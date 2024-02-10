М'ясна запіканка з картоплею в духовці — швидкий рецепт

Проста м'ясна запіканка "мусака" з картоплею — ситна вечеря на всю родину
Така запіканка з м'ясним фаршем та картоплею готується дуже просто. Вона поживна та гарно підійде для вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- картопля 700-800 г;
- цибуля 2 шт;
- морква 1 шт;
- фарш 600 г;
- томатна паста 2 ст.л;
- вода 100-150 мл.
Для заливки:
- яйця 2 шт;
- сметана 3-4 ст.л;
- молоко 100 мл;
- борошно 2 ст.л;
- твердий сир 100 г;
- сіль та спеції до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати картоплю на середні шматочки. Такж потрібно дробно нарізати моркву та цибулю.
Обсмажити цибулю до напівпрозорості та додати моркву.
Потім до моркви та цибулі додати свинячий фарш, або будь-який інший.
Додаємо сіль, перець, томатну пасту та воду. Все ретельно перемішати.
До фаршу з овочами додати картоплю й викласти у форму для запікання. Випікати 30-40 хвилин при 190 °C.
Тепер потрібно змішати два яйця, сметану та молоко. Додати сіль, перець та перемішати. Потім додати борошно й ще раз перемішати.
Заливаємо запіканку та ставимо в духовку ще на 10 хвилин в духовку.
Зверху додаємо тертий сир та ставимо в духовку ще на 2-3 хвилини.
Запіканку нарізати на порційні шматочки та можна подавати.
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