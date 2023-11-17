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Простий рецепт м'яких булочок до чаю

17 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
М'які булочки, як пух — відео рецепт
Булочки до чаю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт дуже смачних та м'яких, повітряних булочок. Готується дуже просто, при цьому випічка виходить дуже пишною. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле 200 г;
  • цукор 110 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • сіль 1 ч. л. без гірки;
  • яйце 1 шт.;
  • вершкове масло 70 г;
  • борошно близько 400-450 г;
  • дріжджі сухі швидкодіючі 5 г;
  • жовток та трохи молока для змащування булочок.

Спосіб приготування

У тепле молоко додати сухі дріжджі, трохи цукру та борошна із загальної кількості. Добре перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити харчовою плівкою і залишити у теплому місці на 10-20 хвилин. За цей час опара має добре підрости.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цукор, сіль, ванільний цукор, яйце. Перемішати. Маленькими порціями додати борошно, замішуючи м'яке та еластичне тісто.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В кінці додати вершкове масло кімнатної температури, вм'яти його в тісто. Вимісити тісто до однорідності протягом 10 хвилин.

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Тісто для булочок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти тісто в миску, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці приблизно на одну годину, щоб воно підійшло.

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Приготування булочок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обім'яти тісто. Розділити на 9 частин вагою близько 90 г кожна. Округлити кожну частину в кульку. Викласти у форму, змащену вершковим маслом.

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Булочки з тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розмір форми 23 см на 23 см. Накрити харчовою плівкою та дати булочкам підійти. Час розстойки булочок залежить від температури у приміщенні і може тривати від 30 до 60 хвилин.

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Булочки перед запіканням. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже акуратно змастити булочки жовтком, змішаним із молоком, щоб не осадити булочки. Випікати близько 18-20 хвилин в заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці.

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Готові булки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові булочки перекласти на решітку та дати охолонути до кімнатної температури.

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