Ідеальна варіація салату мімоза — відео рецепт

Правильний і найсмачніший рецепт салату "мімоза", як готують у ресторані
Мімоза — один із найпопулярніших салатів. Існує безліч варіацій його приготування, до нього додають картоплю, моркву і навіть рис, це робиться тільки для збільшення маси готового продукту, але ми знаємо правильний і найсмачніший рецепт, яким готові поділитися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Жовта морква.
Вам знадобиться:
- 1 банка рибних консервів в олії (у цьому рецепті тунець);
- 1 цибулина;
- 100 г твердого сиру;
- 200 г майонезу;
- 5 яєць;
- 50 г вершкового масла.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти варені яйця, окремо білок, окремо жовток.
Також потрібно дуже дрібно нарізу ріпчасту цибулю.
Першим шаром викладаємо яєчний білок. Потім викладаємо шар з тертого сиру.
Зверху викладаємо рибну консерву та натираємо вершкове масло. Щоб воно легко натиралося, його можна перед цим потримати в морозильній камері.
Потім викладаємо шар з яєчного жовтка.
Потім робимо останній шар з рибної консерви.
Робимо шар з майонезу, його повинно бути досить багато.
Зверху прикрашаємо яєчним жовтком і можна подавати на стіл.
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