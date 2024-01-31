Як правильно варити яйця — відео рецепт

Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Трапляється так, що варені яйця складно чистити. Є кілька порад, які допоможуть варити курячі яйця без зайвих турбот.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Корисні новини.

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Вам знадобиться:

курячі яйця;

вода;

сіль.

Спосіб приготування

В підсолену киплячу воду потрібно опустити помиті курячі яйця. Це краще зробити за допомогою ложки, щоб вони не тріснули.

Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Коли пройшло 4 хвилини, виймаємо кожне яйце та трохи б'ємо їх ложкою.

Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Потім яйця варимо ще 2-3 хвилини. Потім заливаємо яйця холодною водою.

Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Завдяки такому методу, яйца буде легко очистити від шкаралупи.

Скільки часу можно зберігати варені курячі яйця

Курячі яйця можна зберігати при кімнатній температурі протягом 2-3 днів. У холодильнику їх можна зберігати до 7 днів.

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