Бюджетні та корисні шпроти — відео рецепт

Бутерброди з шпротами. Фото: Freepik

Ця маленька рибка в олії знайома нам із дитинства. Хоча зараз з'явився величезний вибір різноманітних рибних консервів, ми все одно купуємо шпроти, щоб зробити улюблені бутерброди. Сьогодні ми покажемо як приготувати їх у домашніх умовах. Це простий рецепт, без копчення, і звісно ж результат відрізнятиметься від заводських консервів, але зовсім не суттєво.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

1 кг кільки;

1 чашка дуже міцного чаю (2 ч. л. заварки);

1/2 склянки соняшникової олії;

1 ч. л. солі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно гарно почистити кільку та промити під проточною водою.

Чищення риби. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім потрібно заварити чорний чай, 2 чайної ложки заварки на чашку.

Чорний чай. Фото: YouTube @zhovta_morkva

У міцний чай додаємо сіль, все ретельно перемішати.

Очищена риба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Викладаємо рибу на сковороду з товстим дном, додаємо рослинну олію та заливаємо міцним чаєм.

Додавання чорного чаю. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Тушкувати під закритою кришкою 1 годину 30 хвилин, перемішувати на потрібно.

Тушкування риби. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Охолодити рибу та перекласти в зручну ємність.

Бутерброд зі шпротами. Фото: YouTube @zhovta_morkva

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