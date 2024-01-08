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Правильний рецепт смачного смаженого хека

8 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна основна страва з хеку — відео рецепт
Смажений хек. Фото: YouTube @pani_sosnytska
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам класичний рецепт приготування хека. Така риба виходить дуже смачною та підходить до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька

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Вам знадобиться: 

  • тушки хеку (очищеного);
  • сіль за смаком;
  • борошно;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити хек від луски (не вичищати серединку та не відрізати плавники).

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Тушки хека. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посолити рибу за смаком і добре перемішати. 

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Борошно та риба. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Налити олію на пательню і добре її прогріти. 

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Риба на пательні. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Кожну тушку хека потрібно обваляти в борошні (пшеничному, вівсяному, кукурудзяному і т.д. на власний смак).

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Риба на пательні. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Зменшити вогонь до середнього і смажити рибу по 5-7 хвилин з кожного боку.

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Смажена риба. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Раніше ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.

Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

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