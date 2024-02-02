Простий рецепт медовика — відео

Простий рецепт класичного медовика, який вийде в кожного
Це рецепт класичного торта медовик, який вийде повторити у кожного. Поєднання медових коржів та ніжного крему сподобається всім без виключення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- мед — 150 г;
- цукор — 80 г;
- вершкове масло — 80 г;
- сода — 1 ч.л.;
- яйця — 2 шт.;
- мука — 470 г.
Для крему:
- сметана (20-25%) — 900 г;
- цукрова пудра — 100 г.
Спосіб приготування
У ємність кладемо мед, додаємо сахар та вершкове масло.
Ставимо на середній вогонь та, помішуючи, розтоплюємо вершкове масло (не кип'ятити).
Знімаємо з вогню, пересипаємо в іншу ємність (щоб маса швидше охолонула).
Тепер додаємо яйця, перемішуємо та в кілька етапів всипаємо просіяне борошно.
Замішуємо тісто. Далі тісто ділимо на 12 шматочків, з яким не працюємо накриваємо (щоб не завітрилось).
На пергаменті розкочуємо перший шматочок (я роблю тоненькі коржі, щоб аж світилися), приміряємо форму( робимо трішки більші коржі, ніж форма, бо обрізки нам потрібні для присипки), проколюємо вилкою та ставимо в розігріту до 180 °C духовку приблизно на 5 хвилин.
Доки один корж запікається, підготовлюємо інший.
Для крему поєднуємо сметану та цукрову пудру, все перемішуємо.
Збираємо торт. Кожен корж змащуємо кремом, для зручності можна використовувати форму.
Трохи крему залишаємо, щоб змазати боки медовика. Обрізки пробиваємо блендером, та посипаємо торт.
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