Сало в банці, яке довго зберігається — відео рецепт

Простий та доступний карпатський рецепт сала у банках
Сало в банках це не лише смачно, але й доступно. Воно стане справжнім кулінарним відкриттям для багатьох з нас. Обов'язково спробуйте зробити таку заготівлю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- сало 3 кг.
Для маринада:
- вода 1,5 л.
- сіль 240 гр;
- часник 3 зуб;
- перець духмяний 3 шт;
- перець чорний гор. 6 шт;
- лавровий листок 1 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно вибрати шматочки сала та промити.
Тепер потрібно нарізати сало на невеликі шматочки, щоб його було зручно покласти в банки.
Тепер потрібно приготувати маринад. Для цього у воду додаємо сіль та доводимо до кипіння та тримаємо 3 хвилини. На пів літра води потрібно 80 гр. солі.
Тепер в кожну банку потрібно покласти по три зубчики часнику, перець горошком, перець духмяний та лавровий лист.
Складаємо шматочки сала в банки. В банці повинен залишитися простір для розсолу. В одну банку поміститься приблизно 800 гр. сала.
Ставимо банки для стерилізації. Дно каструлі потрібно застелити рушником.
Заливаємо теплу воду в кастрюлю. Потім заливаємо сало розсолом. Стерилізувати потрібно протягом 2 годин на середньому вогні.
Закатуємо банки та залишаємо до охолодження.
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