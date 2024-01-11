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Простий та доступний карпатський рецепт сала у банках

11 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сало в банці, яке довго зберігається — відео рецепт
Сало на тарілці. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сало в банках це не лише смачно, але й доступно. Воно стане справжнім кулінарним відкриттям для багатьох з нас. Обов'язково спробуйте зробити таку заготівлю. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • сало 3 кг.

Для маринада:

  • вода 1,5 л. 
  • сіль 240 гр;
  • часник 3 зуб;
  • перець духмяний 3 шт;
  • перець чорний гор. 6 шт;
  • лавровий листок 1 шт.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно вибрати шматочки сала та промити. 

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Шматки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно нарізати сало на невеликі шматочки, щоб його було зручно покласти в банки. 

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Шматки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно приготувати маринад. Для цього у воду додаємо сіль та доводимо до кипіння та тримаємо 3 хвилини. На пів літра води потрібно 80 гр. солі. 

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Сало та маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер в кожну банку потрібно покласти по три зубчики часнику, перець горошком, перець духмяний та лавровий лист. 

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Сало та спеції. Фото: YouTube @UkraineFood

Складаємо шматочки сала в банки. В банці повинен залишитися простір для розсолу. В одну банку поміститься приблизно 800 гр. сала. 

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Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставимо банки для стерилізації. Дно каструлі потрібно застелити рушником.  

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Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо теплу воду в кастрюлю. Потім заливаємо сало розсолом. Стерилізувати потрібно протягом 2 годин на середньому вогні. 

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Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Закатуємо банки та залишаємо до охолодження. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

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Українська кухня
закарпатська кухня
мариноване сало

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