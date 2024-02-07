Простий рецепт сосисок в тісті — відео

Простий рецепт сосисок в тісті
Простий рецепт сосисок в тісті, які виходять набагато смачнішими, ніж в магазині. Обов'язково спробуйте приготувати, їх особливо полюбляють діти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- молоко 250 г;
- сіль 1 ч.л.;
- дріжджі 10 г;
- цукор 2 ст.л.;
- борошно 520 г;
- яйця 2 шт.;
- вершкове масло 50 г;
- олія 20 г;
- жовток 1 шт.;
- молоко 1 ст.л.;
- кунжут за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку приготуємо опару. В ємність вливаємо тепле молоко, додаємо сіль, дріжджі, цукор все перемішуємо, всипаємо із загальної маси просіяне борошно 3 ст.л., все перемішуємо.
Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин.
До опари додаємо яйця, вершкове масло, перемішуємо.
В декілька етапів всипаємо просіяне борошно та замішуємо тісто, додаємо олію і ще вимішуємо.
Тісто має вийти м‘яке та не липнути до рук. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 1 годину.
Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, розкочуємо в прямокутник шириною 1 см.
Нарізати тісто на смужки, кожну сосиску закручуємо в тісто.
Викладаємо на деко застеленим пергаментом, накриваємо та залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці.
До жовтка додаємо молоко, перемішуємо та змащуємо наші сосиски в тісті. Посипаємо кунжутом ( за бажанням)
Ставимо в розігріту до 180°C духовку на 25 -30 хвилин.
Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.
Ще писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!