Смачна варіація українського борщу — відео рецепт

Простий і швидкий рецепт борщу за 40 хвилин без засмажки
Немає єдиного правильного рецепта борщу. У кожному регіоні й у кожної господині він свій, і всі вони мають право на існування. Ми вам покажемо швидкий рецепт борщу, на приготування якого знадобиться менше ніж 1 година, а смак буде відмінним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- 400 г м'яса (у рецепті свинина);
- 1 буряк;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 2-3 картоплини;
- 1 склянка квашеної капусти;
- 2 ст. л. томатного соусу;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. рослинної олії;
- 1/2 ст. л. солі;
- зелень;
- сметана.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити м'ясний бульйон. Краще заздалегідь порізати м'ясо дрібним кубиком.
Потім потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком.
Також нарізаємо дрібним кубиком картоплю.
Натерти моркву та буряк на великій тертці.
У кастрюлю додаємо картоплю та квашену капусту.
Потім додаємо цибулю та моркву.
Далі в кастрюлю додаємо тертий буряк, все ретельно перемішати. Додати сіль та перець.
В кінці додаємо томатну пасту чи томатний сік і рослинну олію.
Варити 10-15 хвилин все разом та можна подавати на стіл.
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