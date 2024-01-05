Простий рецепт смачного гуляша з м'ясом — відео

Простий і швидкий рецепт м'ясного гуляшу
Це простий рецепт приготування м'ясного гуляшу. Він ідеально підійде до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- 300-500 г м'яса (свинина, яловичина чи птиця);
- олія;
- 2 цибулини;
- 1 велика морква;
- 2 зубчики часнику;
- 1 свіжий помідор (можна замінити томатом);
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 2 ч. л. крохмалю чи борошна;
- вода;
- сіль, цукор, спеції за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати м'ясо кубиками чи соломкою та обсмажити на олії до золотистої скоринки.
Потім перекласти м'ясо в маленьку каструлю для подальшого приготування.
На тій же пательні обсмажити дві цибулини та одну велику моркву до м'якості.
До овочів потрібно додати 2 ч.л. крохмалю (кукурудзяного або картопляного) або 2 ч.л. будь-якого борошна.
Додати невелику кількість окропу та довести на середньому вогні до стану каші. До підливи додати 1 ст. томатної пасти, подрібнений часник (2 зубчики) та натертий свіжий помідор.
Підливу посолити до смаку і додати трохи цукру, довести до кипіння і відключити. З'єднати м'ясо та підливу, поставити на дуже повільний вогонь та тушкувати не менше 1,5 години.
Потрібно періодично все помішувати, при необхідності можна додати трохи води або бульйону. Спеції можна додати будь-які за смаком.
Раніше ми писали про рецепт солянки з інгредієнтів, що залишилися після свят.
Також ми писали про рецепт ідеальної закуски до пива — смажені свинячі вуха.
Читайте Новини.LIVE!