Смачна основна страва з хеку — відео рецепт

Правильний рецепт смачного смаженого хека
Пропонуємо вам класичний рецепт приготування хека. Така риба виходить дуже смачною та підходить до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.
Вам знадобиться:
- тушки хеку (очищеного);
- сіль за смаком;
- борошно;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити хек від луски (не вичищати серединку та не відрізати плавники).
Посолити рибу за смаком і добре перемішати.
Налити олію на пательню і добре її прогріти.
Кожну тушку хека потрібно обваляти в борошні (пшеничному, вівсяному, кукурудзяному і т.д. на власний смак).
Зменшити вогонь до середнього і смажити рибу по 5-7 хвилин з кожного боку.
Раніше ми писали, як правильно розморожувати рибу та м'ясо — поради від Клопотенка.
Також радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.
Читайте Новини.LIVE!