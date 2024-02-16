Як приготувати домашній зефір швидко та смачно — відео рецепт

Простий рецепт домашнього корисного зефіру
Ви коли-небудь думали про те, як легко можна приготувати домашній зефір, який не тільки смачний, але й корисний для вашого організму. Давайте познайомимося з простим рецептом, який дозволить вам насолодитися цією ніжною та ароматною насолодою, знаючи, що вона приготовлена без штучних добавок та консервантів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.
Вам знадобиться:
- цукор 280 г;
- вода 100 мл;
- пюре (за вашим смаком, в цьому рецепті персик) 150 г;
- агар-агар 8 г.
Додатково:
- білок 70 г. (2 великі яйця);
- цукор 70 г;
- лимонна кислота 1/3 ч.л;
- цукрова пудра для присипки.
Спосіб приготування
В ємність вливаємо фруктове пюре додаємо цукор (280 г), вливаємо воду та всипаємо агар-агар.
Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння.
Тим часом в ємність вливаємо білки та додаємо лимонну кислоту.
Коли фруктова маса закипіла, варимо 4 хвилини. Не забуваємо помішувати.
Як маса покипіла 2 хвилини тим часом починаємо взбивати білки, поступово додаємо цукор (70 г).
Взбити до м'яких піків. Виклалаємо фруктове пюре. Тоненьким потоком додати до білків при цьому взбити міксером (старайтеся не попадати на вінчики) Взбити до щільних піків.
Тепер все перекладаємо в кондитерський мішок та викладаємо на пергамент зефір (використовучи насадку закрита зірка).
Залишаємо мінімум на 1 годину. З'єднуємо дві половини зефіру та посипаємо цукровою пудрою.
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