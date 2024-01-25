Страва з фаршу виходить дуже ситною та смачною — відео рецепт

Лазання з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Лазанья один з найпопулярніших рецептів італійської кухні, запіканка з листів пасти з червоним соусом з фаршу (болоньєзе) та білим соусом (бешамель). Рецепт простий з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

листи лазаньї 10-12 шт;

сир 250 г;

Соус болоньєзе:

фарш яловичий 750 г;

морква 100 г;

цибуля 100 г;

селера 100 г;

томатне пюре 500 м;

базилік 0,5 ч. л;

орегано 0,5 ч. л;

олія 2 ст.л;

сіль;

чорний перець.

Для соусу бешамель:

молоко 800 мл;

борошно 60 г;

вершкове масло 60 г;

сіль;

мускатний горіх 1 щіпка.

Спосіб приготування

Для соусу болоньезе наріжемо дрібним кубиком моркву, цибулю та селеру. В оригінальному рецепті використовують стебла селери, але підійде і корінь, він доступніший. Обсмажуємо овочі на олії 10 хвилин.

Морква, цибуля та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо фарш, добре перемішуємо, розбиваючи всі грудочки. Обсмажуємо, доки не залишиться сирого фаршу.

Фарш, цибуля та морква. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо томатне пюре або томатний сік, базилік та орегано. Також можна додати 200 мл червоного сухого вина.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тушкуємо соус болоньєзе мінімум 2 години на дуже повільному вогні, при необхідності додаємо трохи води.

Борошно та вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для соусу бешамель обсмажуємо борошно на вершковому маслі до приємного горіхового смаку. Маленькими порціями поступово вводимо молоко, добре перемішуючи, щоб не утворювались грудочки.

Приготування соусу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варимо соус на помірному вогні, постійно помішуючи, до загусання. Готовий соус накриваємо плівкою у контакт.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир. Листи лазаньї підготуємо згідно з інструкціями на упаковці. Зазвичай їх потрібно відварити у підсоленій воді протягом 1 хвилини. Щоб листи не злипалися, їх можна прокласти харчовою плівкою.

Соус та листи для лазаньї. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збираємо лазанью: на дно форми викладаємо бешамель, потім листи лазаньї, болоньєзе, бешамель, сир, листи лазаньї, болоньєзе, бешамель, сир і т.д. доки не закінчаться всі листи.

Фарш та соус. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На останній шар листів лазаньї викладіть болоньєзе, бешамель і посипте сиром.

Сир та листи для лазаньї. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікаємо лазанню 30-40 хвилин при 180°С. Час випікання також вказано на упаковці з листами лазаньї.

Готова лазіння. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовій лазаньї даємо трохи охолонути, так вона краще тримати форму. Подаємо в гарячому вигляді.

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