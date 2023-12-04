Рецепт салату для року Дракона 2024 — відео

Салат "вишенька". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей салат, який називається "вишенька" чудово прикрасить ваш святковий стіл. Рецепт салату зі свининою, свіжим огірком, кукурудзою та яйцем дуже простий, але вражає незвичайним поєднанням смаків через один інгредієнт — вишню у власному соку. Такий нескладний салат із м'ясом та вишнею точно здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

свинина відварена;

300 г;

огірок 2 шт.;

яйце 3 шт;

вишня у власному соку 150 г;

кукурудза 150 г;

майонез 3 ст. л;

сухарики.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити м'ясо, у цьому рецепті використовується свинина. Його треба буде остудити у бульйоні, в якому все варилося.

Варене м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізаємо свіжі огірки. Викладаємо в салатник.

Нарізаніше огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо курячі яйця та додаємо до огірків.

Нарізане м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

М'ясо, яке охололо, також нарізаємо і додаємо до всіх інгредієнтів.

Додавання кукурудзи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі слід додати консервовану кукурудзу. Також додаємо вишні у власному соку.

Додавання вишень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все ретельно перемішати та додати трохи майонезу.

Додавання сухариків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все, смачний салат готовий. Перед подачею можна додати сухарики.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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