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Поради щодо зберігання оселедця в холодильнику

15 січня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Як зберегти оселедець на довше
Оселедець із цибулею. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Після обробки оселедець зберігається не так довго. Виникає питання, що робити з рибою, яку не з'їли відразу? Є кілька способів, які здатні продовжити термін придатності оселедця.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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У багатьох виникають питання, скільки часу можна зберігати солоний оселедець у холодильнику і як правильно це робити. Це стосується як покупного оселедця, так і засоленого в домашніх умовах.

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Оселедець із цибулею. Фото: Freepik

Щоб оселедець зберіг свою свіжість, потрібно нарізати філе на шматочки і нарізати цибулю. У зручну ємність складаємо рибу з цибулею, додаємо трохи оцту і заливаємо олією. Завдяки такому способу риба може зберігатись набагато довше, близько 5-7 днів. Без олії оселедець можна зберігати 2-3 дні. Такий спосіб зберігання також підійде для скумбрії.

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Оселедець на столі. Фото: Freepik

Якщо ж ви готуєте оселедець самостійно, у розсолі він може зберігатися до 10 днів. Після оброблення його бажано залити олією.

Оселедець зберігає свої смакові якості і не псується.

Як заморозити оселедця

Також солоний оселедець можна заморозити у морозильній камері. Для цього його необхідно нарізати пластинками і просто скласти в зручну ємність. Розморожувати таку рибу потрібно буде при кімнатній температурі. Завдяки такому методу риба зберігає усі свої смакові якості.

Раніше ми писали про найшвидший спосіб, як засолити скумбрію чи оселедець.

Також ми писали, чим насправді корисний оселедець і чому його важливо їсти взимку.

Ще радимо ознайомитися з рецептом домашнього засолювання скумбрії з часником.

їжа
користь
вітаміни
риба
оселедець

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