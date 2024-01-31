Корисні та смачні квашені буряки — відео рецепт

Буряки в кошику. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Для приготування квашених буряків потрібно обрати соковиті червоні плоди насиченого кольору. Це надзвичайно корисний спосіб приготування буряків. Їх можна їсти окремо або використовувати для приготування борщу чи інших страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Інна // МОЄ ПОДВІР'Я.

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Вам знадобиться:

буряки без білих прожилок.

Для заливки:

1 л води;

2 столові ложки солі (50 г);

1 столова ложка цукру (35 гр).

Навіщо квасити буряки

Квашені буряки це дуже корисний спосіб приготування. Його можна використовувати для приготування борщу чи інших овочевих страв. А квас, який утворюється в процесі квашення можна також використовувати для приготування борщу. Квашені овочі проходять природній процесс квашення без оцту та інших консерватнів. Такі буряки будуть смачними навіть якщо їх прости заправити олією з часником.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно ретельно вимити буряки та нарізати на шматочки. Потім потрібно приготувати маринад для буряків.

Буряки в банці. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Вимішати буряки та залити маринадом. Накрити марлею або кришкою з отворами.

Сік с буряків. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Залишити буряки стояти при кімнатній температурі протягом 8- 10 днів.

Квашені буряки. Фото: YouTube @user-bq3pn6xn3v

Раніше ми писали про український суперфуд — ви будете вражені, коли дізнаєтесь, чим справді корисні буряки.

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