Рецепт новорічного салату — відео

Приголомшливо смачний салат на Новий рік 2024 — мало хто знає цей рецепт
Рецепт приголомшливо смачного салату на Новий рік. Мало хто знає цю страву, але спробував один раз, вам неодмінно захочеться приготувати його ще багато разів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- куряче філе 2 шт;
- сіль 1 ч.л;
- цибуля ріпчаста 1 шт;
- цукор 1 ч.л;
- сіль 1 ч.л;
- вода 50 мл;
- яблучний оцет 50 мл;
- огірки 3 шт;
- яйца 4 шт;
- сир 80 гр;
- цибуля зелена (один пучок);
- чорний мелений перець за смаком;
- сіль за смаком;
- майонез 2 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити куряче філе та дрібно нарізати. Складаємо в салатник.
Потім потрібно дрібно нарізати цибулю. Додаємо сіль, цукор, оцет та воду, залишаємо на кілька хвилин для маринування. Радимо використовувати для маринування яблучний оцет, оскільки він корисний для здоров'я.
Далі потрібно нарізати свіжі огірки. Намагайтеся нарізати їх максимально дрібно.
Відварені курячі яйця потрібно натерти на середній тертці. Складаємо в салатник.
Сир натерти на середній тертці та додати до всіх інгредієнтів.
Нарізати зелену цибулю та додати до салатнику. Також додаємо цибулю, яка вже промариновалась.
Додаємо сіль, перець, майонез і ретельно перемішуємо.
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