Як приготувати домашній зефір швидко та смачно — відео рецепт

Домашній зефір. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ви коли-небудь думали про те, як легко можна приготувати домашній зефір, який не тільки смачний, але й корисний для вашого організму. Давайте познайомимося з простим рецептом, який дозволить вам насолодитися цією ніжною та ароматною насолодою, знаючи, що вона приготовлена без штучних добавок та консервантів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Валерія Голуб.

Вам знадобиться:

цукор 280 г;

вода 100 мл;

пюре (за вашим смаком, в цьому рецепті персик) 150 г;

агар-агар 8 г.

Додатково:

білок 70 г. (2 великі яйця);

цукор 70 г;

лимонна кислота 1/3 ч.л;

цукрова пудра для присипки.

Спосіб приготування

В ємність вливаємо фруктове пюре додаємо цукор (280 г), вливаємо воду та всипаємо агар-агар.

Персикове пюре. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння.

Цукор та вода. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тим часом в ємність вливаємо білки та додаємо лимонну кислоту.

Вода та агар-агар. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Коли фруктова маса закипіла, варимо 4 хвилини. Не забуваємо помішувати.

Маса для зефіру. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Як маса покипіла 2 хвилини тим часом починаємо взбивати білки, поступово додаємо цукор (70 г).

Маса для зефіру. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Взбити до м'яких піків. Виклалаємо фруктове пюре. Тоненьким потоком додати до білків при цьому взбити міксером (старайтеся не попадати на вінчики) Взбити до щільних піків.

Приготування зефіру. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тепер все перекладаємо в кондитерський мішок та викладаємо на пергамент зефір (використовучи насадку закрита зірка).

Готовий зефір. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Залишаємо мінімум на 1 годину. З'єднуємо дві половини зефіру та посипаємо цукровою пудрою.

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