у форму діаметром 18 см, випікати при 180° С 30-40 хвилин, орієнтуйтеся по своїй духовці та готовності коржа.
Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити повністю сухою. Готовому коржу дати охолонути у формі протягом 15-20 хвилин, потім дістати з форми, запакувати в харчову плівку і дати повністю охолонути. Можна залишити в холодильнику на 4-8 годин, щоб він дозрів.
Вершковий сир та вершки для крему обов'язково повинні бути дуже холодними, а вершки обов'язково беріть жирністю 33%, вершки меншої жирності не зіб'ються. До вершкового сиру та вершків додати цукрову пудру за смаком і ванільний цукор.
Починаємо збивати на невеликій швидкості, поступово її збільшуючи. Збиваємо крем до пишноти. Не збивайте занадто довго, інакше може відокремитися сироватка і отримаємо вершкове масло.
Коли корж повністю охолонув і відлежався, зрізаємо верхівку, що утворилася, вирівнюючи таким чином корж. Сам корж можна розрізати на 2 чи 3 частини за бажанням.
Кожен корж просочуємо вершками, змащуємо варенням. Половину крему викладаємо на нижній корж.
Зверху укладаємо другий корж. Верх і боки торта покриваємо кремом, що залишився, ставимо в холодильник на 20-30 хвилин, щоб крем схопився.
Верхівку, яку ми обрізали раніше, подрібнюємо на крихту за допомогою блендера. Прикрашаємо верх і боки торта крихтою.
Даємо торту просочитися щонайменше 1-2 години, а краще залишити в холодильнику на ніч, і можна насолоджуватися.
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