Простий рецепт дуже смачної долми — відео

Простий рецепт вірменської долми
Вірменська толма з виноградним листям — страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Можна використовувати свіже листя винограду або консервоване. У будь-якому варіанті виходить дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться (інгредієнти на 60 шт.):
- яловичий фарш — 650 г;
- рис — 150 г;
- виноградне листя — 65 шт.;
- кріп, зелена цибуля, кінза, петрушка — по 1 пучку;
- томатна паста — 70 г;
- вершкове масло — 50 г;
- вода — 200 мл;
- хмелі-сунелі, м'ята, чебрець, коріандр, зіра по — 2 ч.л.;
- чорний мелений перець, мелений чилі, куркума, паприка —по 1 ч.л.;
- цибуля велика — 1 шт.;
- часник — 4-5 зубчиків;
- сіль до смаку — 1-2 ч.л.
Для варіння:
- олія — 2-3 ст.л.;
- часник — 4-5 зубчиків.
Спосіб приготування
Рис ретельно промити та залити окропом на 40-60 хв.
Цибулю та часник дрібно нарізати і обсмажити на вершковому маслі 1-2 хв. Додати сіль, спеції та томатну пасту. Перемішати та обсмажити ще пару хвилин.
Додати рис до нашої цибулі і обсмажити хвилини 3-4, щоб він увібрав усі аромати та смаки.
У мисці змішати засмажку, фарш, подрібнену зелень та воду. Ретельно перемішати начинку.
Свіже листя винограду промити і замочити в окропі на 5-10 хв. Потім обов'язково потрібно видалити жорстке стебло (консервоване листя також радимо залити окропом і промити від зайвого маринаду).
Викласти листя на робочу поверхню тильною стороною нагору, покласти по 1 ст.л. начинки та загорнути рулетиками.
На дно каструлі налити олію. Далі викласти пару виноградного листя, щоб наша долма не прилипла.
Викласти всю долму в каструлю в кілька шарів, перекладаючи кожен шматочками часнику. Зверху, так само як і на дно, викласти кілька виноградних листків. Накрити щільно тарілкою, щоб долма не розвалилася. Насипати 1 ч. л. солі та залити окропом або бульйоном.
Закрити кришкою і томити близько 1 години на середньому вогні, поки весь бульйон не випарується з каструлі. Можна їсти у теплому чи холодному вигляді. Подавати з мацоні чи сметаною. Наступного дня вона ще смачніша.
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