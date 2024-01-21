Смачна варіація українського борщу — відео рецепт

Український борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Немає єдиного правильного рецепта борщу. У кожному регіоні й у кожної господині він свій, і всі вони мають право на існування. Ми вам покажемо швидкий рецепт борщу, на приготування якого знадобиться менше ніж 1 година, а смак буде відмінним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

400 г м'яса (у рецепті свинина);

1 буряк;

1 цибулина;

1 морква;

2-3 картоплини;

1 склянка квашеної капусти;

2 ст. л. томатного соусу;

2 ст. л. цукру;

1 ст. л. рослинної олії;

1/2 ст. л. солі;

зелень;

сметана.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити м'ясний бульйон. Краще заздалегідь порізати м'ясо дрібним кубиком.

М'ясо дрібним кубиком. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім потрібно нарізати цибулю дрібним кубиком.

Приготування бульйона. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Також нарізаємо дрібним кубиком картоплю.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Натерти моркву та буряк на великій тертці.

Натертий буряк. Фото: YouTube @zhovta_morkva

У кастрюлю додаємо картоплю та квашену капусту.

Додавання буряка. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім додаємо цибулю та моркву.

Приготування борщу. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Далі в кастрюлю додаємо тертий буряк, все ретельно перемішати. Додати сіль та перець.

Додавання томатної пасти. Фото: YouTube @zhovta_morkva

В кінці додаємо томатну пасту чи томатний сік і рослинну олію.

Готовий борщ. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Варити 10-15 хвилин все разом та можна подавати на стіл.

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