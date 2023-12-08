Мало хто знає цей рецепт салату.

Новий салат з тунця, огірка та авокадо — збережіть до року Дракона 2024
Смачний та простий салат без майонезу. Обов'язково збережіть його до Нового року 2024 року, оскільки він ідеально підходить для тих, хто зібрався готувати страви, які сподобаються Зеленому Дракону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- тунець 1 банку;
- авокадо 1 шт. або 2 маленькі;
- огірок 1 шт;
- цибуля червона 0,5 шт;
- лимонний сік 1 ст.
- оливкова олія 1 ст.л;
- кінза;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- цукор.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати свіжий огірок.
Далі потрібно нарізати авокадо та цибулю четвертинками.
Усю рідину з тунця потрібно злити та додати м'ясо до всіх інгредієнтів.
Далі потрібно дрібно нарізати кінзу. Якщо ви не любите цю зелень, можна замінити на петрушку чи кріп.
Змішати усі інгредієнти. Додати лимонний сік, олію, сіль, цукор і чорний мелений перець.
Все ретельно перемішати, наш ідеальний салат із тунцем готовий.
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