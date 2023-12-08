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Новий салат з тунця, огірка та авокадо — збережіть до року Дракона 2024

8 грудня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мало хто знає цей рецепт салату.
Салат із тунцем. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Смачний та простий салат без майонезу. Обов'язково збережіть його до Нового року 2024 року, оскільки він ідеально підходить для тих, хто зібрався готувати страви, які сподобаються Зеленому Дракону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • тунець 1 банку;
  • авокадо 1 шт. або 2 маленькі;
  • огірок 1 шт;
  • цибуля червона 0,5 шт;
  • лимонний сік 1 ст.
  • оливкова олія 1 ст.л;
  • кінза;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • цукор.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати свіжий огірок.

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Тунець у банці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно нарізати авокадо та цибулю четвертинками.

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Нарізаний огірок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Усю рідину з тунця потрібно злити та додати м'ясо до всіх інгредієнтів.

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Авокадо для салату. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно дрібно нарізати кінзу. Якщо ви не любите цю зелень, можна замінити на петрушку чи кріп.

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Зелень та авокадо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати усі інгредієнти. Додати лимонний сік, олію, сіль, цукор і чорний мелений перець.

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Тунець та цибуля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Все ретельно перемішати, наш ідеальний салат із тунцем готовий.

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Готовий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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