М'ясна запіканка з картоплею в духовці — швидкий рецепт

Запіканка "мусака" з картоплею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Така запіканка з м'ясним фаршем та картоплею готується дуже просто. Вона поживна та гарно підійде для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

картопля 700-800 г;

цибуля 2 шт;

морква 1 шт;

фарш 600 г;

томатна паста 2 ст.л;

вода 100-150 мл.

Для заливки:

яйця 2 шт;

сметана 3-4 ст.л;

молоко 100 мл;

борошно 2 ст.л;

твердий сир 100 г;

сіль та спеції до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати картоплю на середні шматочки. Такж потрібно дробно нарізати моркву та цибулю.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Обсмажити цибулю до напівпрозорості та додати моркву.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потім до моркви та цибулі додати свинячий фарш, або будь-який інший.

Фарш з морквою та цибулею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Додаємо сіль, перець, томатну пасту та воду. Все ретельно перемішати.

Томатна паста та вода. Фото: YouTube @prosti_retsepty

До фаршу з овочами додати картоплю й викласти у форму для запікання. Випікати 30-40 хвилин при 190 °C.

Засмажка з картоплею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Тепер потрібно змішати два яйця, сметану та молоко. Додати сіль, перець та перемішати. Потім додати борошно й ще раз перемішати.

Яйця та сметана. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Заливаємо запіканку та ставимо в духовку ще на 10 хвилин в духовку.

Заливка для запіканки. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Зверху додаємо тертий сир та ставимо в духовку ще на 2-3 хвилини.

Запіканка з картоплею. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Запіканку нарізати на порційні шматочки та можна подавати.

Готова запіканка. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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