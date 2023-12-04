Рецепт салату для року Дракона 2024 — відео

Новий рецепт салату на святковий стіл "вишенька"
Цей салат, який називається "вишенька" чудово прикрасить ваш святковий стіл. Рецепт салату зі свининою, свіжим огірком, кукурудзою та яйцем дуже простий, але вражає незвичайним поєднанням смаків через один інгредієнт — вишню у власному соку. Такий нескладний салат із м'ясом та вишнею точно здивує ваших гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.
Вам знадобиться:
- свинина відварена;
- 300 г;
- огірок 2 шт.;
- яйце 3 шт;
- вишня у власному соку 150 г;
- кукурудза 150 г;
- майонез 3 ст. л;
- сухарики.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити м'ясо, у цьому рецепті використовується свинина. Його треба буде остудити у бульйоні, в якому все варилося.
Потім нарізаємо свіжі огірки. Викладаємо в салатник.
Нарізаємо курячі яйця та додаємо до огірків.
М'ясо, яке охололо, також нарізаємо і додаємо до всіх інгредієнтів.
Далі слід додати консервовану кукурудзу. Також додаємо вишні у власному соку.
Все ретельно перемішати та додати трохи майонезу.
Все, смачний салат готовий. Перед подачею можна додати сухарики.
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