Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Простий, корисний і бюджетний рецепт шпротів в домашніх умовах arrow

Простий, корисний і бюджетний рецепт шпротів в домашніх умовах

31 грудня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетні та корисні шпроти — відео рецепт
Бутерброди з шпротами. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця маленька рибка в олії знайома нам із дитинства. Хоча зараз з'явився величезний вибір різноманітних рибних консервів, ми все одно купуємо шпроти, щоб зробити улюблені бутерброди. Сьогодні ми покажемо як приготувати їх у домашніх умовах. Це простий рецепт, без копчення, і звісно ж результат відрізнятиметься від заводських консервів, але зовсім не суттєво. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 1 кг кільки;
  • 1 чашка дуже міцного чаю (2 ч. л. заварки);
  • 1/2 склянки соняшникової олії;
  • 1 ч. л. солі. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно гарно почистити кільку та промити під проточною водою. 

null
Чищення риби. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім потрібно заварити чорний чай, 2 чайної ложки заварки на чашку. 

null
Чорний чай. Фото: YouTube @zhovta_morkva

У міцний чай додаємо сіль, все ретельно перемішати. 

null
Очищена риба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Викладаємо рибу на сковороду з товстим дном, додаємо рослинну олію та заливаємо міцним чаєм. 

null
Додавання чорного чаю. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Тушкувати під закритою кришкою 1 годину 30 хвилин, перемішувати на потрібно. 

null
Тушкування риби. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Охолодити рибу та перекласти в зручну ємність. 

null
Бутерброд зі шпротами. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Ще ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

А ще ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.

Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі