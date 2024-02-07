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Простий рецепт сосисок в тісті

7 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт сосисок в тісті — відео
Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт сосисок в тісті, які виходять набагато смачнішими, ніж в магазині. Обов'язково спробуйте приготувати, їх особливо полюбляють діти. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

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Вам знадобиться: 

  • молоко 250 г;
  • сіль 1 ч.л.;
  • дріжджі 10 г;
  • цукор 2 ст.л.;
  • борошно 520 г;
  • яйця 2 шт.;
  • вершкове масло 50 г;
  • олія 20 г;
  • жовток 1 шт.;
  • молоко 1 ст.л.;
  • кунжут за бажанням.  

Спосіб приготування 

Спочатку приготуємо опару.  В ємність вливаємо тепле молоко,  додаємо сіль, дріжджі, цукор все перемішуємо,  всипаємо із загальної маси просіяне борошно 3 ст.л., все перемішуємо. 

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Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До опари додаємо яйця,  вершкове масло, перемішуємо.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В декілька етапів всипаємо просіяне борошно та замішуємо тісто, додаємо олію і ще вимішуємо.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тісто має вийти м‘яке та не липнути до рук. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 1 годину.

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Корж з тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, розкочуємо в прямокутник шириною 1 см.

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Смужки з тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарізати  тісто на смужки,  кожну сосиску закручуємо в тісто.

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Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо на деко застеленим пергаментом,  накриваємо та залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці. 

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Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До жовтка додаємо молоко,  перемішуємо та змащуємо наші сосиски в тісті. Посипаємо кунжутом ( за бажанням)

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Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту до 180°C духовку на 25 -30 хвилин.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

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їжа
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сосиска в тісті

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