Дуже простий рецепт пташиного молока — відео

Простий рецепт торта "пташине молоко"
Дуже простий та смачний рецепт торта "пташине молоко". Ніжний десерт, який точно сподобається всім.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- цукор 125 гр;
- яйця 3 шт.;
- сіль;
- борошно 125 гр;
- какао 25 гр;
- масло 30 гр.
Для суфле:
- білки 6 шт.;
- сіль;
- цукрова пудра 300 гр;
- желатин 10 гр;
- вода 100 мл.
Для пропитки:
- вода 100 гр;
- цукрова пудра 2 ст.л.
Для глазурі:
- масло 100 гр;
- шоколад чорний 100 гр;
- для прикрашання (виноград, гранат та розмарин);
- масло для змащування боків форми.
Спосіб приготування
В ємність всипаємо цукор та вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі. Взбиваємо до пишної, світлої маси.
До просіяного борошна додаємо розпушувач тіста, какао та все перемішуємо.
Все поєднуємо та перемішуємо, вливаємо розтоплене масло та перемішуємо.
Форму для випікання застеляємо пергаментом та боки змащуємо маслом.
Вливаємо бісквіт та ставимо в розігріту духовку до 180 °C на 25-30 хв. (готовність провіряємо зубочисткою).
Коли бісквіт готовий переходимо до суфле. Відділяємо білки від жовтків, заливаємо желатин водою та перемішуємо.
До білків додаємо дрібку солі та взбиваємо до пишної білої маси, поступово додаємо цукрову пудру.
Желатин розігріваємо в мікрохвильовці до розчинення (не кип'ятити) та вливаємо до суфле, перемішуємо міксером.
Готуємо пропитку. Поєднуємо воду та цукрову пудру, все перемішуємо.
Збираємо тортик. Пропитуємо бісквіт, вливаємо суфле та залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години краще на ніч.
Для покриття розтоплюємо масло з шоколадом в мікрохвильовці та покриваємо тортик.
Прикрашаємо тортик фруктами за вашим бажанням.
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