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Приголомшливо смачний салат на Новий рік 2024 — мало хто знає цей рецепт

29 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт новорічного салату — відео
Новорічний салат. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт приголомшливо смачного салату на Новий рік. Мало хто знає цю страву, але спробував один раз, вам неодмінно захочеться приготувати його ще багато разів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 2 шт;
  • сіль 1 ч.л;
  • цибуля ріпчаста 1 шт;
  • цукор 1 ч.л;
  • сіль 1 ч.л;
  • вода 50 мл;
  • яблучний оцет 50 мл;
  • огірки 3 шт;
  • яйца 4 шт;
  • сир 80 гр;
  • цибуля зелена (один пучок);
  • чорний мелений перець за смаком;
  • сіль за смаком;
  • майонез 2 ст.л. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити куряче філе та дрібно нарізати. Складаємо в салатник. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім потрібно дрібно нарізати цибулю. Додаємо сіль, цукор, оцет та воду, залишаємо на кілька хвилин для маринування. Радимо використовувати для маринування яблучний оцет, оскільки він корисний для здоров'я. 

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати свіжі огірки. Намагайтеся нарізати їх максимально дрібно. 

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Свіді огірки. Фото: YouTube @prostirecepti

Відварені курячі яйця потрібно натерти на середній тертці. Складаємо в салатник. 

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Огірки та яйця. Фото: YouTube @prostirecepti

Сир натерти на середній тертці та додати до всіх інгредієнтів. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @prostirecepti

Нарізати зелену цибулю та додати до салатнику. Також додаємо цибулю, яка вже промариновалась. 

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо сіль, перець, майонез і ретельно перемішуємо. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про рецепт смачної та бюджетної закуски з оселедця.

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Також радимо ознайомитись із рецептом крабового салату "Новинка" — збережіть його до свят.

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