Чи натуральне вершкове масло в магазинах

Вершкове масло. Фото: Freepik

Більшість людей впевнені в тому, що вершкове масло є корисним продуктом. Але воно має свої особливості, як позитивні, так і негативні.

Про це на своєму YouTube каналі розповів Doctorpetrik.

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У середньому порція вершкового масла становить близько 14 грамів, причому в ній міститься близько 114 кілокалорій. Це досить велика кількість енергії, оскільки у вершковому маслі міститься багато жиру. В одній порції міститься близько 11% вітаміну А, виходячи із добової потреби.

Вершкове масло. Фото: Freepik

У вершковому маслі також міститься велика кількість лінолевої кислоти та масляної кислоти. Масляна кислота має низку корисних властивостей. Вона також виробляється нашим організмом, що сприяє роботі кишкової мікрофлори. Вважається, що жирні продукти, і вершкове масло, зокрема, сприяють схудненню. Жири викликають тривале насичення, що дозволяє позбавлятися зайвої ваги.

Користь вживання вершкового масла

У вершковому маслі міститься лінолева кислота. У численних дослідженнях вона виявила свою антиокнагенну активність. Її застосування призводило до зниження частоти онкологічних захворювань різних видів.

Вершкове масло. Фото: Freepik

Кон'югована лінолева кислота здатна знижувати хронічне запалення та його інтенсивність. Це захищає стінки судин від утворення атеросклеротичних бляшок, зменшує ушкодження клітин та розвиток вікових змін, так званих нейродегенеративних процесів та зменшує ушкодження суглобів.

Шкода від вживання вершкового масла

Все залежить від кількості масла. Якщо ви знаходитесь в енергетичному балансі, то звісно вершкове масло не буде шкідливим. А от якщо ви переїдаєте і є зайва вага, або підвищений рівень "поганого холестерину", в такому випадку вживання вершкового масла не приноситиме ніякої користі, а навіть шкодитиме. Вживання насичених жирів, які містяться в маслі, негативно позначиться на стані здоров'я, як мінімум, у вас швидше розвинеться жировий гепатоз, тобто запалення печінки.

Насичені жири, вершкове масло у тому числі є найбільш небезпечними для розвитку жирового гепатозу, за умови, що ви переїдаєте.

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