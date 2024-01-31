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Простий секрет, як варити яйця, щоб шкаралупа добре чистилася

31 січня 2024 21:45
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Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як правильно варити яйця — відео рецепт
Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Трапляється так, що варені яйця складно чистити. Є кілька порад, які допоможуть варити курячі яйця без зайвих турбот. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Корисні новини

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Вам знадобиться: 

  • курячі яйця; 
  • вода; 
  • сіль. 

Спосіб приготування 

В підсолену киплячу воду потрібно опустити помиті курячі яйця. Це краще зробити за допомогою ложки, щоб вони не тріснули. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Коли пройшло 4 хвилини, виймаємо кожне яйце та трохи б'ємо їх ложкою. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Потім яйця варимо ще 2-3 хвилини. Потім заливаємо яйця холодною водою. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @NEWSplusUA

Завдяки такому методу, яйца буде легко очистити від шкаралупи. 

Скільки часу можно зберігати варені курячі яйця 

Курячі яйця можна зберігати при кімнатній температурі протягом 2-3 днів. У холодильнику їх можна зберігати до 7 днів. 

Раніше ми писали чи справді коричневі яйця корисніші за білі.

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