Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Простий і швидкий рецепт борщу за 40 хвилин без засмажки arrow

Простий і швидкий рецепт борщу за 40 хвилин без засмажки

21 січня 2024 07:50
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Смачна варіація українського борщу — відео рецепт
Український борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Немає єдиного правильного рецепта борщу. У кожному регіоні й у кожної господині він свій, і всі вони мають право на існування. Ми вам покажемо швидкий рецепт борщу, на приготування якого знадобиться менше ніж 1 година, а смак буде відмінним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 400 г м'яса (у рецепті свинина);
  • 1 буряк;
  • 1 цибулина;
  • 1 морква;
  • 2-3 картоплини;
  • 1 склянка квашеної капусти;
  • 2 ст. л. томатного соусу;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. рослинної олії;
  • 1/2 ст. л. солі;
  • зелень;
  • сметана. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити м'ясний бульйон. Краще заздалегідь порізати м'ясо дрібним кубиком. 

null
М'ясо дрібним кубиком. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком. 

null
Приготування бульйона. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Також нарізаємо дрібним кубиком картоплю. 

null
Нарізана картопля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Натерти моркву та буряк на великій тертці. 

null
Натертий буряк. Фото: YouTube @zhovta_morkva

У кастрюлю додаємо картоплю та квашену капусту. 

null
Додавання буряка. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім додаємо цибулю та моркву. 

null
Приготування борщу. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Далі в кастрюлю додаємо тертий буряк, все ретельно перемішати. Додати сіль та перець. 

null
Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В кінці додаємо томатну пасту чи томатний сік і рослинну олію. 

null
Готовий борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Варити 10-15 хвилин все разом та можна подавати на стіл. 

Раніше ми писали про користь і шкоду українського сала

Також ми писали про ідеальний рецепт смачного паштету зі скумбрії.

Ще ми писали про простий і швидкий рецепт м'ясного гуляшу.

їжа
лайфхаки
сало
борщ
рецепти
Українська кухня
рецепт з картинками

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

Актуальне по темі