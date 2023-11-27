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Простий рецепт сніданку — пишні панкейки на молоці

27 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Приготуйте цы панкейки на сніданок — відео рецепт
Панкейки на молоці. Фото: YouTube @spicesandherbs
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт пишних панкейків на молоці до сніданку. Готується дуже просто та швидко. Обов'язково спробуйте повторити. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі СПЕЦІЇ ТА ПРЯНОЩІ.

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Вам знадобиться:

  • 2 яйця;
  • 60 г цукру;
  • 180 г борошна;
  • 10 г розпушувача;
  • дріпка солі;
  • 200 мл молока.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно з'єднати яйця з цукром.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @spicesandherbs

Далі потрібно змішати сухі інгредієнти, борошно, розпушувач та сіль й додати молоко.

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Борошно та розпушувач. Фото: YouTube @spicesandherbs

Тісто повинно бути як густа сметана (можливо треба буде додати більше або менше молока). 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @spicesandherbs

Смажимо на середньому вогні на сухій антипригарній сковороді без додавання рослинної олії. 

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Приготування панкейків. Фото: YouTube @spicesandherbs

Перевертати панкейк потрібно, коли на ньому з'являється дірочки. 

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Готові панкейки. Фото: YouTube @spicesandherbs

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