Сало в банці, яке довго зберігається — відео рецепт

Сало на тарілці. Фото: YouTube @UkraineFood

Сало в банках це не лише смачно, але й доступно. Воно стане справжнім кулінарним відкриттям для багатьох з нас. Обов'язково спробуйте зробити таку заготівлю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

сало 3 кг.

Для маринада:

вода 1,5 л.

сіль 240 гр;

часник 3 зуб;

перець духмяний 3 шт;

перець чорний гор. 6 шт;

лавровий листок 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно вибрати шматочки сала та промити.

Шматки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно нарізати сало на невеликі шматочки, щоб його було зручно покласти в банки.

Шматки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер потрібно приготувати маринад. Для цього у воду додаємо сіль та доводимо до кипіння та тримаємо 3 хвилини. На пів літра води потрібно 80 гр. солі.

Сало та маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер в кожну банку потрібно покласти по три зубчики часнику, перець горошком, перець духмяний та лавровий лист.

Сало та спеції. Фото: YouTube @UkraineFood

Складаємо шматочки сала в банки. В банці повинен залишитися простір для розсолу. В одну банку поміститься приблизно 800 гр. сала.

Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставимо банки для стерилізації. Дно каструлі потрібно застелити рушником.

Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Заливаємо теплу воду в кастрюлю. Потім заливаємо сало розсолом. Стерилізувати потрібно протягом 2 годин на середньому вогні.

Сало в банках. Фото: YouTube @UkraineFood

Закатуємо банки та залишаємо до охолодження.

Шматочки сала. Фото: YouTube @UkraineFood

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