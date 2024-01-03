Ідеальний легкий салат на Новий рік — відео

Пісний салат із незвичайним соусом, який обов'язково потрібно приготувати
Цей рецепт салат чудово підійде для тих, хто дотримується посту на Новий рік. Легка і дуже красива страва, яка стане родзинкою на святковому столі. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.
Вам знадобиться для соусу:
- рідина від консервованого горошку 150мл;
- сіль 0,5 ч.л;
- цукор 1-2 ст.
- перець;
- гірчиця 1 ч. л. з гіркою;
- сік лимона або 9% оцет 1 ст.
- олія 300-450 мл.
Такої кількості соусу буде достатньо для 2 порцій салату.
Для салату:
- картопля 2 шт;
- морква 2 шт.;
- горошок 200 г;
- консерви (що більше, тим смачніше);
- маринований перець 300 г;
- майонез;
- зелень;
- цибуля 1 шт.
Для маринаду цибулі:
- сіль 1 ч.л;
- цукор 2-3 ч. л;
- оцет 1 ст.
- гаряча вода 150мл.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно дрібно нарізати одну цибулю і замаринувати із сіллю, цукром, оцтом у гарячій воді.
Далі потрібно приготувати домашній майонез. Для цього необхідно взяти рідину від консервованого горошку, додати сіль, цукор, перець, сік лимона та чайну ложку гірчиці. Додати олію і збити блендером до білого кольору.
Далі необхідно натерти картоплю та викласти її першим шаром. Змастити майонезом.
Далі потрібно натерти моркву, вона йтиме іншим шаром у середині.
Тепер нам знадобиться консерва, можна використовувати скумбрію, тунець чи сардину. Викладаємо рибу на шар картоплі.
Поверх риби викладаємо мариновану цибулю та змащуємо майонезом.
Зверху викладаємо консервований горошок та натерту моркву. Змащуємо майонезом.
Моркву потрібно посолити та рясно змастити майонезом.
Прикрашаємо салат маринованим перцем чи перцем лечо. У центр можна покласти нарізану зелень.
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