Як зберегти оселедець на довше

Оселедець із цибулею. Фото: Freepik

Після обробки оселедець зберігається не так довго. Виникає питання, що робити з рибою, яку не з'їли відразу? Є кілька способів, які здатні продовжити термін придатності оселедця.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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У багатьох виникають питання, скільки часу можна зберігати солоний оселедець у холодильнику і як правильно це робити. Це стосується як покупного оселедця, так і засоленого в домашніх умовах.

Оселедець із цибулею. Фото: Freepik

Щоб оселедець зберіг свою свіжість, потрібно нарізати філе на шматочки і нарізати цибулю. У зручну ємність складаємо рибу з цибулею, додаємо трохи оцту і заливаємо олією. Завдяки такому способу риба може зберігатись набагато довше, близько 5-7 днів. Без олії оселедець можна зберігати 2-3 дні. Такий спосіб зберігання також підійде для скумбрії.

Оселедець на столі. Фото: Freepik

Якщо ж ви готуєте оселедець самостійно, у розсолі він може зберігатися до 10 днів. Після оброблення його бажано залити олією.

Оселедець зберігає свої смакові якості і не псується.

Як заморозити оселедця

Також солоний оселедець можна заморозити у морозильній камері. Для цього його необхідно нарізати пластинками і просто скласти в зручну ємність. Розморожувати таку рибу потрібно буде при кімнатній температурі. Завдяки такому методу риба зберігає усі свої смакові якості.

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