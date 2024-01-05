Ідеальна варіація салату мімоза — відео рецепт

Салат "мімоза". Фото: Freepik

Мімоза — один із найпопулярніших салатів. Існує безліч варіацій його приготування, до нього додають картоплю, моркву і навіть рис, це робиться тільки для збільшення маси готового продукту, але ми знаємо правильний і найсмачніший рецепт, яким готові поділитися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.

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Вам знадобиться:

1 банка рибних консервів в олії (у цьому рецепті тунець);

1 цибулина;

100 г твердого сиру;

200 г майонезу;

5 яєць;

50 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти варені яйця, окремо білок, окремо жовток.

Варені яйця. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Також потрібно дуже дрібно нарізу ріпчасту цибулю.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Першим шаром викладаємо яєчний білок. Потім викладаємо шар з тертого сиру.

Яєчний білок. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Зверху викладаємо рибну консерву та натираємо вершкове масло. Щоб воно легко натиралося, його можна перед цим потримати в морозильній камері.

Риба та вершкове масло. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім викладаємо шар з яєчного жовтка.

Яйца та риба. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Потім робимо останній шар з рибної консерви.

Рибна консерва. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Робимо шар з майонезу, його повинно бути досить багато.

Шар майонезу. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Зверху прикрашаємо яєчним жовтком і можна подавати на стіл.

Яєчний жовток. Фото: YouTube @zhovta_morkva

Раніше ми писали рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися.