Ідеальний легкий салат на Новий рік — відео

Пісний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей рецепт салат чудово підійде для тих, хто дотримується посту на Новий рік. Легка і дуже красива страва, яка стане родзинкою на святковому столі. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно просто та доступно.

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Вам знадобиться для соусу:

рідина від консервованого горошку 150мл;

сіль 0,5 ч.л;

цукор 1-2 ст.

перець;

гірчиця 1 ч. л. з гіркою;

сік лимона або 9% оцет 1 ст.

олія 300-450 мл.

Такої кількості соусу буде достатньо для 2 порцій салату.

Для салату:

картопля 2 шт;

морква 2 шт.;

горошок 200 г;

консерви (що більше, тим смачніше);

маринований перець 300 г;

майонез;

зелень;

цибуля 1 шт.

Для маринаду цибулі:

сіль 1 ч.л;

цукор 2-3 ч. л;

оцет 1 ст.

гаряча вода 150мл.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно дрібно нарізати одну цибулю і замаринувати із сіллю, цукром, оцтом у гарячій воді.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно приготувати домашній майонез. Для цього необхідно взяти рідину від консервованого горошку, додати сіль, цукор, перець, сік лимона та чайну ложку гірчиці. Додати олію і збити блендером до білого кольору.

Приготування майонезу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі необхідно натерти картоплю та викласти її першим шаром. Змастити майонезом.

Картопля та морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно натерти моркву, вона йтиме іншим шаром у середині.

Картопля та майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер нам знадобиться консерва, можна використовувати скумбрію, тунець чи сардину. Викладаємо рибу на шар картоплі.

Рибна консерва. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Поверх риби викладаємо мариновану цибулю та змащуємо майонезом.

Риба та маринована цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зверху викладаємо консервований горошок та натерту моркву. Змащуємо майонезом.

Морква та горошок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву потрібно посолити та рясно змастити майонезом.

Шар майонезу та перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Прикрашаємо салат маринованим перцем чи перцем лечо. У центр можна покласти нарізану зелень.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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