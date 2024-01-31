Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Простий рецепт квашених корисних буряків arrow

Простий рецепт квашених корисних буряків

31 січня 2024 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисні та смачні квашені буряки — відео рецепт
Буряки в кошику. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Для приготування квашених буряків потрібно обрати соковиті червоні плоди насиченого кольору. Це надзвичайно корисний спосіб приготування буряків. Їх можна їсти окремо або використовувати для приготування борщу чи інших страв. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Інна // МОЄ ПОДВІР'Я.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряки без білих прожилок. 

Для заливки:

  • 1 л води;
  • 2 столові ложки солі (50 г);
  • 1 столова ложка цукру (35 гр).

Навіщо квасити буряки 

Квашені буряки це дуже корисний спосіб приготування. Його можна використовувати для приготування борщу чи інших овочевих страв. А квас, який утворюється в процесі квашення можна також використовувати для приготування борщу. Квашені овочі проходять природній процесс квашення без оцту та інших консерватнів. Такі буряки будуть смачними навіть якщо їх прости заправити олією з часником.  

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно ретельно вимити буряки та нарізати на шматочки. Потім потрібно приготувати маринад для буряків. 

null
Буряки в банці. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Вимішати буряки та залити маринадом. Накрити марлею або кришкою з отворами.

null
Сік с буряків. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Залишити буряки стояти при кімнатній температурі протягом 8- 10 днів.

null
Квашені буряки. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Раніше ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим справді корисні буряки.

Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.

І традиційний український салат із буряків.

їжа
рецепти
лайфхаки
буряк
квашений буряк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі