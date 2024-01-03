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Пісний салат із незвичайним соусом, який обов'язково потрібно приготувати

3 січня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний легкий салат на Новий рік — відео
Пісний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт салат чудово підійде для тих, хто дотримується посту на Новий рік. Легка і дуже красива страва, яка стане родзинкою на святковому столі. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться для соусу:

  • рідина від консервованого горошку 150мл;
  • сіль 0,5 ч.л;
  • цукор 1-2 ст.
  • перець;
  • гірчиця 1 ч. л. з гіркою;
  • сік лимона або 9% оцет 1 ст.
  • олія 300-450 мл.

Такої кількості соусу буде достатньо для 2 порцій салату.

Для салату:

  • картопля 2 шт;
  • морква 2 шт.;
  • горошок 200 г;
  • консерви (що більше, тим смачніше);
  • маринований перець 300 г;
  • майонез;
  • зелень;
  • цибуля 1 шт.

Для маринаду цибулі:

  • сіль 1 ч.л;
  • цукор 2-3 ч. л;
  • оцет 1 ст.
  • гаряча вода 150мл.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати одну цибулю і замаринувати із сіллю, цукром, оцтом у гарячій воді.

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Маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно приготувати домашній майонез. Для цього необхідно взяти рідину від консервованого горошку, додати сіль, цукор, перець, сік лимона та чайну ложку гірчиці. Додати олію і збити блендером до білого кольору.

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Приготування майонезу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно натерти картоплю та викласти її першим шаром. Змастити майонезом.

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Картопля та морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно натерти моркву, вона йтиме іншим шаром у середині.

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Картопля та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер нам знадобиться консерва, можна використовувати скумбрію, тунець чи сардину. Викладаємо рибу на шар картоплі.

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Рибна консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поверх риби викладаємо мариновану цибулю та змащуємо майонезом.

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Риба та маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо консервований горошок та натерту моркву. Змащуємо майонезом.

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Морква та горошок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву потрібно посолити та рясно змастити майонезом.

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Шар майонезу та перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Прикрашаємо салат маринованим перцем чи перцем лечо. У центр можна покласти нарізану зелень.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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