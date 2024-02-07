Простий рецепт сосисок в тісті — відео

Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Простий рецепт сосисок в тісті, які виходять набагато смачнішими, ніж в магазині. Обов'язково спробуйте приготувати, їх особливо полюбляють діти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

молоко 250 г;

сіль 1 ч.л.;

дріжджі 10 г;

цукор 2 ст.л.;

борошно 520 г;

яйця 2 шт.;

вершкове масло 50 г;

олія 20 г;

жовток 1 шт.;

молоко 1 ст.л.;

кунжут за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку приготуємо опару. В ємність вливаємо тепле молоко, додаємо сіль, дріжджі, цукор все перемішуємо, всипаємо із загальної маси просіяне борошно 3 ст.л., все перемішуємо.

Дріжджі та цукор. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин.

Додавання борошна. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До опари додаємо яйця, вершкове масло, перемішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

В декілька етапів всипаємо просіяне борошно та замішуємо тісто, додаємо олію і ще вимішуємо.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тісто має вийти м‘яке та не липнути до рук. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 1 годину.

Корж з тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, розкочуємо в прямокутник шириною 1 см.

Смужки з тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Нарізати тісто на смужки, кожну сосиску закручуємо в тісто.

Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Викладаємо на деко застеленим пергаментом, накриваємо та залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці.

Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

До жовтка додаємо молоко, перемішуємо та змащуємо наші сосиски в тісті. Посипаємо кунжутом ( за бажанням)

Сосиски в тісті. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо в розігріту до 180°C духовку на 25 -30 хвилин.

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