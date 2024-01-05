Простий рецепт смачного гуляша з м'ясом — відео

М'ясний гуляш. Фото: Freepik

Це простий рецепт приготування м'ясного гуляшу. Він ідеально підійде до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

300-500 г м'яса (свинина, яловичина чи птиця);

олія;

2 цибулини;

1 велика морква;

2 зубчики часнику;

1 свіжий помідор (можна замінити томатом);

1 ст. л. томатної пасти;

2 ч. л. крохмалю чи борошна;

вода;

сіль, цукор, спеції за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати м'ясо кубиками чи соломкою та обсмажити на олії до золотистої скоринки.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потім перекласти м'ясо в маленьку каструлю для подальшого приготування.

Смажене м'ясо. Фото: YouTube @pani_sosnytska

На тій же пательні обсмажити дві цибулини та одну велику моркву до м'якості.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @pani_sosnytska

До овочів потрібно додати 2 ч.л. крохмалю (кукурудзяного або картопляного) або 2 ч.л. будь-якого борошна.

Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додати невелику кількість окропу та довести на середньому вогні до стану каші. До підливи додати 1 ст. томатної пасти, подрібнений часник (2 зубчики) та натертий свіжий помідор.

Додавання засмажки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Підливу посолити до смаку і додати трохи цукру, довести до кипіння і відключити. З'єднати м'ясо та підливу, поставити на дуже повільний вогонь та тушкувати не менше 1,5 години.

Приготування гуляша. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потрібно періодично все помішувати, при необхідності можна додати трохи води або бульйону. Спеції можна додати будь-які за смаком.

Гуляш з макаронами. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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