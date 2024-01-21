Дуже простий рецепт пташиного молока — відео

Торт "пташине молоко". Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Дуже простий та смачний рецепт торта "пташине молоко". Ніжний десерт, який точно сподобається всім.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

цукор 125 гр;

яйця 3 шт.;

сіль;

борошно 125 гр;

какао 25 гр;

масло 30 гр.

Для суфле:

білки 6 шт.;

сіль;

цукрова пудра 300 гр;

желатин 10 гр;

вода 100 мл.

Для пропитки:

вода 100 гр;

цукрова пудра 2 ст.л.

Для глазурі:

масло 100 гр;

шоколад чорний 100 гр;

для прикрашання (виноград, гранат та розмарин);

масло для змащування боків форми.

Спосіб приготування

В ємність всипаємо цукор та вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі. Взбиваємо до пишної, світлої маси.

Цукор та яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До просіяного борошна додаємо розпушувач тіста, какао та все перемішуємо.

Какао та борошно. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Все поєднуємо та перемішуємо, вливаємо розтоплене масло та перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Форму для випікання застеляємо пергаментом та боки змащуємо маслом.

Тісто у формі для запікання. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Вливаємо бісквіт та ставимо в розігріту духовку до 180 °C на 25-30 хв. (готовність провіряємо зубочисткою).

Ложка желатина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Коли бісквіт готовий переходимо до суфле. Відділяємо білки від жовтків, заливаємо желатин водою та перемішуємо.

Приготування суфле. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До білків додаємо дрібку солі та взбиваємо до пишної білої маси, поступово додаємо цукрову пудру.

Пропитка бісквіта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Желатин розігріваємо в мікрохвильовці до розчинення (не кип'ятити) та вливаємо до суфле, перемішуємо міксером.

Суфле у формі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Готуємо пропитку. Поєднуємо воду та цукрову пудру, все перемішуємо.

Шоколад та масло. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Збираємо тортик. Пропитуємо бісквіт, вливаємо суфле та залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години краще на ніч.

Шоколадна глазур. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для покриття розтоплюємо масло з шоколадом в мікрохвильовці та покриваємо тортик.

Шматок торта. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Прикрашаємо тортик фруктами за вашим бажанням.

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