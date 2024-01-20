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Польська автентична страва — "картопляний лежень"

20 січня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Незвичайна страва з картоплею — відео рецепт
"Картопляний лежень". Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва не лише смачна, але й витончений образ життя, який відображає багатовікові традиції та гостинність Полісся. Ми розкриємо всі тонкощі та секрети готування цієї автентичної страви, яка не тільки ситна та смачна, але й має у собі частинку душі цього чарівного регіону. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо 500 гр;
  • капуста квашена 300 гр;
  • картопля 1,200 гр;
  • яйце 2 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • смалець 2 ст.л.;
  • масло вершкове 50 гр;
  • сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати м'ясо та приготувати фарш, додаючи цибулю.

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Свинина з салом. Фото: YouTube @UkraineFood

На пательні потрібно обсмажити фарш. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно очистити картоплю, нарізати кубиком та залити водою.

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Фарш на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводимо до кипіння, солимо та варимо до готовності. 

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Приготування пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

До фаршу додаємо квашену капусту. Все ретельно перемішати. 

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Пюре в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер до картоплі додаємо вершкове масло та робимо звичайне пюре. Потім додаємо два курячих яйця, все швидко перемішати. 

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Додавання фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Пюре вкладаємо у форму для запікання першим шаром. 

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Картопляне пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім викладаємо м'ясну начинку. Зверху накриваємо шаром пюре та робимо візерунок за допомогою виделки. 

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Візерунок на пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Запікати потрібно при 180 °C протягом 30 хвилин. 

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Готова страва. Фото: YouTube @UkraineFood

Дістаємо нашу страву та можна подавати на стіл.

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