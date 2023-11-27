Приготуйте цы панкейки на сніданок — відео рецепт

Простий рецепт сніданку — пишні панкейки на молоці
Рецепт пишних панкейків на молоці до сніданку. Готується дуже просто та швидко. Обов'язково спробуйте повторити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СПЕЦІЇ ТА ПРЯНОЩІ.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 60 г цукру;
- 180 г борошна;
- 10 г розпушувача;
- дріпка солі;
- 200 мл молока.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно з'єднати яйця з цукром.
Далі потрібно змішати сухі інгредієнти, борошно, розпушувач та сіль й додати молоко.
Тісто повинно бути як густа сметана (можливо треба буде додати більше або менше молока).
Смажимо на середньому вогні на сухій антипригарній сковороді без додавання рослинної олії.
Перевертати панкейк потрібно, коли на ньому з'являється дірочки.
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