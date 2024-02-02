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Простий рецепт класичного медовика, який вийде в кожного

2 лютого 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт медовика — відео
Торт медовик. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт класичного торта медовик, який вийде повторити у кожного. Поєднання медових коржів та ніжного крему сподобається всім без виключення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

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Вам знадобиться:

  • мед — 150 г;
  • цукор — 80 г;
  • вершкове масло — 80 г;
  • сода — 1 ч.л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • мука — 470 г.

Для крему:

  • сметана (20-25%) — 900 г;
  • цукрова пудра — 100 г.

Спосіб приготування

У ємність кладемо мед, додаємо сахар та вершкове масло.

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Вершкове масло, цукор та мед. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо на середній вогонь та, помішуючи, розтоплюємо вершкове масло (не кип'ятити).

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Курячі яйця. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Знімаємо з вогню, пересипаємо в іншу ємність (щоб маса швидше охолонула).

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Додавання борошна. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер додаємо яйця, перемішуємо та в кілька етапів всипаємо просіяне борошно.

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Тісто з медом. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замішуємо тісто. Далі тісто ділимо на 12 шматочків, з яким не працюємо накриваємо (щоб не завітрилось).

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Корж із тіста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

На пергаменті розкочуємо перший шматочок (я роблю тоненькі коржі, щоб аж світилися), приміряємо форму( робимо трішки більші коржі, ніж форма, бо обрізки нам потрібні для присипки), проколюємо вилкою та ставимо в розігріту до 180 °C духовку приблизно на 5 хвилин.

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Готові коржі. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Доки один корж запікається, підготовлюємо інший.

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Приготування крема. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Для крему поєднуємо сметану та цукрову пудру, все перемішуємо.

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Корж та крем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Збираємо торт. Кожен корж змащуємо кремом, для зручності можна використовувати форму.

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Готовий крем. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Трохи крему залишаємо, щоб змазати боки медовика. Обрізки пробиваємо блендером, та посипаємо торт.

Раніше ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про давнього медовика за рецептом бабусі.

Також ми писали про рецепт яблучного пирога без борошна та масла — можна їсти на ніч. 

Радимо ознайомитися з рецептом смачного сирного торта "сльози ангела".

їжа
рецепти
лайфхаки
мед
десерт
торт
медовик

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