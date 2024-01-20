Незвичайна страва з картоплею — відео рецепт

Польська автентична страва — "картопляний лежень"
Ця страва не лише смачна, але й витончений образ життя, який відображає багатовікові традиції та гостинність Полісся. Ми розкриємо всі тонкощі та секрети готування цієї автентичної страви, яка не тільки ситна та смачна, але й має у собі частинку душі цього чарівного регіону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- м'ясо 500 гр;
- капуста квашена 300 гр;
- картопля 1,200 гр;
- яйце 2 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- смалець 2 ст.л.;
- масло вершкове 50 гр;
- сіль та перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати м'ясо та приготувати фарш, додаючи цибулю.
На пательні потрібно обсмажити фарш.
Далі потрібно очистити картоплю, нарізати кубиком та залити водою.
Доводимо до кипіння, солимо та варимо до готовності.
До фаршу додаємо квашену капусту. Все ретельно перемішати.
Тепер до картоплі додаємо вершкове масло та робимо звичайне пюре. Потім додаємо два курячих яйця, все швидко перемішати.
Пюре вкладаємо у форму для запікання першим шаром.
Потім викладаємо м'ясну начинку. Зверху накриваємо шаром пюре та робимо візерунок за допомогою виделки.
Запікати потрібно при 180 °C протягом 30 хвилин.
Дістаємо нашу страву та можна подавати на стіл.
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