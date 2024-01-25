Страва з фаршу виходить дуже ситною та смачною — відео рецепт

Простий та доступний рецепт лазаньї
Лазанья один з найпопулярніших рецептів італійської кухні, запіканка з листів пасти з червоним соусом з фаршу (болоньєзе) та білим соусом (бешамель). Рецепт простий з доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- листи лазаньї 10-12 шт;
- сир 250 г;
Соус болоньєзе:
- фарш яловичий 750 г;
- морква 100 г;
- цибуля 100 г;
- селера 100 г;
- томатне пюре 500 м;
- базилік 0,5 ч. л;
- орегано 0,5 ч. л;
- олія 2 ст.л;
- сіль;
- чорний перець.
Для соусу бешамель:
- молоко 800 мл;
- борошно 60 г;
- вершкове масло 60 г;
- сіль;
- мускатний горіх 1 щіпка.
Спосіб приготування
Для соусу болоньезе наріжемо дрібним кубиком моркву, цибулю та селеру. В оригінальному рецепті використовують стебла селери, але підійде і корінь, він доступніший. Обсмажуємо овочі на олії 10 хвилин.
Додаємо фарш, добре перемішуємо, розбиваючи всі грудочки. Обсмажуємо, доки не залишиться сирого фаршу.
Додаємо томатне пюре або томатний сік, базилік та орегано. Також можна додати 200 мл червоного сухого вина.
Тушкуємо соус болоньєзе мінімум 2 години на дуже повільному вогні, при необхідності додаємо трохи води.
Для соусу бешамель обсмажуємо борошно на вершковому маслі до приємного горіхового смаку. Маленькими порціями поступово вводимо молоко, добре перемішуючи, щоб не утворювались грудочки.
Варимо соус на помірному вогні, постійно помішуючи, до загусання. Готовий соус накриваємо плівкою у контакт.
Натерти сир. Листи лазаньї підготуємо згідно з інструкціями на упаковці. Зазвичай їх потрібно відварити у підсоленій воді протягом 1 хвилини. Щоб листи не злипалися, їх можна прокласти харчовою плівкою.
Збираємо лазанью: на дно форми викладаємо бешамель, потім листи лазаньї, болоньєзе, бешамель, сир, листи лазаньї, болоньєзе, бешамель, сир і т.д. доки не закінчаться всі листи.
На останній шар листів лазаньї викладіть болоньєзе, бешамель і посипте сиром.
Випікаємо лазанню 30-40 хвилин при 180°С. Час випікання також вказано на упаковці з листами лазаньї.
Готовій лазаньї даємо трохи охолонути, так вона краще тримати форму. Подаємо в гарячому вигляді.
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