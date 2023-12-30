Ідеальний святковий салат — відео рецепт

Олів'є з червоною рибою — зверніть увагу на цей рецепт
Всі звикли до салату олів'є з ковбасою чи м'ясом. Пропонуємо вам дуже цікавий варіант приготування цього новорічного салату, а саме — з червоною рибою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.
Вам знадобиться:
- червона риба;
- яйця;
- картопля печена;
- морква печена;
- горошок свіжий;
- огірок свіжий;
- кріп;
- майонез.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно дрібно нарізати моркву та картоплю. Додати в тарілку, в якій будете робити салат.
Потім потрібно нарізати свіжий огірок. Мариновані огірки не так вдало будуть поєднуватися з червоною рибою.
Нарізати червону рибу на дрібні кубики та додати в салатник.
Нарізати варені яйця на дрбіні кубики.
Додати свіжий або свіжоморожений консервований горошок та нарізати кріп.
Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати.
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