Ідеальний святковий салат — відео рецепт

Олів'є з червоною рибою. Фото: Freepik

Всі звикли до салату олів'є з ковбасою чи м'ясом. Пропонуємо вам дуже цікавий варіант приготування цього новорічного салату, а саме — з червоною рибою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй, смакуй — Виталий Бугера.

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Вам знадобиться:

червона риба;

яйця;

картопля печена;

морква печена;

горошок свіжий;

огірок свіжий;

кріп;

майонез.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно дрібно нарізати моркву та картоплю. Додати в тарілку, в якій будете робити салат.

Морква та картопля. Фото: YouTube @gotui_smakui

Потім потрібно нарізати свіжий огірок. Мариновані огірки не так вдало будуть поєднуватися з червоною рибою.

Свіжий огірок. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати червону рибу на дрібні кубики та додати в салатник.

Червона риба. Фото: YouTube @gotui_smakui

Нарізати варені яйця на дрбіні кубики.

Курячі яйця. Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати свіжий або свіжоморожений консервований горошок та нарізати кріп.

Додавання майонезу. Фото: YouTube @gotui_smakui

Додати сіль, чорний перець, майонез та ретельно перемішати.

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