Як правильно варити яйця — відео рецепт

Простий секрет, як варити яйця, щоб шкаралупа добре чистилася
Трапляється так, що варені яйця складно чистити. Є кілька порад, які допоможуть варити курячі яйця без зайвих турбот.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Корисні новини.
Вам знадобиться:
- курячі яйця;
- вода;
- сіль.
Спосіб приготування
В підсолену киплячу воду потрібно опустити помиті курячі яйця. Це краще зробити за допомогою ложки, щоб вони не тріснули.
Коли пройшло 4 хвилини, виймаємо кожне яйце та трохи б'ємо їх ложкою.
Потім яйця варимо ще 2-3 хвилини. Потім заливаємо яйця холодною водою.
Завдяки такому методу, яйца буде легко очистити від шкаралупи.
Скільки часу можно зберігати варені курячі яйця
Курячі яйця можна зберігати при кімнатній температурі протягом 2-3 днів. У холодильнику їх можна зберігати до 7 днів.
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