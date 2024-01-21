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Простий рецепт торта "пташине молоко"

21 січня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже простий рецепт пташиного молока — відео
Торт "пташине молоко". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже простий та смачний рецепт торта "пташине молоко". Ніжний десерт, який точно сподобається всім. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • цукор 125 гр;
  • яйця 3 шт.;
  • сіль;
  • борошно 125 гр;
  • какао 25 гр;
  • масло 30 гр.

Для суфле:

  • білки 6 шт.;
  • сіль;
  • цукрова пудра 300 гр;
  • желатин 10 гр;
  • вода 100 мл.

Для пропитки:

  • вода 100 гр;
  • цукрова пудра 2 ст.л.

Для глазурі:

  • масло 100 гр;
  • шоколад чорний 100 гр;
  • для прикрашання (виноград, гранат та розмарин);
  • масло для змащування боків форми.

Спосіб приготування 

В ємність всипаємо цукор та вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі. Взбиваємо до пишної, світлої маси.

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Цукор та яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До просіяного борошна додаємо розпушувач тіста,  какао та все перемішуємо. 

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Какао та борошно. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Все поєднуємо та перемішуємо, вливаємо розтоплене масло та перемішуємо. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму для випікання застеляємо пергаментом та боки змащуємо маслом.

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Тісто у формі для запікання. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вливаємо бісквіт та ставимо в розігріту духовку до 180 °C на 25-30 хв. (готовність провіряємо зубочисткою).

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Ложка желатина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Коли бісквіт готовий переходимо до суфле. Відділяємо білки від жовтків, заливаємо желатин водою та перемішуємо.

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Приготування суфле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До білків додаємо дрібку солі та взбиваємо до пишної білої маси, поступово додаємо цукрову пудру. 

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Пропитка бісквіта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Желатин розігріваємо в мікрохвильовці до розчинення (не кип'ятити) та вливаємо до суфле, перемішуємо міксером.

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Суфле у формі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готуємо пропитку. Поєднуємо воду та цукрову пудру, все перемішуємо. 

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Шоколад та масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Збираємо тортик. Пропитуємо бісквіт, вливаємо суфле та залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години краще на ніч.

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Шоколадна глазур. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для покриття розтоплюємо масло з шоколадом в мікрохвильовці та покриваємо тортик.

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Шматок торта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Прикрашаємо тортик фруктами за вашим бажанням. 

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

Також радимо ознайомитися з рецептом смачного святкового торта "монастирська хата".

їжа
рецепти
лайфхаки
десерт
торт
випічка
пташине молоко

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