Приготуйте цы панкейки на сніданок — відео рецепт

Панкейки на молоці. Фото: YouTube @spicesandherbs

Рецепт пишних панкейків на молоці до сніданку. Готується дуже просто та швидко. Обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СПЕЦІЇ ТА ПРЯНОЩІ.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

60 г цукру;

180 г борошна;

10 г розпушувача;

дріпка солі;

200 мл молока.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно з'єднати яйця з цукром.

Курячі яйця. Фото: YouTube @spicesandherbs

Далі потрібно змішати сухі інгредієнти, борошно, розпушувач та сіль й додати молоко.

Борошно та розпушувач. Фото: YouTube @spicesandherbs

Тісто повинно бути як густа сметана (можливо треба буде додати більше або менше молока).

Приготування тіста. Фото: YouTube @spicesandherbs

Смажимо на середньому вогні на сухій антипригарній сковороді без додавання рослинної олії.

Приготування панкейків. Фото: YouTube @spicesandherbs

Перевертати панкейк потрібно, коли на ньому з'являється дірочки.

Готові панкейки. Фото: YouTube @spicesandherbs

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