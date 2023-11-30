Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Простий рецепт ніжного брауні до Дня Святого Миколая arrow

Простий рецепт ніжного брауні до Дня Святого Миколая

30 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт брауні — відео
Шоколадний брауні. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить дуже смачний, ніжний та вологий брауні. Можете зробити в класичному виконанні, використовуючи прямокутну форму, і потім нарізати на шматочки, або оформити у вигляді святкового тортика.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно 420 г;
  • цукор 300 г;
  • какао 160 г;
  • сметана 400 г;
  • вода 300мл;
  • олія 250 г;
  • сіль;
  • сода 1ч.л;
  • розпушувач 2 ч.л.

Для глазурі:

  • згущене молоко 100 г;
  • порошок асаї 2 ст.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати борошно, цукор, сіль, соду, розпушувач та какао.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Додати воду, сметану, олію і розмішати до однорідного стану.

null
Додавання какао. Фото: YouTube @evadaren

Вилити тісто у форму, змащену олією, та запікати при температурі 180 градусів близько години (може знадобитися трохи більше).

null
Додавання сметани. Фото: YouTube @evadaren

Перевіряйте готовність за допомогою дерев'яної шпажки.

null
Тісто для випікання брауні. Фото: YouTube @evadaren

Кекс дістати з форми, трохи остудити і полити глазур'ю.

null
Готовий брауні. Фото: YouTube @evadaren

Свічки використовуємо за потреби.

null
Додавання глазурі. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт ялинки з листкового тіста із сиром до Дня Святого Миколая. Начинку можна вибрати як солодку, так і солону, при цьому вона прикрасить новорічний стіл.

Також цікавий рецепт сирного різдвяного штолена до Дня Святого Миколая.

Радимо ознайомитися з тортом "Тисяча та одна ніч" за авторським рецептом. Він виходить м'який, у міру солодкий, із вираженим шоколадним смаком. Коржі готуються просто та швидко.

Або зверніть увагу на рецепт яблучного пирога без борошна, який тане в роті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Актуальне по темі