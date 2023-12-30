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Олів'є з червоною рибою — зверніть увагу на цей рецепт

30 грудня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний святковий салат — відео рецепт
Олів'є з червоною рибою. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Всі звикли до салату олів'є з ковбасою чи м'ясом. Пропонуємо вам дуже цікавий варіант приготування цього новорічного салату, а саме — з червоною рибою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера

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Вам знадобиться: 

  • червона риба;
  • яйця;
  • картопля печена;
  • морква печена;
  • горошок свіжий;
  • огірок свіжий;
  • кріп;
  • майонез.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно дрібно нарізати моркву та картоплю. Додати в тарілку, в якій будете робити салат. 

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Морква та картопля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Потім потрібно нарізати свіжий огірок. Мариновані огірки не так вдало будуть поєднуватися з червоною рибою. 

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Свіжий огірок. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати червону рибу на дрібні кубики та додати в салатник. 

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Червона риба. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати варені яйця на дрбіні кубики. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати свіжий або свіжоморожений консервований горошок та нарізати кріп. 

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Додавання майонезу. Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати. 

Радимо ознайомитися з інформацією, чим корисний холодець для організму.

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