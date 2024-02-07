Напій із чайного гриба. Фото: Freepik

У прагненні до здорового способу життя та природних методів підтримки організму продукти, які обіцяють корисні властивості, стають все більш популярними. Одним із таких є комбуча, напій, що отримується з чайного гриба, який вважається натуральним джерелом вітамінів та мікроорганізмів. Давайте розглянемо, які корисні властивості в комбучі та чайному грибі.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Що таке комбуча

Комбуча — це вироблений шляхом бродіння напій, який виходить із чайного гриба (симбіотичної культури бактерій та дріжджів), зеленого або чорного чаю, цукру та води. Цей напій має походження в Далекому Сході, переважно в Китаї та Японії, і традиційно споживається через свої потенційні переваги для здоров'я.

Щоб приготувати комбучу, зелений або чорний чай спочатку змішується з цукром та культурою бактерій та дріжджів, відомої як чайний гриб, або SCOBY. Потім суміш залишають для бродіння на певний період часу, зазвичай, від декількох днів до декількох тижнів, при кімнатній температурі. Під час бродіння бактерії та дріжджі споживають цукор та чай, а процес ферментації перетворює їх на різні органічні кислоти та інші сполуки.

Напій із чайного гриба. Фото: Freepik

Готова комбуча має кислуватий смак і може мати невелику відсоткову частку алкоголю, зазвичай, менше 1%, що утворюється в результаті бродіння. Комбучу часто п'ють, як освіжаючий напій або альтернативу іншим безалкогольним напоям.

Чим корисна комбуча

Пробіотичні властивості. Комбуча містить багато корисних мікроорганізмів, таких як пробіотики, які можуть бути сприятливими для здоров'я кишечника. Пробіотики допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишечника, покращуючи травлення та підтримуючи імунну функцію.

Антиоксиданти. Комбуча містить антиоксиданти, такі як поліфеноли, які допомагають захищати клітини організму від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Це може допомогти знизити запалення та ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання та рак.

Поліпшення травлення. Завдяки вмісту органічних кислот та ферментів, комбуча може допомогти покращити травлення та асиміляцію поживних речовин.

Енергія та вітаміни. Комбуча може містити невелику кількість вітамінів та мінералів, а також невелику кількість кофеїну, що робить її небажаною альтернативою каві для тих, хто хоче знизити споживання кофеїну, але зберегти енергію.

Зниження стресу. Деякі люди зазначають, що комбуча допомагає їм упоратися зі стресом та покращити свій настрій. Це може бути пов'язано як з вмістом пробіотиків, так і з іншими біологічно активними сполуками.

Напій із чайного гриба. Фото: Freepik

Крім згаданих вище потенційних переваг, комбуча може також вплинути на такі аспекти здоров'я, як поліпшення стану шкіри завдяки антиоксидантним властивостям, регулюванню апетиту та допомога у зниженні ваги, підтримання здорового балансу кишкової флори після прийому антибіотиків, а також підвищення загального рівня енергії та уваги.

Однак варто відзначити, що комбуча може бути не підходящим напоєм для всіх. Вживання комбучі може викликати побічні ефекти у деяких людей, таких як розлади шлунка, газоутворення, алергічні реакції або навіть проблеми із зубами через вміст кислоти. Також важливо пам'ятати, що комбуча може містити невелику кількість алкоголю, що може бути проблематично для деяких людей, таких, як вагітні жінки або ті, хто уникає вживання алкоголю.

Тому перед включенням комбучі до свого раціону найкраще проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є якісь проблеми або обмеження в дієті. Крім того, важливо споживати комбучу з помірністю та стежити за своїми відчуттями, щоб уникнути будь-яких небажаних ефектів.

Чи можна пити комбучу щодня

Пити комбучу щодня можливо, але, як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватися помірності та слухати своє тіло.

У кожної людини свій організм та своя реакція на споживання комбучі. Деякі люди можуть вживати комбучу щодня без будь-яких негативних наслідків, тоді як у інших можуть виникнути проблеми із травленням або алергічні реакції.

Вміст алкоголю

Хоча вміст алкоголю в комбучі невисокий (зазвичай менше 1%), але якщо людина уникає алкоголю з будь-яких причин, вона може обмежити споживання комбучі.

Вміст кофеїну

Якщо комбуча приготована на основі чорного чаю, вона може містити невелику кількість кофеїну. Люди, які чутливі до кофеїну або уникають його вживання, можуть віддати перевагу вживанню комбучі, приготовленої на основі зеленого чаю.

Деякі люди вважають за краще розбавляти комбучу водою чи іншими напоями для зменшення концентрації кислотності і кофеїну.

Якщо у вас виникають якісь негативні симптоми або почуття дискомфорту при вживанні комбучі, найкраще скоротити її споживання або звернутися до лікаря за порадою.

Загалом комбуча може бути безпечним напоєм при помірному вживанні, але як і з будь-яким продуктом, важливо стежити за своїми відчуттями та реакцією організму. Якщо у вас є проблеми або сумніви щодо щоденного споживання комбучі, найкраще проконсультуватися з лікарем.

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