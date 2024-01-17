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Простий рецепт вірменської долми

17 січня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт дуже смачної долми — відео
Вірменська долма. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Вірменська толма з виноградним листям — страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Можна використовувати свіже листя винограду або консервоване. У будь-якому варіанті виходить дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (інгредієнти на 60 шт.):

  • яловичий фарш — 650 г;
  • рис — 150 г;
  • виноградне листя — 65 шт.;
  • кріп, зелена цибуля, кінза, петрушка — по 1 пучку;
  • томатна паста — 70 г;
  • вершкове масло — 50 г;
  • вода — 200 мл;
  • хмелі-сунелі, м'ята, чебрець, коріандр, зіра по — 2 ч.л.;
  • чорний мелений перець, мелений чилі, куркума, паприка —по 1 ч.л.;
  • цибуля велика — 1 шт.;
  • часник — 4-5 зубчиків;
  • сіль до смаку — 1-2 ч.л.

Для варіння:

  • олія — 2-3 ст.л.;
  • часник — 4-5 зубчиків.

Спосіб приготування

Рис ретельно промити та залити окропом на 40-60 хв.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Цибулю та часник дрібно нарізати і обсмажити на вершковому маслі 1-2 хв. Додати сіль, спеції та томатну пасту. Перемішати та обсмажити ще пару хвилин.

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @evadaren

Додати рис до нашої цибулі і обсмажити хвилини 3-4, щоб він увібрав усі аромати та смаки.

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Фарш та рис. Фото: YouTube @evadaren

У мисці змішати засмажку, фарш, подрібнену зелень та воду. Ретельно перемішати начинку.

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Начинка із фаршу. Фото: YouTube @evadaren

Свіже листя винограду промити і замочити в окропі на 5-10 хв. Потім обов'язково потрібно видалити жорстке стебло (консервоване листя також радимо залити окропом і промити від зайвого маринаду).

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Приготування долми. Фото: YouTube @evadaren

Викласти листя на робочу поверхню тильною стороною нагору, покласти по 1 ст.л. начинки та загорнути рулетиками.

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Приготування долми. Фото: YouTube @evadaren

На дно каструлі налити олію. Далі викласти пару виноградного листя, щоб наша долма не прилипла.

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Приготування долми. Фото: YouTube @evadaren

Викласти всю долму в каструлю в кілька шарів, перекладаючи кожен шматочками часнику. Зверху, так само як і на дно, викласти кілька виноградних листків. Накрити щільно тарілкою, щоб долма не розвалилася. Насипати 1 ч. л. солі та залити окропом або бульйоном.

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Долма та сметана. Фото: YouTube @evadaren

Закрити кришкою і томити близько 1 години на середньому вогні, поки весь бульйон не випарується з каструлі. Можна їсти у теплому чи холодному вигляді. Подавати з мацоні чи сметаною. Наступного дня вона ще смачніша.

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