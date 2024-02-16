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Простий рецепт домашнього корисного зефіру

16 лютого 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати домашній зефір швидко та смачно — відео рецепт
Домашній зефір. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ви коли-небудь думали про те, як легко можна приготувати домашній зефір, який не тільки смачний, але й корисний для вашого організму. Давайте познайомимося з простим рецептом, який дозволить вам насолодитися цією ніжною та ароматною насолодою, знаючи, що вона приготовлена без штучних добавок та консервантів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб

Вам знадобиться: 

  • цукор 280 г;
  • вода 100 мл;
  • пюре (за вашим смаком,  в цьому рецепті персик) 150 г;
  • агар-агар 8 г. 

Додатково:

  • білок 70 г. (2 великі яйця);
  • цукор 70 г;
  • лимонна кислота 1/3 ч.л;
  • цукрова пудра для присипки.

Спосіб приготування 

В ємність вливаємо фруктове пюре додаємо цукор (280 г), вливаємо воду та всипаємо агар-агар.

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Персикове пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо на середній вогонь,  доводимо до кипіння. 

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Цукор та вода. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тим часом в ємність вливаємо білки та додаємо лимонну кислоту.

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Вода та агар-агар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Коли фруктова маса закипіла, варимо 4 хвилини. Не забуваємо помішувати. 

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Маса для зефіру. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Як маса покипіла 2 хвилини тим часом починаємо взбивати білки,  поступово додаємо цукор (70 г).

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Маса для зефіру. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Взбити до м'яких піків. Виклалаємо фруктове пюре. Тоненьким потоком додати до білків при цьому взбити міксером (старайтеся не попадати на вінчики) Взбити до щільних піків. 

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Приготування зефіру. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер все перекладаємо в кондитерський мішок та викладаємо на пергамент зефір (використовучи насадку закрита зірка).

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Готовий зефір. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишаємо мінімум на 1 годину. З'єднуємо дві половини зефіру та посипаємо цукровою пудрою.

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