Простий рецепт брауні — відео

Шоколадний брауні. Фото: YouTube @evadaren

За цим рецептом виходить дуже смачний, ніжний та вологий брауні. Можете зробити в класичному виконанні, використовуючи прямокутну форму, і потім нарізати на шматочки, або оформити у вигляді святкового тортика.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

борошно 420 г;

цукор 300 г;

какао 160 г;

сметана 400 г;

вода 300мл;

олія 250 г;

сіль;

сода 1ч.л;

розпушувач 2 ч.л.

Для глазурі:

згущене молоко 100 г;

порошок асаї 2 ст.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати борошно, цукор, сіль, соду, розпушувач та какао.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Додати воду, сметану, олію і розмішати до однорідного стану.

Додавання какао. Фото: YouTube @evadaren

Вилити тісто у форму, змащену олією, та запікати при температурі 180 градусів близько години (може знадобитися трохи більше).

Додавання сметани. Фото: YouTube @evadaren

Перевіряйте готовність за допомогою дерев'яної шпажки.

Тісто для випікання брауні. Фото: YouTube @evadaren

Кекс дістати з форми, трохи остудити і полити глазур'ю.

Готовий брауні. Фото: YouTube @evadaren

Свічки використовуємо за потреби.

Додавання глазурі. Фото: YouTube @evadaren

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