Незвичайна страва з картоплею — відео рецепт

"Картопляний лежень". Фото: YouTube @UkraineFood

Ця страва не лише смачна, але й витончений образ життя, який відображає багатовікові традиції та гостинність Полісся. Ми розкриємо всі тонкощі та секрети готування цієї автентичної страви, яка не тільки ситна та смачна, але й має у собі частинку душі цього чарівного регіону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

м'ясо 500 гр;

капуста квашена 300 гр;

картопля 1,200 гр;

яйце 2 шт.;

цибуля 1 шт.;

смалець 2 ст.л.;

масло вершкове 50 гр;

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати м'ясо та приготувати фарш, додаючи цибулю.

Свинина з салом. Фото: YouTube @UkraineFood

На пательні потрібно обсмажити фарш.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно очистити картоплю, нарізати кубиком та залити водою.

Фарш на пательні. Фото: YouTube @UkraineFood

Доводимо до кипіння, солимо та варимо до готовності.

Приготування пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

До фаршу додаємо квашену капусту. Все ретельно перемішати.

Пюре в формі для запікання. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер до картоплі додаємо вершкове масло та робимо звичайне пюре. Потім додаємо два курячих яйця, все швидко перемішати.

Додавання фаршу. Фото: YouTube @UkraineFood

Пюре вкладаємо у форму для запікання першим шаром.

Картопляне пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім викладаємо м'ясну начинку. Зверху накриваємо шаром пюре та робимо візерунок за допомогою виделки.

Візерунок на пюре. Фото: YouTube @UkraineFood

Запікати потрібно при 180 °C протягом 30 хвилин.

Готова страва. Фото: YouTube @UkraineFood

Дістаємо нашу страву та можна подавати на стіл.

Раніше ми писали про рецепт з Галичини найніжнішого яблучного торта "небо в роті".

Також ми писали про геніальний салат із пекінської капусти.

Ще ми писали про особливості пекінської капусти, про її користь та шкоду.