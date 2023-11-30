Простий рецепт брауні — відео

Простий рецепт ніжного брауні до Дня Святого Миколая
За цим рецептом виходить дуже смачний, ніжний та вологий брауні. Можете зробити в класичному виконанні, використовуючи прямокутну форму, і потім нарізати на шматочки, або оформити у вигляді святкового тортика.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- борошно 420 г;
- цукор 300 г;
- какао 160 г;
- сметана 400 г;
- вода 300мл;
- олія 250 г;
- сіль;
- сода 1ч.л;
- розпушувач 2 ч.л.
Для глазурі:
- згущене молоко 100 г;
- порошок асаї 2 ст.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно змішати борошно, цукор, сіль, соду, розпушувач та какао.
Додати воду, сметану, олію і розмішати до однорідного стану.
Вилити тісто у форму, змащену олією, та запікати при температурі 180 градусів близько години (може знадобитися трохи більше).
Перевіряйте готовність за допомогою дерев'яної шпажки.
Кекс дістати з форми, трохи остудити і полити глазур'ю.
Свічки використовуємо за потреби.
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