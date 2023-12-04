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Новий рецепт салату на святковий стіл "вишенька"

4 грудня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт салату для року Дракона 2024 — відео
Салат "вишенька". Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат, який називається "вишенька" чудово прикрасить ваш святковий стіл. Рецепт салату зі свининою, свіжим огірком, кукурудзою та яйцем дуже простий, але вражає незвичайним поєднанням смаків через один інгредієнт — вишню у власному соку. Такий нескладний салат із м'ясом та вишнею точно здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно, просто та доступно.

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Вам знадобиться:

  • свинина відварена;
  • 300 г;
  • огірок 2 шт.;
  • яйце 3 шт;
  • вишня у власному соку 150 г;
  • кукурудза 150 г;
  • майонез 3 ст. л;
  • сухарики.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити м'ясо, у цьому рецепті використовується свинина. Його треба буде остудити у бульйоні, в якому все варилося.

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Варене м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізаємо свіжі огірки. Викладаємо в салатник.

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Нарізаніше огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо курячі яйця та додаємо до огірків.

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Нарізане м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

М'ясо, яке охололо, також нарізаємо і додаємо до всіх інгредієнтів.

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Додавання кукурудзи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі слід додати консервовану кукурудзу. Також додаємо вишні у власному соку.

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Додавання вишень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все ретельно перемішати та додати трохи майонезу.

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Додавання сухариків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все, смачний салат готовий. Перед подачею можна додати сухарики.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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