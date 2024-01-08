Смачна основна страва з хеку — відео рецепт

Смажений хек. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Пропонуємо вам класичний рецепт приготування хека. Така риба виходить дуже смачною та підходить до будь-якого гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пані Сосницька.

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Вам знадобиться:

тушки хеку (очищеного);

сіль за смаком;

борошно;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити хек від луски (не вичищати серединку та не відрізати плавники).

Тушки хека. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Посолити рибу за смаком і добре перемішати.

Борошно та риба. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Налити олію на пательню і добре її прогріти.

Риба на пательні. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Кожну тушку хека потрібно обваляти в борошні (пшеничному, вівсяному, кукурудзяному і т.д. на власний смак).

Риба на пательні. Фото: YouTube @pani_sosnytska

Зменшити вогонь до середнього і смажити рибу по 5-7 хвилин з кожного боку.

Смажена риба. Фото: YouTube @pani_sosnytska

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