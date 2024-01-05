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Простий і швидкий рецепт м'ясного гуляшу

5 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт смачного гуляша з м'ясом — відео
М'ясний гуляш. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це простий рецепт приготування м'ясного гуляшу. Він ідеально підійде до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька

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Вам знадобиться: 

  • 300-500 г м'яса (свинина, яловичина чи птиця);
  • олія;
  • 2 цибулини;
  • 1 велика морква;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 свіжий помідор (можна замінити томатом);
  • 1 ст. л. томатної пасти;
  • 2 ч. л. крохмалю чи борошна;
  • вода;
  • сіль, цукор, спеції за смаком.

Спосіб приготування 

Нарізати м'ясо кубиками чи соломкою та обсмажити на олії до золотистої скоринки.

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потім перекласти м'ясо в маленьку каструлю для подальшого приготування. 

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Смажене м'ясо. Фото: YouTube @pani_sosnytska

На тій же пательні обсмажити дві цибулини та одну велику моркву до м'якості.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @pani_sosnytska

До овочів потрібно додати 2 ч.л. крохмалю (кукурудзяного або картопляного) або 2 ч.л. будь-якого борошна. 

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Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Додати невелику кількість окропу та довести на середньому вогні до стану каші. До підливи додати 1 ст. томатної пасти, подрібнений часник (2 зубчики) та натертий свіжий помідор. 

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Додавання засмажки. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Підливу посолити до смаку і додати трохи цукру, довести до кипіння і відключити. З'єднати м'ясо та підливу, поставити на дуже повільний вогонь та тушкувати не менше 1,5 години.

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Приготування гуляша. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Потрібно періодично все помішувати, при необхідності можна додати трохи води або бульйону. Спеції можна додати будь-які за смаком.

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Гуляш з макаронами. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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