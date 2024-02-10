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Проста м'ясна запіканка "мусака" з картоплею — ситна вечеря на всю родину

10 лютого 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
М'ясна запіканка з картоплею в духовці — швидкий рецепт
Запіканка "мусака" з картоплею. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така запіканка з м'ясним фаршем та картоплею готується дуже просто. Вона поживна та гарно підійде для вечері. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться: 

  • картопля 700-800 г;
  • цибуля 2 шт;
  • морква 1 шт;
  • фарш 600 г;
  • томатна паста 2 ст.л;
  • вода 100-150 мл.

Для заливки:

  • яйця 2 шт;
  • сметана 3-4 ст.л;
  • молоко 100 мл;
  • борошно 2 ст.л;
  • твердий сир 100 г;
  • сіль та спеції до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати картоплю на середні шматочки. Такж потрібно дробно нарізати моркву та цибулю. 

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Обсмажити цибулю до напівпрозорості та додати моркву. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потім до моркви та цибулі додати свинячий фарш, або будь-який інший. 

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Фарш з морквою та цибулею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Додаємо сіль, перець, томатну пасту та воду. Все ретельно перемішати. 

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Томатна паста та вода. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До фаршу з овочами додати картоплю й викласти у форму для запікання. Випікати 30-40 хвилин при 190 °C.

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Засмажка з картоплею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тепер потрібно змішати два яйця, сметану та молоко. Додати сіль, перець та перемішати. Потім додати борошно й ще раз перемішати. 

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Яйця та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаємо запіканку та ставимо в духовку ще на 10 хвилин в духовку.

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Заливка для запіканки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Зверху додаємо тертий сир та ставимо в духовку ще на 2-3 хвилини. 

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Запіканка з картоплею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Запіканку нарізати на порційні шматочки та можна подавати. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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їжа
рецепти
лайфхаки
м'ясо
картопля
запіканки
м'ясний фарш

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