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Правильний і найсмачніший рецепт салату "мімоза", як готують у ресторані

5 січня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна варіація салату мімоза — відео рецепт
Салат "мімоза". Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Мімоза — один із найпопулярніших салатів. Існує безліч варіацій його приготування, до нього додають картоплю, моркву і навіть рис, це робиться тільки для збільшення маси готового продукту, але ми знаємо правильний і найсмачніший рецепт, яким готові поділитися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква

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Вам знадобиться: 

  • 1 банка рибних консервів в олії (у цьому рецепті тунець);
  • 1 цибулина;
  • 100 г твердого сиру;
  • 200 г майонезу;
  • 5 яєць;
  • 50 г вершкового масла. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно натерти варені яйця, окремо білок, окремо жовток. 

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Варені яйця. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Також потрібно дуже дрібно нарізу ріпчасту цибулю. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Першим шаром викладаємо яєчний білок. Потім викладаємо шар з тертого сиру. 

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Яєчний білок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Зверху викладаємо рибну консерву та натираємо вершкове масло. Щоб воно легко натиралося, його можна перед цим потримати в морозильній камері. 

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Риба та вершкове масло. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім викладаємо шар з яєчного жовтка. 

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Яйца та риба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім робимо останній шар з рибної консерви. 

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Рибна консерва. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Робимо шар з майонезу, його повинно бути досить багато. 

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Шар майонезу. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Зверху прикрашаємо яєчним жовтком і можна подавати на стіл. 

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Яєчний жовток. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раніше ми писали рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися. 

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