Бюджетні та корисні шпроти — відео рецепт

Простий, корисний і бюджетний рецепт шпротів в домашніх умовах
Ця маленька рибка в олії знайома нам із дитинства. Хоча зараз з'явився величезний вибір різноманітних рибних консервів, ми все одно купуємо шпроти, щоб зробити улюблені бутерброди. Сьогодні ми покажемо як приготувати їх у домашніх умовах. Це простий рецепт, без копчення, і звісно ж результат відрізнятиметься від заводських консервів, але зовсім не суттєво.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- 1 кг кільки;
- 1 чашка дуже міцного чаю (2 ч. л. заварки);
- 1/2 склянки соняшникової олії;
- 1 ч. л. солі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно гарно почистити кільку та промити під проточною водою.
Потім потрібно заварити чорний чай, 2 чайної ложки заварки на чашку.
У міцний чай додаємо сіль, все ретельно перемішати.
Викладаємо рибу на сковороду з товстим дном, додаємо рослинну олію та заливаємо міцним чаєм.
Тушкувати під закритою кришкою 1 годину 30 хвилин, перемішувати на потрібно.
Охолодити рибу та перекласти в зручну ємність.
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